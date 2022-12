ก.ล.ต. เดินหน้าเอาผิดทางอาญา กลุ่มผู้กระทำความผิดกรณีหุ้น "MORE"

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผย ภายหลังหารือร่วมกับตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 10 ราย ถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ว่า ขณะนี้ทางสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ทำงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) โดยกำลังพิจารณาเรื่องการกระทำผิดที่อาจเข้าข่าย "การกระทำไม่เป็นธรรม"ทั้งนี้ ก.ล.ต.ยืนยันว่าจะนำกรณีดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการเอาผิดทางอาญา ไม่ได้เข้าสู่มาตรการลงโทษทางแพ่ง ซึ่งความชัดเจนตรงนี้ เชื่อว่าจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งส่วนมูลค่าความเสียหาย ยังไม่สามารเปิดเผยได้ เพราะถ้าเรื่องเข้าสู่ทางอาญาแล้ว การจะเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ไม่สามารถทำได้มาก อาจกระทบกระบวนการทำงาน โดย ก.ล.ต. ได้มอบหมายให้นายเอนก อยู่ยืน ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบังคับใช้กฎหมาย เป็นประธานคณะทำงานกรณีหุ้น MORE เป็นผู้ดำเนินการ"ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการทำงานร่วมกัน หากได้รับข้อมูลอะไรเข้ามาเพิ่มเติม ก็จะนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะรายงานแจ้งความคืบหน้าในที่ประชุม ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์" น.ส.รืนวดี กล่าวทั้งนี้ ก.ล.ต. ยังคงดำเนินการตาม 3 โจทย์ใหญ่ ที่จะต้องดำเนินการและยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตามโจทย์ให้เร็วที่สุด คือ 1. ตรวจสอบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ 2. เข้าตรวจสอบว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ และโบรกเกอร์ ปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์หรือไม่ และ 3. ปรับเกณฑ์เรื่องคุณภาพของ บจ.โดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็กๆ เช่น การรับหลักทรัพย์ จะทำอย่างไรให้หุ้นขนาดเล็กมีคุณภาพมากขึ้นนายพิเชษฐ สิทธิอํานวย กรรมการผู้อำนวยการ บล.บัวหลวง ในฐานะนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าพบก.ล.ต.ครั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีปัญหาหุ้น MORE โดยต้องการให้มีการปรับหลักเกณฑ์เพื่อดูแลตลาดทุนไทย โดยเฉพาะการป้องกันขบวนการสร้างราคา หรือปั่นหุ้น และจากกรณีที่เกิดขึ้นสมาคมบล.พร้อมทำงานร่วมกับก.ล.ต. อย่างต่อเนื่อง"ก.ล.ต. สามารถขอข้อมูลจากสมาคมบล. เพื่อศึกษาข้อมูลร่วมกัน หากมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นก็ต้องทบทวนกฎเกณฑ์ต่างๆ ร่วมกันอีกครั้ง ยกตัวอย่างเช่น กรณีโอนหุ้นข้ามชื่อผู้ถือหุ้นในปัจจุบันทำไม่ได้แล้ว หากโอนต้องเป็นชื่อเดียวกัน คนเดียวกันเท่านั้น ซึ่งยอมรับที่ผ่านมามีช่องทางที่ทำให้เกิดการทุจริตได้ จึงต้องหาทางอุดช่องโหว่ เพื่อป้องกันการทุจริตและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้" นายพิเชษฐ กล่าวส่วนความเคลื่อนไหวกรณีที่นักลงทุนรายย่อยนัดหยุดการซื้อขายหุ้นประท้วงการจัดเก็บภาษีหุ้นนั้น เมื่อวานนี้ (8 ธ.ค.) ปรากฎว่า บรรยากาศการซื้อขายตลาดหุ้นค่อนข้างซบเซา โดยราคาหุ้นเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบระหว่าง 1,615.06-1,625.90 จุด ก่อนจะปิดที่ 1,620.49 จุด ลดลง 1.79 จุด หรือ 0.11% มูลค่าการซื้อขายรวม 42,658.10 ล้านบาทนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ภาพรวมในการซื้อขายช่วงเช้าที่ผ่านมา ยังไม่พบการซื้อขายที่ผิดปกติ โดยมูลค่าซื้อขายหุ้นแบ่งเป็นนักลงทุนในประเทศ 9,000 ล้านบาท นักลงทุนสถาบัน 3,000 ล้านบาท สะท้อนถึงสัดส่วนไม่ได้แตกต่างจากวันอื่นๆ มากนักนายพิเชฐ เพิ่มเติมว่า การแสดงออกของนักลงทุนรายย่อย เพราะการเก็บภาษีดังกล่าวกระทบต่อนักลงทุนรายย่อยโดยตรง สมาคมฯ มีความกังวลจะกระทบกับสภาพคล่องในตลาดทุนไทยลดลง ทำให้เกิดผลกระทบในหลายมิติในตลาดทุนไทย ไม่เฉพาะนักลงทุนรายย่อยที่มองว่าได้รับผลกระทบมากที่สุดเท่านั้น"การเก็บภาษีขายหุ้น ผลกระทบมากสุดคือ รายย่อยที่ซื้อขายหุ้นภายในวันเดียว (Day Trade) ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น โอกาสทำกำไรน้อยลง จากที่เคยมีการซื้อขายเกิดขึ้นมากๆ มีโอกาสซื้อขายลดลง เมื่อสภาพคล่องในตลาดลดลง ย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึง การตัดสินใจเข้าลงทุนของกลุ่มนักลงทุนระยะยาว โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างประเทศ รวมถึงยังส่งผลกระทบต่อการระดมทุนของตลาดแรกในอนาคต จะยังน่าสนใจหรือไม่และจะส่งผลมายังกลุ่มหุ้นขนาดกลางและเล็กด้วย" นายพิเชษฐ กล่าว