ตลท.จัดงาน SET in the city 2022 วันที่ 5-6 พ.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดงาน SET in the city 2022 ในวันที่ 5-6 พ.ย.65 เวลา 10.00-17.00 น.โดยครั้งนี้จัดในรูปแบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษกทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้อยู่ในธีม "ให้คุณลงทุนอย่างมั่นใจในยุคดอกเบี้ยขาขึ้น" ที่จะวิเคราะห์แนวโน้มผ่านมูมมองผู้เชี่ยวชาญ ไม่ตกเทรนด์ลงทุน พร้อม Workshop เพื่อมือใหม่ เจาะลึก เข้มข้น ประสบการณ์ตรงจากผู้รู้จริงในวันที่ 5 พ.ย.6510.30-11.00 น. อัปเดตเศรษฐกิจ จับทิศลงทุน 2023 กับนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ11.00-12.30 น. ปรับพอร์ต จัดทัพ รับดอกเบี้ยขาขึ้น โดยนายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้ และนายวิน พรหมแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์กส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา13.00-14.00 น. สอนมือใหม่ลงทุนออนไลน์ให้เทรดได้ใช้เครื่องมือเป็นกับ Streaming โดยนายธนิน คุณความดี จาก The Money Game และนายพัลลภ อัศววงศ์ไพศาล ผู้อำนวยการธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)14.30-15.30 น. สร้างพอร์ตลงทุน ทำได้เองไม่ง้อเซียน โดยนายเมธี จันทวิมล Managing Partner บลน.ฟีโนมีน่า16.00-17.00 น.เปิดตำราหาหุ้นฉบับมือใหม่ สไตล์ KFC โดยนายกวี ชูกิจเกษม Head of Research and Content สายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พายในวันที่ 6 พ.ย.6510.30-12.00 น. วิเคราะห์เจาะ Theme เด่น Trend เติบโต โดยนายภาดล วรรณรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) นายสิทธิชัย ดวงรัตนฉายา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุน บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ และนายสุนทร ทองทิพย์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กสิกรไทย12.00-12.30 น. เปิด Roadmap สู่การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)13.00-14.00 น. เปิดสูตรลงทุนหุ้นต่างประเทศเทรดอย่างมืออาชีพ โดยนายรัฐศรัณย์ ธนไพศาลกิจ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศและฟิวเจอร์ส บล.บัวหลวง และนายจิติพล พฤกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)14.30-15.30 น. สร้างโอกาสทำกำไรในกราฟเทคนิคกับ Wave Rider โดยโค้ชปุย ประกาศิต กิตาราม16.00-17.00 น. สอนเทรด TFEX FX FUTURES แบบ Step-by-Step ด้วย MT4 โดยนายจิระเดช คูหากาญจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Top Trader