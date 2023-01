บลูเบลล์ตั้งเป้ายอดขาย 1.5 หมื่นล้าน จ่อขยายธุรกิจกองทุน-สินทรัพย์ดิจิทัล

บล.บลูเบลล์ตั้งเป้ายอดขายหุ้นกู้ 1.5 หมื่นล้านโต 300% จ่อเสนอขายหุ้นกู้อีกไม่ต่ำกว่า 60 รุ่น เตรียมรุกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล-กองทุนรวม มั่นใจปีนี้ทำกำไรกว่า 50 ล้านบาท ติดท็อป 10 ในอุตสาหกรรมนางสาวนริสรา ชัยวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.บลูเบลล์ จำกัด (BlueBell) เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายหุ้นกู้ปี 66 ไว้ที่ไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท หรือเติบโต 3 เท่าตัว ด้วยการเสนอขายหุ้นกู้ไม่ต่ำกว่า 60 รุ่นจากปี 65 ที่ 5,500 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ปีนี้บริษัทขึ้นติด 1 ใน 10 ของอุตสาหกรรมด้วยกลยุทธ์การออกผลิตภัณฑ์ที่ดีภายใต้วิสัยทัศน์ "Growing Your Wealth Together" ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานของธุรกิจตราสารหนี้ให้มากยิ่งขึ้นส่วนผลประกอบการที่ผ่านมา บล.บลูเวลท์มีรายได้ 70 ล้านบาท กำไร 12 ล้านบาท โดยในปีนี้ตั้งเป้าหมายรายได้ที่ 170 ล้านบาท กำไร 50 ล้านบาท โดย บล.บลูเบลล์ได้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 65 แต่สามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ตั้งแต่ดีลแรก คือของบริษัท ไทยแอร์เชีย จำกัด” (TAA) กว่า 700 ล้านบาท จนปัจจุบันมีเปิดเสนอขายดีลหุ้นกู้ไปแล้วกว่า 23 ดีล รวม 34 รุ่น และปัจจุบันมีฐานลูกค้ากว่า 4,000 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นกลุ่มไฮเน็ตเวิร์กสำหรับแผนงานในปีนี้บริษัทเตรียมขยายอีก 4 ผลิตภัณฑ์และบริการ นั่นคือ 1. บริการหุ้นกู้ดิจิทัล (Digital Bond) 2. ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ที่ตั้งเป้าจะมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท 3. บริการตราสารหนี้ตลาดรอง และ 4. ผลิตภัณฑ์คราวด์ฟันดิ้ง นับเป็น 4 เสาเรือธงที่จะขยายฐานในการเข้าถึงลูกค้าได้ตรงเป้าหมาย ไปพร้อมๆ กับหลักกลยุทธ์ 4 ด้าน ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ อันได้แก่1. Maintain Best Product Quality โดยทั่วไปนักลงทุนส่วนใหญ่จะพิจารณาแค่ Credit Rating และงบการเงินของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุนเท่านั้น แต่หลักการการทำงานของทีมนักวิเคราะห์ BlueBell มองว่าสิ่งสำคัญในการพิจารณาออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ตลาด จำเป็นต้องมองภาพรวมทั้ง 2 มิติ ได้แก่ มิติความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Analysis) และมิติของความน่าลงทุนของหุ้นกู้เมื่อเทียบกับหุ้นกู้ตัวอื่นๆ ในตลาดภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Market Analysis) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถตอบโจทย์ด้านผลตอบแทนของนักลงทุน2. Increase Product Variety บริษัทวางแผนการขยาย 4 ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มโอกาสในการเลือกผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย โดยในไตรมาส 2 ปีนี้ตั้งเป้าว่าจะสามารถเปิดบริการหุ้นกู้ดิจิทัล (Digital Bond) ให้นักลงทุนสะดวกสบายและเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ง่ายขึ้น และไตรมาส 3 จะพุ่งเป้าต่อยอดผลิตภัณฑ์กองทุนรวม โดยจะมีแม่ทัพคนสำคัญของธุรกิจกองทุนรวมมาร่วมบริหาร เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้า Wealth ที่สนใจการลงทุน รวมถึงเตรียมแผนในการดูแลผู้แนะนำการลงทุนอิสระ (Independent Investment Consultant) ให้สามารถมีเครื่องมือในการตอบโจทย์แก่นักลงทุนมากยิ่งขึ้น ในส่วนของบริการตราสารหนี้ตลาดรอง และผลิตภัณฑ์คราวด์ฟันดิ้ง เองก็พร้อมเดินหน้าในไตรมาส 3 และ 43. Enhance Customer Experiences นอกจากโอกาสในการเพิ่มพูนผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว BlueBell ยังให้ความสำคัญต่อประสบการณ์การดูแลแบบพรีเมียมแก่ลูกค้าในทุกระดับ4. Go Digital การพัฒนาระบบธุรกรรมหุ้นกู้ออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อต่อยอดการให้บริการให้เป็น Best Investment Solutions เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนในยุคดิจิทัลที่ต้องการความง่าย และสะดวกสบายนอกจากนี้ บริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจไปยังด้านสินทรัพย์ดิจิทัลภายในปี 67 และธุรกิจกองทุนรวม โดยคาดว่าในส่วนกองทุนรวมภายในปีนี้จะมีสินทรัพย์รวมภายใต้การบริหารแตะ 8 พันล้านบาทได้ ส่วนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะเริ่มยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ICO Portal ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.ในช่วงปลายปีนี้ และคาดว่าจะได้รับการอนุญาตในช่วงปี 67 รวมถึงจะยื่นขอใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) ในปีหน้าอีกด้วย