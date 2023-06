รฟม.ทุ่ม 85 ล้านบาทอัปเกรดอาคารจอดรถ 'สายสีน้ำเงิน' 3 แห่ง ประมูลติดตั้งระบบเช็กช่องจอดว่างเรียลไทม์

รฟม.เปิดประมูลติดตั้งระบบอำนวยความสะดวกอาคารจอดรถ MRT สีน้ำเงิน 3 แห่ง" ลาดพร้าว, ศูนย์วัฒนธรรมฯ, หลักสอง" ราคากลาง 84.85 ล้านบาท อัปเกรดบริการเช็กช่องจอดว่างได้เรียลไทม์ ยื่นเคาะราคา 3 ก.ค. 66 ติดตั้งเสร็จใน 360 วันรายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2566 รฟม.ได้ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 84.851 ล้านบาท (งบ 85 ล้านบาท) กำหนดยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3 ก ค. 2566โดยเป็นการดำเนินการจัดหาและติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารจอดรถโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ประกอบด้วย ระบบแนะนำช่องจอดรถว่างด้วยกล้อง (Camera-based Parking Guidance System) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และแสดงจำนวนช่องจอดรถว่าง (Information and Parking Space Available Signage) และระบบค้นหารถยนต์ (Find My Car) ตลอดจนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานปรับปรุงพื้นที่ช่องจอดรถให้สอดคล้องกับการจัดสรรพื้นที่ร่วมกับระบบแนะนำช่องจอดรถว่าง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ และลดเวลาที่ผู้ใช้บริการจะต้องขับรถหาช่องจอดรถว่างรวมทั้งลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยมลพิษภายในอาคารจอดรถทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) มีอาคารจอดรถจำนวน 3 แห่ง รวม 4 อาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าในการนำรถยนต์เข้าจอดและเดินทางต่อด้วยระบบรถไฟฟ้าไปยังจุดหมายปลายทาง ประกอบด้วย อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว สามารถรองรับรถยนต์ของผู้ใช้บริการได้ 2,100 คัน, อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สามารถรองรับรถยนต์ของผู้ใช้บริการได้ 205 คัน, อาคารจอดรถ 10 ชั้น และอาคารจอดรถ 8 ชั้น สถานีหลักสอง สามารถรองรับรถยนต์ของผู้ใช้บริการได้ 1,035 คันสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย, ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ, ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ, ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาทโดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาและติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ให้แล้วเสร็จภายใน 360 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยสามารถปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ รฟม.กำหนดเท่านั้นโดยกำหนดเงื่อนไข ค่าจ้างและการชำระเงิน แบ่งเป็น 4 งวด โดยงวดที่ 1 ชำระเป็นเงินร้อยละ 10 ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้จัดให้มีการประชุมเริ่มงาน (Kick Off Meeting) เพื่อนำเสนอรายละเอียด อุปกรณ์ และแผนการดำเนินงานในการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบงวดที่ 2 ชำระเป็นเงินร้อยละ 20 ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้นำเสนอรูปแบบงานติดตั้งระบบ, งวดที่ 3 ชำระเป็นเงินร้อยละ 30 ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งระบบ, งวดที่ 4 ชำระเป็นเงินร้อยละ 40 ของมูลค่าตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานระบบพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และงานต่างๆ ที่ต้องดำเนินการภายใต้สัญญา ที่อาคารจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จำนวน 4 อาคารครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทดสอบระบบให้พร้อมใช้งาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบเรียบร้อย