“สำนักนายกฯ” จัดงบฯเบาๆ เน้น สเปกเบาๆ ซื้อครุภัณฑ์คอมพ์ 7 รายการ รองรับภารกิจรัฐบาลใหม่

วันนี้ (7 มิ.ย.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ออกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว คาดว่า จะใช้กับภารกิจรัฐบาลชุดใหม่ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ และทำหน้าที่ศูนย์ประสานการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารฝ่ายการเมืองเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร “สมัยใหม่” มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง“ใช้ทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเป็นโอกาสในการปรับปรุงศักยภาพของระบบสารสนเทศ ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป”ทั้งนี้ ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7,906,600 บาทอย่างไรก็ตาม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สลค. เจ้าของโครงการ ได้กำหนดราคากลางของงานซื้อ ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,216,096 บาท ตามลักษณะเฉพาะของพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างของระเบียบไอซีที“เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน 138 เครื่อง สลน. กำหนด “สเปก” เป็นเครื่อง All In One และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 50 เครื่อง สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ”การจัดซื้อครั้งนี้ ยังรวมถึง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 81 เครื่อง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) 2 เครื่องเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 2 เครื่อง สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 52 เครื่อง และ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตกแต่งภาพดิจิทัล จำนวน 3 เครื่องเฉพาะคอมพิวเตอร์ All In One 138 เครื่อง กำหนดสเปค เช่น หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 Core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)ให้มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม,น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วยหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MBมีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 3200 MHz หรือดีกว่า “มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB”มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive M.2 Non-Volatile Memory Express หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 512 GB จำนวน 1 หน่วยมี DVD-RW หรือดีกว่า ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วยมีจอแสดงภาพในตัวขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD ไม่น้อยกว่า 1920 X 1080 Pixels และมีกล้อง Webcam ชนิด HD หรือดีกว่า ติดตั้งภายในตัวเครื่องติดตังระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 11 Professional หรือดีกว่า ชนิด Original Equipment Manufacturer (OEM) ที่มีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย สามารถทำ Windows Update ได้เป็นต้นเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 50 เครื่อง ก็กำหนดสเปคไม่ต่างกัน ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของไอซีที