GULF คว้ารางวัล Issuer of The Year ผู้ออกหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีความโดดเด่น

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF รับรางวัล Issuer of The Year ซึ่งมอบแก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ โดยมีนายสมหมาย ภาษี ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เป็นผู้มอบรางวัล ในงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ปี 2565 (ThaiBMA Best Bond Awards 2022)“ขอขอบคุณทางสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ที่มอบรางวัล Issuer of The Year ให้แก่กัลฟ์ในครั้งนี้ ซึ่งทางบริษัทก็ได้ออกหุ้นกู้มาแล้วหลายครั้ง โดยเป็นจำนวนกว่า 1 แสนล้านบาท และในปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกที่ทางบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยได้เข้าถึงหุ้นกู้ของกัลฟ์ และส่วนหนึ่งก็ได้มีการขายผ่านแอปฯ ‘เป๋าตัง’ อีกด้วย” นางสาวยุพาพินกล่าวรางวัลดังกล่าวมอบแก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยการออกตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ภายใต้การดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลด้านการกำกับกิจการที่ดี (Good Governance)