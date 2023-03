ส.อสังหาฯ ไทย จับมือโซเชียลแล็บ จัดงานโชว์นวัตกรรมที่อยู่อาศัยสุดล้ำ สร้าง “ชีวิตที่ดีขึ้น” ให้คนไทย

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ผนึกกำลังโซเชียลแล็บ เนรมิตงาน “TEP x OIIO” ASIA TECHLAND 2023 ผสานสองวงการอสังหาฯ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพื่อนำเสนอนวัตกรรมที่อยู่อาศัยสำหรับชีวิตสุดล้ำ ภายใต้แนวคิด “Bring the Future Living” โดยงานจะมีขึ้นระหว่าง 25-28 พฤษภาคมนี้ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

“OIIO”

“TEP x OIIO”

“เชิญชวนคนเอเชีย”

กลับมาอีกครั้งกับTHAILAND TECHLAND ยิ่งใหญ่กว่าเดิมกับการผสานจุดเชื่อมโยงที่แข็งแกร่ง ระหว่างสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่มีเครือข่ายพันธมิตรด้านอสังหาริมทรัพย์มากที่สุดในประเทศไทย และบริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด สื่อและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ร่วมจัดและยกระดับงานขึ้นอีกขั้นเป็น “TEP x OIIO” ASIA TECHLAND 2023 - "The Best Living Tech Experience in Asia" ซึ่งจะขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2566 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน บนคอนเซ็ปต์ในปีนี้ “Bring the Future Living” ตั้งเป้าปรากฏการณ์ยกระดับด้านนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยจากหลากหลายภาคอุตสาหกรรม ประสานแนวทางชีวิตยุคอนาคตที่ทันสมัย ปลอดภัย และลงตัว ในรอบนี้เราได้รับความร่วมมือจากบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านครีเอทีฟอีเวนต์มาร่วมยกระดับงานให้มีความผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและความครีเอทีฟอย่างลงตัวASIA TECHLAND 2023 เป็นการผนึกกำลังของ 2 อีเวนต์จาก 2 วงการ ที่มุ่งหวังสะท้อนความก้าวหน้าของประเทศไทยสู่ระดับภูมิภาค จากผู้ร่วมอีเวนต์ปีแรก งาน OIIO Thailand Techland ในปี 2019 กว่า 60,000 ราย โดยการเน้นย้ำคำว่า “TECHLAND” ในปีนี้ ได้แสดงถึงการประสานความร่วมมือของ 2 วงการได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งเทคโนโลยีและอสังหาริมทรัพย์ มุ่งหวังผลลัพธ์คือ “ชีวิตที่ดีขึ้น” อย่างเท่าเทียมกันปี 2023 จึงพร้อมเปิดกว้างมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเจริญด้านนวัตกรรมการอยู่อาศัย เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน ในบรรยากาศ “TECH SHOW” ระดับภูมิภาค ที่อัดแน่นด้วยบูทนำเสนอนวัตกรรมจากทั่วโลก และรวมผู้นำอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ แบรนด์ดังที่ระดมโซลูชันหลากหลายเพื่อการอยู่อาศัย สร้างความปลอดภัย มอบความสะดวกสบาย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาไว้ในที่เดียว เพื่อเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคด้วยโลกแห่งนวัตกรรมสุดล้ำและยั่งยืนภายในงานยังเปิดฟลอร์เวทีใหญ่กว่า 300 ที่นั่ง สำหรับการแถลงวิสัยทัศน์นวัตกรรม เปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่การหยิบยกปัญหาขึ้นมาเป็นประเด็นเสวนาที่ระดมกูรูแนวหน้าช่วยกันคิด ช่วยกันสร้างตามคอนเซ็ปต์ 0110 โดยเปรียบชาว 01 คือพลเมืองที่ต้องการรู้เท่าทันการปรับตัว มาพบกันกับชาว 10 คือผู้นำนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ธุรกิจ ภาครัฐที่มีโซลูชัน หรือโมเดลธุรกิจที่ล้ำสมัย ทำก่อนล้ำก่อนใคร มาจัดแสดงวิสัยทัศน์ พร้อมเปิดรับพันธมิตรทางธุรกิจจากต่างประเทศ เพื่อให้ตลาดนวัตกรรมไทย และในภูมิภาคเอเชียให้มีความตื่นตัว และยกระดับอุตสาหกรรมให้เติบโตแบบก้าวกระโดด เข้าใจ “ประยุกต์ใช้” เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ ยั่งยืน บนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของชาวเอเชียในงานครั้งนี้คณะผู้จัดงานยังได้ตั้งเป้าให้เป็นเวทีนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดทั้งในไทยและต่างประเทศ ที่บริษัทที่สร้างสินค้า บริการ หรือโซลูชันที่มีนวัตกรรมจะมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ผ่านการมอบประสบการณ์แปลกใหม่ให้ผู้ชมชาวเอเชีย โดยได้รับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้จากหลายภาคส่วน ทั้งระดับนโยบาย ผู้ประกอบการ และผู้ใช้ทั่วไป สามารถสัมผัสความอัจฉริยะของนวัตกรรมที่ช่วยลดการใช้คน และพึ่งพาระบบผ่านการสร้างตัวอย่าง ทดลองใช้ได้จริงในงานจากมุมมอง “ผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความเข้าใจและปรับใช้ก่อนใคร” ให้มีเวทีอวดล้ำกันได้ โดยภายในงานประกอบด้วย1.Tech-Showcase กับการนำเสนอ “ปัญหา”ของชาว 01 ที่ไม่เท่าทันเทคโนโลยี ด้วยวิธีของชาว 10 กับ “The 15 Rooms” ที่ปูทาง Solutions อยู่บน “ปัญหาจริงผู้ใช้ชาวไทย” ผ่านคอนเทนต์หลักของผู้จัดงานโอบล้อมไปด้วยบูทนำเสนอโซลูชันของแบรนด์ชั้นนำที่มาอวดวิสัยทัศน์ ผู้นำนวัตกรรมในมิติที่แตกต่างกันเพื่อ Business Matching พร้อมพบกับหน่วยงานและสถาบันภาครัฐ และบริษัทเอกชนชั้นนำของไทยและต่างประเทศที่เปิดรับและปรับใช้นวัตกรรมสุดล้ำสมัยก่อนใครในวงการกว่า 120 ราย2.Conference Hall 300 ที่นั่ง จุใจการสัมมนา บรรยาย และโชว์มากมาย จัดเต็มตลอด 4 วัน ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีทักษะและน่าสนใจ เต็มอิ่มกับวิทยากร นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย จากแบรนด์ชั้นนำ3.Future Food Court ที่ช่วยให้ผู้มาเดินงานได้จินตนาการถึง "ตรอกข้าวสารปี 2030" และย่านยอดฮิต กับคอนเซ็ปต์สตรีทฟูดที่ใช้แขนกลควบคุม เพื่อยกระดับคุณภาพอาหารให้สะอาด อร่อย ทันใจ และล้ำสมัย4.สัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีแบบสนุกทุกตารางเมตร ถูกใจชาว GEN-Z กับการร่วม เล่น แชะ แชร์...กับ “Hands-Free Social” โซลูชันการถ่ายรูปแบบใหม่ ในงานอีเวนต์ที่ผสาน Photo Booth กับประสบการณ์ Exhibition เสมือน Interactive-Museum ยุคใหม่ที่สร้าง Word-of-mouth ให้ทุกความสุข เป็นประสบการณ์บอกต่อที่เข้าถึงได้แบบคมชัดและสะดวกสบาย พร้อมกิจกรรมเล่นเกมเก็บ Token ร่วมสนุกชิงของรางวัลมากมายตาม Positioning ของงานที่ต้องการสร้าง “The Best Living Tech Experience in Asia” และแน่นอนกิจกรรมไฮไลต์ของงาน เมื่อเก็บ Token ครบกับกาชาปองมนุษย์ “Human Gashapong” กับของรางวัลสุดไฮเทคล้ำกว่าใคร