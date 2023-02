จับตา BEYOND ขยาย 2 ธุรกิจใหม่

บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEYOND เจ้าของโรงแรมริมน้ำสุดหรู โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคาเพลลา กรุงเทพ เห็นผลประกอบการที่น่าประทับใจต่อเนื่องจากปี 2565 โดยรายได้เดือนมกราคม 2566 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นเดือนที่มีผลประกอบการสูงสุดของปี อัตราเข้าพักมีการเติบโตต่อเนื่อง อีกทั้งปัจจุบันบริษัทมียอดจองจัดงานเลี้ยง ทั้งงานแต่งและงานเลี้ยงสังสรรค์ยาวไปถึงสิ้นปีเป็นที่เรียบร้อย บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้ตลอดปี 2566 จะยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าปี 2565 ถือเป็นปีที่ BEYOND ก้าวเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมและบริการเต็มตัว ในจังหวะขาขึ้นของอุตสาหกรรม จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโต ไร้ข้อจำกัดโควิด-19 ทำให้บริษัทสามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดตลอดทั้งปี โดยระหว่างปี บริษัทปรับเป้ารายได้ปี 2565 จาก 1,800 ล้านบาท มาเป็น 2,000 ล้านบาท ด้วยความมั่นใจในศักยภาพของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง ทั้งรายได้ในส่วนของห้องพักและอาหารสำหรับปี 2566 การเติบโตของผลประกอบการมีปัจจัยสนับสนุน ทั้งจากการที่โรงแรมทั้งสองแห่งพร้อมให้บริการ Full Operation และการได้รับการยอมรับอย่างดีเยี่ยมในกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ และการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่สำคัญของประเทศไทยนางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการบริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบัน BEYOND มีทรัพย์สินขนาดใหญ่ในพอร์ตการลงทุน ได้แก่ โรงแรมริมน้ำระดับ Ultra-Luxury 2 แห่ง ที่มีจำนวนห้องพักรวม 400 ห้อง 11 ร้านอาหาร และพื้นที่จัดเลี้ยงขนาดใหญ่ ซึ่งการเติบโตที่ดีมากในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เกินสิ่งที่เราคาดหวังไว้ เนื่องจากเราเชื่อมั่นในศักยภาพของโรงแรมทั้งสองแห่งตั้งแต่ก่อนเข้าลงทุน อีกทั้งทีมบริหารโรงแรมของโฟร์ซีซั่นส์ กับคาเพลลาที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลก โดยปี 2566 จะเป็นปีที่น่าตื่นเต้น เป็น “Road to Profitability” ของโรงแรมของเรานอกจากนั้นเรายังคงมีสินทรัพย์ประเภทที่ดินที่จังหวัดระยองและตากจากธุรกิจเดิมซึ่งอยู่ในระหว่างการจำหน่ายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนสำหรับการลงทุนในอนาคต โดยการขายที่ดินที่จังหวัดระยอง มีความคืบหน้ามาก คาดว่าจะชัดเจนในไตรมาส 1 ปี 2566อีกหนึ่งกลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญในปีนี้คือ การเดินหน้าศึกษาโอกาสในการขยายงานในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรมและการบริการ ซึ่งปีนี้จะขยายไปยังอีก 2 ธุรกิจ คือ Experience-based Hotels and Resorts และ Appealing Lifestyle F&B ซึ่งรายละเอียดจะมีการเปิดเผยอีกครั้งในช่วงกลางปีนี้