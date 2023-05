BRI ขายหุ้นกู้ 2 ชุด ดอกเบี้ย 4.00-4.70% ต่อปี

“บริทาเนีย” จัดหุ้นกู้ล็อตใหม่ 2 ชุด อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% และ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน พร้อมเสนอขาย 18-19 และ 22 พ.ค.นี้ ผ่าน 4 สถาบันการเงิน อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัท “BBB/Stable” จากทริสเรทติ้ง





นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI เปิดเผยว่า ทางบริทาเนียพร้อมเสนอขายหุ้นกู้นิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาทโดยทั้งบริษัทและหุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด โดยจะเสนอขายระหว่างวันที่ 18-19 และวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นี้ โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ซื้อที่ดินเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท และชำระเงินกู้เดิมคืนให้บริษัทใหญ่ สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 กลุ่มบริษัทสามารถสร้างยอดขาย (Presale) เท่ากับ 2,545 ล้านบาท และมียอดโอนกรรมสิทธิ์รวมกว่า 1,394 ล้านบาท (การโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและโครงการภายใต้กิจการร่วมค้า) มีรายได้รวมเท่ากับ 1,477 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 329 ล้านบาททางด้านผู้จัดการการเสนอขายหุ้นกู้กล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI เป็นผู้พัฒนาบ้านแนวราบภายใต้กลุ่ม ORIGIN ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านซีรีส์ใหม่ ทาวน์โฮม ครอบคลุมผู้บริโภคทุกเซกเมนต์ ภายใต้ 4 แบรนด์หลัก ได้แก่1.เบลกราเวีย (Belgravia) บ้านเดี่ยวลักชัวรี 2.แกรนด์ บริทาเนีย (Grand Britania) บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดระดับ High-End3.บริทาเนีย (Britania) บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ระดับ Mid-end และ 4.ไบรตัน (Brighton) บ้านแฝด และทาวน์โฮม ระดับเริ่มต้น (Entry) โดย ณ สิ้นปี 2565 ที่ผ่านมา BRI พัฒนาโครงการมาแล้วทั้งสิ้น 30 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการสะสม 36,449 ล้านบาท และปี 2566 มีแผนเปิดโครงการทั้งหมด 20 โครงการ มูลค่าโครงการกว่า 22,500 ล้านบาท ทำให้กลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เชื่อมั่นว่าการเสนอขายหุ้นกู้ของ BRI ทั้ง 2 ชุด จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนที่มองหาบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ที่มีความมั่นคง มีโครงการที่จับต้องได้และได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากยอดขายโครงการต่างๆ และแผนการเปิดโครงการใหม่ที่ทำสถิติเติบโตแบบ All Time High ทุกปี ซึ่งน่าจะสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนได้เป็นอย่างดี”ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้· ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร.0-2888-8888 กด 819· ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร.0-2111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next หรือผ่าน Money Connect by Krungthai (https://moneyconnect.krungthai.com/)· ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร.0-2626-7777· บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร.0-2009-8351-56