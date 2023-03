ปิโก (ไทยแลนด์) โกยรายได้งวดนี้ทะลุ 1.1 พันล้าน

ปิโก (ไทยแลนด์) เผยผลประกอบการปี 65 สูงถึง 1,104 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74%

ฝ่าวิกฤตความผันผวนของโลกปี 66

น.ส.เชีย ยวน จวิน ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ PICO เปิดเผยว่า ผลประกอบการรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2565 เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 74% หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,104 ล้านบาท และพลิกผลประกอบการจากขาดทุนเป็นกำไรสุทธิ จำนวน 20 ล้านบาทด้วยความสามารถในการฟื้นตัวของบริษัทฯ ที่อาศัยหลักความยืดหยุ่นและความคล่องตัว พลิกโฉม และปรับการดำเนินธุรกิจและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม โดยนำเสนอกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ทั้งการจัดอีเวนต์เสมือนจริง และไฮบริด รวมทั้งแคมเปญการตลาดดิจิทัล จึงได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดงาน เช่น APEC Business Advisory Council 2022 (ABAC), APEC CEO SUMMIT 2022, HACKa THAILAND, Sustainability EXPO 2022, OR Inclusive Growth Days และ Mahidol Channel เป็นต้นในปี 2566 บมจ.ปิโก (ไทยแลนด์) มุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “The Global Leader in Total Brand Activation” ด้วยแนวคิด “Experience-Led, Digital-First” ที่เป็นหัวใจหลักของธุรกิจ ร่วมกับการลงทุนในกลยุทธ์ Content and Community เร่งการบูรณาการทางเทคโนโลยี และดิจิทัลเพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจที่เข้มแข็ง ที่สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง พร้อมผนึกกำลังอันเข้มแข็งของเครือข่ายในทุกภูมิภาค ผลักดันให้ธุรกิจทุกด้านของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง