“A money” ยกระดับบริการ-เพิ่มช่องทางชำระเงินผ่าน “Krungthai NEXT”

กล่าวว่า บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการ ทั้งในด้านของการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ และเพิ่มช่องทางการให้บริการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กลูกค้าในการชำระเงินบัตรกดเงินสด A money ผ่าน Krungthai NEXT ซึ่งปัจจุบันเป็นแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมากสำหรับวิธีการใช้งานสำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระเงินผ่าน Krungthai NEXT เพียงติดตั้งแอปพลิเคชัน A money และ Krungthai NEXT พร้อมลงทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วน หลังจากนั้น เข้าไปที่แอปพลิเคชัน A money กดเช็กยอดที่ต้องการชำระเลือกช่องทางการชำระแบบ “ชำระเงินผ่าน Mobile Banking” แล้วกดเลือกบัญชีเป็นธนาคารกรุงไทย กดดำเนินการต่อ หลังจากนั้น จะสลับไปที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ซึ่งสามารถใส่รหัสผ่าน และกดชำระเงินได้ทันทีน.ส.สุพร สุนทรโรหิต Chief Business Innovation Officer บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จํากัด ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยและบริษัท อินฟินิธัสฯ มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทุกกลุ่ม ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ โดยเฉพาะบริการด้านการชำระเงิน ซึ่งเป็น 1 ใน 5 Ecosystem ที่ธนาคารให้ความสำคัญ โดยความร่วมมือกับบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล ในการรับชำระเงินบัตรกดเงินสด A money ผ่าน Krungthai NEXT ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า A money ทั่วประเทศ ช่วยให้การชำระเงินสะดวก รวดเร็ว สากล ทำรายการได้ทุกที่ทุกเวลา บนมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ที่มุ่งทำธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล