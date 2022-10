กรุงศรีเผย Krungsri The COACH ผลตอบรับดี จัดงบ 80 ล้านเดินหน้าต่อในปีแรก

เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการ Krungsri The COACH "โค้ชเรื่องเงิน ให้เป็นเรื่องง่าย" ว่า หลังจากเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับที่ดี มีจำนวน Episode ที่ออกอากาศไป 50 ตอน ผ่าน 3 ช่องทางหลัก คือ Facebook YouTube และเว็บไซต์ของธนาคาร โดยคาดว่าสิ้นปีนี้จะมีจำนวนรวม 70-80 ตอน ใน 3 รายการ ได้แก่ Krungsri The COACH คิดไม่ออก เดี๋ยวตอบให้ เน้นให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงิน ประเด็นที่น่าสนใจประจำวัน รายการ Double Espresso by Krungsri The COACH เข้มทุกช็อต เรื่องการลงทุน เน้นจับกระแสเทรนด์ในแต่ละวันก่อนตลาดหุ้นเปิดทำการ และรายการ Krungsri The COACH x Krungsri Exclusive เจาะลึก รู้ทัน ทุกการลงทุน เน้นมุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค-การเงินในตลาดโลกที่มีผลต่อการลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้ ที่ผ่านมามีจำนวนผู้เข้าชมเฉลี่ย 84,000 วิวต่อตอน ผ่านช่องทาง Facebook 74% ผ่านช่องทาง YouTube 26% และมีผู้ติดตามผ่าน YouTube กว่า 10,000 ราย โดยเป็นผู้เข้าชมในรายการ Krungsri The COACH คิดไม่ออก เดี๋ยวตอบให้ ในสัดส่วน 65% รายการ Double Espresso by Krungsri The COACH เข้มทุกช็อต เรื่องการลงทุน สัดส่วน 32% และรายการ Krungsri The COACH x Krungsri Exclusive เจาะลึก รู้ทัน ทุกการลงทุน สัดส่วน 3% ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาหลักของแต่ละรายการดังกล่าวนายพงษ์อนันต์ กล่าวว่า โครงการ Krungsri The COACH ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ One Retail ของธนาคารด้วนแนวคิด 'โค้ชเรื่องเงิน ให้เป็นเรื่องง่าย' มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ และแก้ pain point ให้ผู้รับชมในทุกๆกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแมส กลุ่มคนทำงาน และกลุ่มมั่งคั่ง และครอบคลุมทั้งการให้ความรู้ทางด้านการเงิน ด้วยโคัชที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์จริง ซึ่งโดยหลักจะเป็นผู้บริหารของธนาคารและบริษัทในเครือ ขณะเดียวกัน ธนาคารเองจะรับรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภคเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเสริมสร้าง Engagement กับผู้ชม ซึ่งจะต่อยอดไปถึงการสร้างฐานลูกค้าเพิ่มในอนาคตนั้นถือเป็นวัตถุประสงค์ที่รองลงมา"การสร้างหรือขยายฐานลูกค้าไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ แต่ถ้าในอนาคตจะพัฒนาไปถึงระดับนั้นได้ก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ปัจจุบันเราอยากจะให้ความรู้กับผู้บริโภคโดยเฉพาะในภาวะที่แม้เศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัว แต่ยังต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่สูง รวมถึงคำแนะนำดีๆ ทั้งด้านสินเชื่อและการลงทุนจากมืออาชีพ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการแก้ pain point ให้ผู้ชม และเป็นการสร้าง Engagement กับธนาคารไปพร้อมๆ กัน โดยในปีแรกของโครงการเตรียมงบประมาณไว้ 80 ล้านบาท"