IRPC ทุ่มงบ 5 ปี 3.6 หมื่นล้าน เน้นหาธุรกิจใหม่-ต่อยอดธุรกิจเดิม

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) เปิดเผยว่า บริษัทตั้งงบลงทุน 5 ปี (66-70) ราว 36,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เติบโตเป็น 25,000 ล้านบาทในปี 68 และเพิ่มเป็น 35,000 ล้านบาทในปี 73 ตามเป้าหมายงบลงทนราว 1.4 หมื่นล้านบาทจะใช้ลงทุนในธุรกิจใหม่ (New Stream) ที่เติบโตสูง ได้แก่ Health and Life Science, Advanced Material, Circular Business, Future Energy และ Energy Storage ผ่านการแสวงหาความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ (JV) และการซื้อกิจการ (M&A) โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่เป็น 40% ในอนาคต จาก 22% ในปัจจุบัน เพื่อลดความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity)พร้อมกันนั้นจะใช้งบลงทุนรองรับการต่อยอดความแข็งแกร่งจากฐานธุรกิจปัจจุบัน (Existing Stream) โดยมีแผนเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ (Specialty Product) จาก 24% ในปี 65 เป็น 52% ในปี 68 เน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ Smart Material ที่สอดคล้องกับทิศทางของโลก อาทิ ด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ (Health and Welness) ที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ของผู้คนปัจจุบันนายกฤษณ์ กล่าวว่า ปีนี้บริษัทลงทุนโครงการเม็ดพลาสติกพีพี สปันบอนด์ (PP Spunbond) 200,000 ตันต่อปี เพื่อรับกระแสการดูแลสุขภาพ และขยายการลงทุนโครงการพีพี เมลต์โบลน (PP Meltblown) 40,000 ตันต่อปี รวมถึงพีพีอาร์ (PPR: PP random copolymer pipe) 80,000 ตันต่อปี ใช้ผลิตท่อน้ำร้อนน้ำเย็นชนิดทนทานพิเศษไร้สารทาเลตได้เป็นรายแรกของภูมิภาค และเอชดีพีอี 100- อาร์ซี (HDPE 100-RC) 40,000 ตันต่อปี ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดให ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งานนานถึง 100 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 67สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 66 บริษัทตั้วเป้าหมายรายได้เติบโต 12% และ EBITDA เติบโตดีกว่าปีนี้ จากประสิทธิภาการผลิตที่ดีขึ้น หลังจากปีนี้ได้ปิดซ่อมบำรุงไปเป็นส่วนใหญ่แล้ว รวมถึงการควบคุมต้นทุนต่อเนื่อง และน่าจะไม่มีผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Loss) เหมือนในปีนี้แล้วขณะที่ปีนี้บริษัทคาดว่าจะมีกำไรจากการสต็อก (Stock gain) บนราคาน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 94-96 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล จากปีก่อนที่มีราคาน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 78.4 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล IRPC ยังมีเป้าหมายสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแพทย์ หนึ่งใน New S-curve ตามนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งรองรับการขยายตัวของสังคมเมือง และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับกลยุทธ์การต่อยอดนวัตกรรมสร้างคุณค่ให้สังคมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดย IRPC ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊ซเรือนกระจก (GHG) ลง 20% ภายในปี 73 จากปี 61 และเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 93 (2050) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2603 (2060) โดยล่าสุดได้ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ในการศึกษาพัฒนาและลงทุนผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel : SAF ) เพื่อมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก IRPC ยังดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ "สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว" ด้วยนวัตกรรมองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล รวมทั้งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ให้เติบโตไปพร้อมกัน "IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต"