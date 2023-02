OR ได้รับการจัดเครดิตจาก TRIS ระดับ “AA+”

OR ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรเป็นครั้งแรกที่ระดับ “AA+” จากทริสเรทติ้ง มีแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือคงที่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันประเทศไทยที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น และฐานะทางการเงินแข็งแกร่งนายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า TRIS ได้ประกาศผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรของ OR เป็นครั้งแรกในปี 2566 ที่ระดับ AA+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำของ OR ในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศไทย และการมีส่วนสำคัญอย่างมากเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท. โดยเป็นทั้งผู้กระจายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหลักของกลุ่ม ปตท. และลูกค้าหลักของโรงกลั่นในกลุ่ม ปตท. รวมทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแห่งอนาคต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย ตลอดจนมีนโยบายทางการเงินที่มีความรอบคอบและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ OR เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ ทั้งในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รวมทั้งเครือข่ายสถานีบริการและช่องทางกระจายสินค้า รวมไปถึงจุดแข็งของแบรนด์ PTT Station และโมเดลการขยายสาขาในรูปแบบลงทุนและดำเนินการโดยผู้แทนจำหน่าย (DODO) ส่งผลให้ OR สามารถขยาย PTT Station ได้อย่างรวดเร็วและใช้เงินลงทุนจำนวนไม่มาก นอกจากนี้ OR ยังมีผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่หลากหลาย และยังมี Café Amazon และร้าน 7-11 ซึ่งมีความต้องการสูงและช่วยดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการ PTT Station ส่งผลให้มียอดขายต่อสาขามากยิ่งขึ้น รวมถึงการตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่จะปรับเปลี่ยนสถานีบริการ PTT Station ให้กลายเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของชุมชน (Living Community) โดยการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการขั้นพื้นฐาน การเพิ่มพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ OR มีรายได้ที่มั่นคง มีกำไรที่เพิ่มสูงขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ (Disruption Risk) ได้ในระยะยาวอีกทั้งยังมีความพยายามในการกระจายการลงทุนไปในธุรกิจ Lifestyle ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ OR ที่จะเพิ่มแหล่งรายได้ให้มีความหลากหลาย และเพิ่มความหยืดหยุ่นให้แก่ธุรกิจโดยรวมมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ OR ยังมีความแข็งแกร่งทางการเงินจากการเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทต่อประชาชนทั่วไป และมีหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (Cash Generation) ซึ่งการจัดอันดับเครดิตองค์กรของ OR ที่ระดับ AA+ ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจ กระแสเงินสดและสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกร่งของ OR ในสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของราคาน้ำมัน และการเปลี่ยนผ่านของพลังงานน้ำมันไปสู่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลให้ OR มีทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินกู้ผ่านการออกหุ้นกู้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารต้นทุนและเงื่อนไขทางการเงินให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและการลงทุนอีกด้วย