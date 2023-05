ล้างพอร์ตโละทิ้งหุ้นเล็กตัวร้าย / สุนันท์ ศรีจันทรา

ตั้งแต่หุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ซึ่งถูกสร้างภาพดูดีมาหลายปี ราคาถูกลากขึ้นไปสูงสุดที่รอบปี ที่ 2.98 บาท แต่หลังแผนการสร้างภาพปิดฉากลง ราคาหุ้นดิ่งลงจนล่าสุดเหลือเพียง 19 สตางค์ โดยไม่มีสัญญาณจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่อวสานหุ้น MORE ยังไม่ทันจากหาย ข่าวฉาวโฉ่กรณีหุ้น บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ก็เกิดขึ้นตามมา โดยบริษัทไม่ยอมส่งงบการเงินปี 2566 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเลื่อนแล้วเลือนอีกขณะที่กรรมการบริษัทยกทีมลาออก รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จนถูกจับตาว่า บริษัทน่าจะซุกขยะไว้ใต้พรม และอาจมีปัญหาฐานะการเงิน รวมทั้งอาจมีการทุจริตภายใน โดยไซฟ่อนผ่องถ่ายทรัพย์สินออกจาก STARKจนราคาหุ้นรูดลงมาปิดที่ 2.38 บาท ก่อนตลาดหลักทรัพย์จะแขวนป้าย SP พักการซื้อขายเมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมาถ้าSTARK เปิดการซื้อขายใหม่ นักลงทุนคาดว่า หุ้นจะถูกถล่มขายจนไม่เหลือซาก ราคาอาจทรุดติดฟลอร์ต่อเนื่องหลายวันSTARK ใช้เวลาประมาณ 5 ปี สร้างภาพจนนักลงทุนตายใจ ให้ความเชื่อถือ ขนเงินเข้าไปลงทุน ทั้งนักลงทุนต่างชาติ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในประเทศหลายแห่ง กองทุนรวมหลายกองทุน โดยมีนักลงทุนรายย่อยตามแห่เข้าไปถือหุ้นจำนวน 9,613 รายและกรณีล่าสุดหุ้น บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER หุ้นในกลุ่มบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMARTหุ้นกลุ่ม JMART ใช้เวลาสร้างภาพจนดูดีอยู่หลายปี มีบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ แห่เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่ม บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS โดยทุ่มเงินเกือบ 2 หมื่นล้านบาท ซื้อหุ้นกลุ่ม JMARTแต่หุ้นกลุ่ม JMART กำลังกลับบ้านเก่า ราคาดิ่งลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะ SINGER ซึ่งกังวลกันว่า อาจมีปัญหาหนี้เสีย และอาจมีอินไซเดอร์ ชิงเทขายทิ้ง จนราคาทรุดฮวบ จากเคยขึ้นไปสูงสุดที่ 55 บาท ล่าสุดเหลือ 13.10 บาทยังมีหุ้นเล็กตัวร้ายที่สร้างภาพ โฆษณาชวนเชื่อถือแนวโน้มสดใสของบริษัท ออกข่าวกระตุ้นราคาหุ้นถี่ยิบ และมีธุรกรรมเล่นแร่แปรธาตุ ซื้อขายทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องจุดจบของนักลงทุนที่ตามแห่เก็งกำไรหุ้นตัวเล็ก คืบคลานเข้าแล้ว และในที่สุด อาจพบกับหายนะเช่นเดียวกับหุ้น MORE หุ้น STARK หุ้นกลุ่ม JMART หรือหุ้นตัวเล็กตัวร้ายอื่นอีกนับร้อยบริษัทที่ราคาดิ่งลงเหวลึกนักลงทุนอีกจำนวนนับล้านคนยัง “ติดกับ” หุ้นตัวร้ายกันอยู่ แบกหุ้นต้นทุนสูงไว้ และทำใจตัดขายขาดทุนไม่ไหว ได้แต่หวังลมๆแล้งๆว่า สักวันหุ้นจะฟื้น หรือสักวันเจ้ามือจะกลับมาลากหุ้นรอบใหม่ ซึ่งไม่มีวันเกิดขึ้นจริง แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือหุ้นตัวร้ายจะไร้อนาคต บริษัทอยู่ในสภาพตายซาก เพราะทรัพย์สินถูกเล่นแปรธาตุ ถูกผ่องถ่ายจนไม่เหลืออะไร โดยเจ้ามือจะกอบโกยทุกอย่าง ก่อนขายหุ้นใส่นักลงทุนรายย่อยให้แบกรับแทนวันนี้ต้องเปิดพอร์ตดูว่า มีหุ้นตัวเล็กตัวร้ายอยู่หรือไม่ และรีบตัดสินใจขายทิ้งเสียเพราะอวสานหุ้นตัวเล็กตัวร้ายเปิดฉากแล้ว ใครที่ขายเร็วกว่า ถือว่าโชคดีที่ขายก่อน ขายก่อนที่บริษัทจะออกลาย ขายก่อนที่ไส้ในเน่าของหุ้นตัวเล็กตัวร้ายจะถูกเปิดโปงออกมา