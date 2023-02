กรุงศรีปลื้ม Hattha Bank ประสบความความสำเร็จในการขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท

กล่าวว่า “สำหรับกรุงศรี การมองหาและสร้างโอกาสในการพัฒนาตลาดการเงินการลงทุนทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนให้มีพัฒนาการและเสถียรภาพที่ดีถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญของเรา และจากความสำเร็จในการเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันโดย Hattha Bank เมื่อเดือนตุลาคม 2565 นั้น ทำให้เรามีความมั่นใจกับทางเลือกในการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ไทย และนำมาสู่การตัดสินใจในการเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทในประเทศไทยอีกครั้ง เพื่อเป็นเพิ่มช่องทางในการระดมทุนของ Hattha Bank และเพิ่มทางเลือกใหม่ในตลาดให้แก่นักลงทุน”อนึ่ง การเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทโดย Hattha Bank ครั้งที่สองนี้ ได้รับการสนับสนุนหลักจากกลุ่มผู้ลงทุนชั้นนำในประเทศไทย อาทิ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งการได้รับความไว้วางใจในการลงทุนจากผู้ลงทุนชั้นนำนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ Hattha Bank การเสนอขายตราสารหนี้ข้ามพรมแดนเป็นรายแรกจากกัมพูชาถือเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของกรุงศรีในตลาดตราสารหนี้ไทยรวมถึงศักยภาพในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคอาเซียนการเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันเฉพาะเจาะจงไม่เกินสิบราย (Private Placement: PP10) ของ Hattha Bank ในสกุลเงินบาท ในครั้งที่สองนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “BBB+” จากทริสเรทติ้ง ทั้งนี้มูลค่าการออกตราสารหนี้สกุลเงินบาทโดยรวมของ Hattha Bank ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 2,800 ล้านบาทและได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (National Bank of Cambodia: NBC) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกัมพูชา (Securities and Exchange Regulator of Cambodia: SERC) กระทรวงการคลัง (ประเทศไทย) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย ให้สามารถเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทและอนุญาตการธุรกรรมตราสารหนี้ข้ามพรมแดนในครั้งนี้