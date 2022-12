สมาคมโบรกฯ เข้าพบเลขา ก.ล.ต. ถกผลกระทบหุ้น MORE

รายงานข่าวระบุว่า ช่วงเช้าวันนี้ (8 ธ.ค.) บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) จำนวน 10 แห่ง จะเข้าไปยื่นหนังสือถึง น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กรณีปัญหาหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MOREนายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) กล่าวว่า ในวันนี้ บล.10 บริษัท เดินทางเข้ามาหารือกับทาง ก.ล.ต. เพื่อขอบคุณที่สำนักงาน ก.ล.ต.ให้ความสำคัญกับกรณีปัญหาหุ้น MORE และขอความชัดเจนในกระบวนการต่างๆ โดยเฉพาะกระบวนการยุติกรรม และแนวการทำงานร่วมกันต่อไปรวมถึงกรณีที่ ก.ล.ต. คงจะต้องมีการทบทวนกฎเกณฑ์กำกับดูแลต่างๆ เพื่อที่จะอุดช่องว่าง ไม่ทำให้ปัญหาเช่นเดียวกับเคสหุ้น MORE โดยเฉพาะกรณีที่มีการตรวจสอบอาจจะเข้าข่ายการกระทำผิดฉ้อโกงเกิดขึ้น“กฎเกณฑ์ต่างๆ ในปัจจุบันคงจะมีการทบทวนว่ายังมีช่องว่างตรงไหนยังสามารถถูกนำไปในการกระทำทุจริตได้ ซึ่งคงต้องมีการอุดรูรั่วตรงนั้น แต่ต้องทำให้คนที่กระทำอย่างถูกต้องสามารถทำงานต่อได้ต่อไป”สำหรับการดำเนินการของ ก.ล.ต.เกี่ยวกับเคสหุ้น MORE นั้น ก่อนหน้านี้ น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า มี 3 โจทย์ที่ต้องพิจารณา คือ 1.การกระทำผิดที่อาจเข้าข่าย "การกระทำไม่เป็นธรรม" หรือไม่ 2.การกระทำผิด พ.ร.บ. การทบทวนหลักเกณฑ์การกำกับดูแล บล. ที่มีอยู่เพียงพอแล้วหรือไม่ หรือจุดไหนเป็นช่องโหว่ก็ต้องปรับแก้ไข 3.เรื่องคุณภาพหุ้น จะทำอย่างไรให้หุ้นขนาดเล็กมีคุณภาพมากขึ้นโดยความคืบหน้าเกี่ยวกับการตรวจสอบนั้น ขณะนี้ทางสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทำงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กำลังพิจารณาเรื่องการกระทำผิดที่อาจเข้าข่าย "การกระทำไม่เป็นธรรม” เข้าสู่กระบวนการเอาผิดทางอาญา"ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการทำงานร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตาม หากได้รับข้อมูลอะไรเข้ามาเพิ่มเติมจะนำมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะรายงานแจ้งความคืบหน้าในที่ประชุม ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยเรื่องนี้สำนักงานก.ล.ต. ได้มอบหมายให้นายเอนก อยู่ยืน ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานกรณีหุ้น MORE เป็นผู้ดำเนินการ"