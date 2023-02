“สยามพิวรรธน์” ผนึก OH! Rich บริการแลกเปลี่ยนเงินตราส่งบ้าน

ผู้จัดการรายวัน 360 - “สยามพิวรรธน์” จับมือ OH! Rich มอบสิทธิพิเศษสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp บริการคิวพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ตอบโจทย์นักเดินทางแลกเงินได้สะดวกรวดเร็วสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ สร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกของการผนึกกำลังร่วมกับผู้นำธุรกิจบริการแลกเปลี่ยนเงินตราในประเทศไทย OH! Rich (SUPERRICH THAILAND) มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperAppแอปพลิเคชันที่รวมประสบการณ์เหนือความคาดหมาย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไว้ในที่เดียว และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า สามารถชอปได้ทุกที่ทุกเวลาจนได้กระแสตอบรับที่ดีจากพันธมิตรหลากหลายธุรกิจนายปานเทพย์ นิลสินธพ ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าว่า “ปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอย่างมากตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2566 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจึงวางแผนเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สยามพารากอน ซึ่งเป็น Global Shopping Destination ที่ผู้คนจากทั่วโลกปักหมุดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในใจ ส่งมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้นักเดินทางทั้งชาวไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง มีนักชอปทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนกว่า 120,000-150,000 คนต่อวันขณะเดียวกัน ONESIAM SuperApp แพลตฟอร์มลักชัวรีแอปพลิเคชัน ได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรในธุรกิจต่างๆ ในการเสริมสร้างอีโคซิสเต็มให้แข็งแกร่ง ล่าสุดได้ผนึกกำลังกับ OH! Rich ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราในประเทศไทย โดยมอบประสบการณ์เหนือระดับคือบริการคิวพิเศษที่สาขาสยามพารากอน และ Free Delivery สำหรับสมาชิก VIZ BLACK บริการจัดส่งเงินแลกเปลี่ยนที่ VIZ Lounge สาขาสยามพารากอน หรือสยามดิสคัฟเวอรี่ หรือจัดส่งดีลิเวอรีถึงที่บ้าน (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) ส่วนสมาชิก TITANUM บริการจัดส่งที่บ้าน (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) พร้อมเพิ่มความเหนือระดับให้กับสมาชิก VIZ BLACK และ TITANUM ด้วยช่องบริการพิเศษที่สาขาในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2566 นี้เป็นต้นไป ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเงินได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นับเป็นครั้งแรกของวงการธุรกิจค้าปลีกและศูนย์การค้าที่ให้บริการแบบฟาสต์แทร็กเมื่อใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน”นางสาวสิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส อาร์ ที ฟอเร๊กซ์ จำกัด (SRT Forex) กล่าวว่า การเดินทางต่างประเทศกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบัน หนึ่งในหลายๆ สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการเดินทางต่างประเทศก็คือ เรื่องเงินสกุล ที่จะนำไปจับจ่าย แลกกับการสร้างความสุข การมีประสบการณ์ใหม่ หรือการเก็บเกี่ยวความรู้ OH! RiCH มองว่าเราเป็นหนึ่งใน Journey ของลูกค้าในการเดินทาง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีเงินสกุลบริการลูกค้าถึง 38 เงินสกุล, บริการโอนเงินต่างประเทศ และล่าสุด บริการ Paid & Pick Up ที่ลูกค้าสามารถจองชำระเงินเพื่อล็อกเรต รับเงิน ณ สาขาที่สะดวกได้ และมีกิจกรรมให้ลุ้นรับของขวัญ ของรางวัลต่างๆ เพื่อสมนาคุณและขอบคุณลูกค้า การร่วมเป็นพันธมิตรกับ สยามพิวรรธน์ จึงเป็นโอกาสดีที่ได้เพิ่มบริการพิเศษในหลายช่องทาง เพื่อการส่งมอบประสบการณ์ในการเดินทางของลูกค้า”