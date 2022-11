IRPC ไตรมาส3/65พลิกขาดทุน2.5พันล.

IRPC แจงขาดทุนไตรมาส3/65ถึง 2,549 ล้านบาท ฉุด9เดือนกำไรสุทธิวูบเหลือเพียง 2,785 ล้านบาท เดินหน้าจับมือปตท. รุกธุรกิจใหม่เพิ่มสัดส่วนรายได้ มุ่งต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างการเติบโตระยะยาวนายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2565 ว่า IRPC มีกำไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) อยู่ที่ 4,485 ล้านบาท (7.05 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2565 8,077 ล้านบาท หรือร้อยละ 64 โดยมีสาเหตุหลักจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง และต้นทุน Crude Premium ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้ง ขาดทุนสต็อกจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2565 บริษัทขาดทุนสุทธิ 2,549 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนกำไรสุทธิ 2,155.05 ล้านบาทส่วนผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,785 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 12,310.42ล้านบาทส่วนแนวโน้มภาวะตลาดน้ำมันดิบในไตรมาส 4 ปี 2565 คาดว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับสูง เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล นอกจากนี้การที่กลุ่มโอเปกและพันธมิตรมีมติปรับลดการผลิตลง 2.0 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2566 เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนราคาน้ำมันดิบ ขณะที่ตลาดปิโตรเคมีในไตรมาส 4 ปี 2565 คาดว่าความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจะฟื้นตัวขึ้น ตามสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการเข้าสู่ช่วงงานเทศกาลปลายปี รวมทั้งความต้องการ จากกลุ่มธุรกิจ New S-Curve เช่น EV Car, Charging station ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความต้องการในกลุ่ม Robotics ที่ในปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้ทดแทนแรงงานคนมากขึ้นนอกจากนี้ กำลังการผลิตใหม่ที่เดิมคาดว่าจะเพิ่มเข้ามาในปี 2565 นี้ อาจจะมีการเลื่อนการผลิตออกไป และหลายโรงงานมีการประกาศลดอัตรากำลังการผลิตลงบริษัทฯได้เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curve) ตามนโยบาย Thailand 4.0 เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานทดแทน และวัตถุดิบสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น ท่ามกลางวิกฤติต้นทุนพลังงาน รวมทั้งเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวล่าสุด IRPC ได้ร่วมมือกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศึกษาการลงทุนตามกลยุทธ์ Advanced Business Integration (ABI) โดยจะร่วมกันพัฒนา 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจผลิตวัสดุประสิทธิภาพชั้นสูง (High Performance Materials) ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนสำคัญของ Li-ion แบตเตอรี่ (Battery Component) ธุรกิจการทำให้สารบริสุทธิ์ (Purification) และธุรกิจเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์เพื่อชีวิต (Chemical for Life) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก โดยในช่วงเริ่มต้นจะเน้นการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับแผ่นกรองอากาศ และน้ำ (Air และ Water Purification) ซึ่งสอดรับกับแนวโน้มของผู้บริโภคที่หันมาดูแลรักษาสุขอนามัยมากขึ้น พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ต่อยอดผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) และ Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) ของ IRPC อีกด้วย