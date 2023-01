“กรุงไทย” เปิดตัว NEXT INVEST บน Krungthai NEXT ชูจุดเด่น แค่ 100 บาท ก็เริ่มลงทุนได้

ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เปิดเผยว่า จากความสำเร็จในการพัฒนาแอปฯ Krungthai NEXT ให้เป็นแอปพลิเคชันทางการเงินที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์การใช้จ่าย ทำให้ลูกค้าใช้ชีวิตเก่งขึ้น ง่ายขึ้น รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น เหมือนทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารด้วยตัวเอง 24 ชั่วโมง โดยธนาคารกรุงไทยและอินฟินิธัสฯ ได้พัฒนาแอปฯ Krungthai NEXT ให้ตอบโจทย์ลูกค้าไปอีกขั้น ด้วยฟีเจอร์ “NEXT INVEST” ยกระดับการลงทุนผ่านช่องทางดิจิทัลครบวงจร รวมทุกสินทรัพย์การลงทุนไว้ในแอปฯ เดียว ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ กองทุน ตราสารหนี้ พันธบัตรออมทรัพย์ หุ้นกู้และทองคำ ลงทุนง่าย และเพิ่มทางเลือกด้วยกองทุนรวมที่คัดสรรจาก บลจ. ชั้นนำมารวมไว้ด้วยกัน“NEXT INVEST” แอปลงทุนของคนตัวเล็ก มีจุดเด่นที่ลูกค้าสามารถสมัครใช้งานง่ายรวดเร็วภายใน 2 นาที โดยไม่ต้องใช้เอกสาร เปิดบัญชีที่เดียวเข้าถึงทุกสินทรัพย์ทั่วโลก ลงทุนได้ทุกสินทรัพย์ทั่วโลก เพียง 100 บาท ก็เริ่มลงทุนได้ (เฉพาะกองที่ไม่มีขั้นต่ำ) รวมถึงการยกเว้นค่าธรรมเนียม W-8 ben สำหรับเทรดหุ้นอเมริกา (ปกติ 2,000 บาทต่อ 3 ปี) พร้อมเสิร์ฟความรู้จากกูรูด้านการลงทุนจากทีม Krungthai CIO Office ช่วยแนะนำการลงทุน สร้างโอกาสรับผลตอบแทนอย่างมืออาชีพ