ซีไอเอ็มบี ไทย คว้า 5 รางวัลใหญ่จาก ThaiBMA Best Bond Award 2022

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารรับ 5 รางวัลใหญ่จากเวที ThaiBMA Best Bond Award 2022 จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งได้แก่ 1) รางวัล Best Bond Dealer รางวัลดีเด่นที่มอบให้แก่สถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความสามารถในการให้บริการกับคู่ค้าในตลาดรองที่ยอดเยี่ยม 2) รางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง โดยมีมูลค่ารวมของการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชนสูงที่สุดในปี 2565 3) รางวัล Most Active Participant in THOR รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินในประเทศไทยที่มีบทบาทโดดเด่นทั้งในการเสนอราคาในตลาดอนุพันธ์อ้างอิง THOR อย่างสม่ำเสมอ และการทำธุรกรรมมากที่สุด ซึ่งมีทั้งธุรกรรมระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมสภาพคล่องในตลาด Derivatives Market Award 4) รางวัล Best Secondary Market Contributor ผู้ที่มีสัดส่วนมูลค่าธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลสูงสุดในตลาดรอง 5) รางวัล Best SOEs Bond Contributor ผู้ที่สนับสนุนการประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาสูงสุดในตลาดแรกนายเพา กล่าวว่า ธนาคารรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทั้ง 5 รางวัลนี้ ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของทีมงานด้านตราสารหนี้และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ตลอดจนสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจจากผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ร่วมตลาด และหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ ธนาคารยังมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการเป็นเลิศถึงมือลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป