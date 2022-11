IRPC ลั่นผลดำเนินงาน Q4/65 ดีกว่าไตรมาสก่อน พร้อมรีแบรนดิ้ง “POLIMAXX” ผู้นำนวัตกรรม

“ไออาร์พีซี” มั่นใจไตรมาส 4/65 ดีกว่าไตรมาสก่อน เหตุโรงกลั่นน้ำมันกลับมาเดินเครื่องได้ตามปกติหลังปิดซ่อมบำรุงในไตรมาส 3/65 เป็นเวลา 1 เดือน และตลาดปิโตรเคมีความต้องการใช้ที่ฟื้นตัวขึ้น พร้อมรีแบรนดิ้ง “POLIMAXX” ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำนวัตกรรมปิโตรเคมี จับตาส่งบริษัทร่วมทุน “ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์” ยื่นเสนอขายไฟฟ้าโครงการพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 5.2 พันเมกะวัตต์นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า ผลประกอบการบริษัทในไตรมาส 4/2565 จะดีกว่าไตรมาสก่อน หลังจากโรงกลั่นน้ำมันไออาร์พีซีกลับมาเดินเครื่องได้ตามปกติในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ หลังจากปิดซ่อมบำรุงในไตรมาส 3/2565 เป็นเวลา 1 เดือนคาดว่าโรงกลั่นไออาร์พีซีจะมีกำลังการกลั่นน้ำมันเฉลี่ยในไตรมาส 4 นี้อยู่ที่ 150,000 บาร์เรล/วัน สูงกว่าไตรมาส 3/2565 ที่มีอัตรากำลังการกลั่นเฉลี่ยอยู่ที่ 130,000 บาร์เรล/วัน และทั้งปี 2565 มีกำลังการกลั่นอยู่ที่ 146,000 บาร์เรล/วัน ลดลงจากปีก่อนที่มีกำลังการกลั่นเฉลี่ย 190,000 บาร์เรล/วันนอกจากนี้ ตลาดปิโตรเคมีในไตรมาส 4 มีความต้องการผลิตภัณฑ์ฟื้นตัวขึ้น ตามสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการเข้าสู่ช่วงงานเทศกาลปลายปี รวมทั้งความต้องการจากกลุ่มธุรกิจ New S-Curve เช่น EV Car, Charging station ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหลายโรงงานมีการประกาศลดอัตรากำลังการผลิตลงทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curve) ตามนโยบาย Thailand 4.0 เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานทดแทน และวัตถุดิบสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น โดยบริษัทได้ร่วมมือกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศึกษาการลงทุนตามกลยุทธ์ Advanced Business Integration (ABI) โดยจะร่วมกันพัฒนา 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจผลิตวัสดุประสิทธิภาพชั้นสูง (High Performance Materials) ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนสำคัญของ Li-ion แบตเตอรี่ (Battery Component) ธุรกิจการทำให้สารบริสุทธิ์ (Purification) และธุรกิจเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์เพื่อชีวิต (Chemical for Life) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกสำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2565 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 2,549 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนกำไรสุทธิ 2,155.05 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) อยู่ที่ 4,485 ล้านบาท (7.05 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล) ลดลงมาจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง และต้นทุน Crude Premium ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งขาดทุนสต๊อกจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงนายกฤษณ์กล่าวต่อไปว่า บริษัทไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ (IRPC-CP) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไออาร์พีซีถือหุ้น 49% และ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) มีแผนจะยื่นเสนอขายไฟฟ้าในโครงการพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 กำลังการผลิตรวม 5,203 เมกะวัตต์ ซึ่งทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) อยู่ระหว่างเปิดให้เอกชนที่สนใจยื่นนั้น เบื้องต้นบริษัทสนใจยื่นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำเพิ่มเติมอีก 8.5 เมกะวัตต์ จะแล้วเสร็จในปี 2566 จากปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนโซลาร์ลอยน้ำแล้ว 12.5 เมกะวัตต์เพื่อใช้เป็นไฟฟ้าสำรองภายในโรงงานต่างๆ ของไออาร์พีซีและโรงงานบริษัทอื่นๆ ในนิคมฯ ไออาร์พีซีด้วยนายกฤษณ์กล่าวในงาน “POLIMAXX: Grow to Greater Make Greater Things Together” ว่า ไออาร์พีซีในฐานะผู้ผลิตวัตถุดิบพอลิเมอร์มากว่า 40 ปี ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตรายแรกๆ ในภูมิภาค ด้วยองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมปิโตรเคมีที่มีมาอย่างยาวนาน ตัดสินใจปรับภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ “POLIMAXX” ซึ่งเป็นตราสินค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เพื่อแสดงถึงจุดยืนการเป็นแบรนด์วัตถุดิบที่มีความทันสมัย มั่นคงแข็งแกร่ง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการใหม่ๆ ในอนาคต เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างความแตกต่าง และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับสากลการปรับภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ POLIMAXX ที่สร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้า คู่ค้า และผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมกับโซลูชันที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ลงตัวภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการนวัตกรรมวัสดุแห่งอนาคต ได้แก่ Filament for 3D Printing (วัสดุที่ใช้ในการพิมพ์สำหรับการพิมพ์ 3 มิติ) ที่สามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความซับซ้อนและมีความแข็งแรงทนทาน สามารถนำไปผลิตเป็นกายอุปกรณ์ นิ้ว มือ แขนเทียม Medical Grade PP (PP เกรดพิเศษสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์) ด้วยคุณสมบัติพิเศษ ที่ไม่เปลี่ยนสี ไม่มีกลิ่น ไม่เปราะหักง่าย เหมาะสำหรับการนำไปใช้ผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น กระบอกฉีดยา (Syringe) อุปกรณ์แล็บทดลอง ขวดน้ำเกลือ ขวดยา หลอดเก็บเลือด เป็นต้น โดยสามารถนำไปใช้ร่วมกับกระบวนการฆ่าเชื้อต่างๆ ได้ PP Meltblown นวัตกรรมเม็ดพลาสติก PP เกรดพิเศษปราศจากสารทาเลต (Phthalate Free) ที่ส่งผลต่อฮอร์โมนและการระคายเคือง สำหรับใช้งานกลุ่มผลิตภัณฑ์ Hygiene & Healthcare ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตชั้นกรองหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุดกาวน์ และแผ่นกรองอากาศ PP Random OB FREE นวัตกรรมเม็ดพลาสติกที่ปราศจากสารเรืองแสง (Optical Brightener) ทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยจากสารที่อาจปนเปื้อนมาในกล่องอาหารPP for Automotive สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีความแข็งแรง ทนทาน ยืดหยุ่นสูงและน้ำหนักเบา Bio-Composite ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมสิ่งตีพิมพ์ มาผสมกับเม็ดพลาสติก PP ใช้สร้างสรรค์ชิ้นงานได้หลากหลาย เช่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น Recycled Product พลาสติกที่ผ่านกระบวนการ Post-Consumer Recycled (PCR) และ Post-Industry Recycled (PIR) ตอบโจทย์ Circular Economy และแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งยังได้เปิดตัว Mascot ในชื่อว่า “MAXXI” ตัวแทนของนักประดิษฐ์ที่จะสร้างสรรค์ทำให้ทุกจินตนาการกลายเป็นจริงได้ พร้อมออกผจญภัยในโลกปิโตรเคมี เพื่อค้นหานวัตกรรมที่ทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น