ฟินโนมีนาเปิดตัว 3 พอร์ตใหม่ คาดปั้นยิลด์เฉลึ7-10%ต่อปี

นายกสิณ สุธรรมมนัส CEO & Co-Founder บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนาจำกัด ได้เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัว ส้ร้างแรงกดดันให้ธนาคารกลางต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวทั่วโลก และกดดันให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประกอบกับความตึงเครียดระหว่างประเทศ อ าทิ กรณีรัสเซียกับยูเครน และ จีนกับสหรัฐฯ เป็นต้น ส่งผลให้ความผันผวนในทุก ๆสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง"ในสภาวะที่ตลาดการลงทุนมีความผันผวนเช่นนี้ นักลงทุนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมองหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยบริหารพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญที่มาจากสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ ทางฟินโนมีนาเล็งเห็นโอกาสนี้ จึงเกิดเป็นโครงการ "Fund House Por!" ขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการคำแนะนำการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของ บลจ. ชั้นนำ โดยเฉพาะ"ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วการจะเข้าถึงบริการจากผู้เชี่ยวชาญการลงทุนของสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก เพียงใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 500,000 บาท ก็สามารถเข้าถึงบริการสุดพิเศษนี้ได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม"Fund House Portfolio" เปิดตัวครั้งแรกเมื่อต้นปี 2020 โดยเป็นพอร์ตสุดพิเศษที่หาไม่ได้จากที่อื่นนอกจากฟินโนมีนา เนื่องจากเป็นพอร์ตการลงทุนที่บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ) ชั้นน้ำในประเทศไทย โดยคาดว่าแต่ละพอร์ตจะมีผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ7-10%ต่อปีโดยFund House Portfolio จะได้รับคำแนะนำจาก บลจ. อย่างชัดเจนว่าต้องลงทุนในกองทุนอะไร สัดส่วนเท่าไร พร้อมทั้งมีการอัปเดตอย่างทันท่วงทีเมื่อถึงเวลาต้องปรับพอร์ตเนื่องจากสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนไปสำหรับทั้ง 5 พอร์ตก่อนหน้านี้จะประกอบด้วย5 บลจ. ดังนี้Aberdeen Single Blended Portfolio จาก บลจ. อเบอร์ดีน นำเอานวัตกรรม Quant ผนวกกับทีมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเภทสินทรัพย์ มาเฟันหาผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพKrungthai Belief Allcation จาก บลจ. กรุงไทย ลงทุนบนวิสัยทัศน์ของนักกลยุทธ์ซึ่งแสวงหาโอกาสทำกำไรจากความรู้ทางการเงิน ข้อมูลตลาด และวิธีคิดอย่างมีตรรกะKrungsri The Masterpiece จาก บลจ. กรุงศรี พอร์ตที่จับกระแสการลงทุนรอบโลก มองจากมุมกว้างแบบ Bird Eye ViewTISsCO Omakase Extra Fund จาก บลจ. ทิสโก้ พอร์ตที่มุ่งหวังสร้างผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ยให้ได้ 7% ต่อปีในระยะยาวQuality Mega Theme Portfolio จาก บลจ. อีสท์สปริง พอร์ตที่จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวไปกับMega Trend ของโลกในยุคถัดไปด้วยกระแสการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนที่ให้ความไว้วางใจฟินโนมีนา ทำให้โครงการFund House Port ในปัจจุบันมียอดลงทุนแล้วกว่า 200 ล้านบาท และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนให้ครอบคลุมมากขึ้น ในปี 2022 นี้ ทางฟินโนมีนาจึงเปิดตัว 3 พอร์ตการลงทุนใหม่ จาก 3 บลจ. ชั้นนำได้แก่ บลจ. บางกอกแคปปิตอล บลจ. ไทยพาณิชย์ และ บลจ. ยูโอบี โดยทั้ง 3 พอร์ตยังคงใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 500,000 บาทดังเช่นพอร์ตก่อนหน้า แต่ละพอร์ตมีจุดเด่นดังนี้BCAP Dynamic Wealth Portfolio จาก บลจ. บางกอกแคปปิตอล พอร์ตที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว ซึ่งเน้นความยืดหยุ่นในการบริหารความเสี่ยงและสร้างโอกาสการลงทุนในระยะสั้น-กลาง โดยการเสริมพอร์ตด้วยกองทุนที่มีความยืดหยุ่นสูงอย่าง BCAPGlobal TacticalSCB Grow Together จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ พอร์ตเน้นความยืดหยุ่น มีความหลากหลายของสินทรัพย์ที่คัดเลือกเข้ามาเพื่อกระจายความเสี่ยง ผสมผสานการวิเคราะห์เชิงปริมาณและ Top Down& Bottom UpThematic United จาก บลจ. ยูโอบี พอร์ตลงทุนที่ตั้งเป้าหมายสํร้างการเติบโตระยะยาวบนธีมการลงทุนแห่งอนาคตที่น่าสนใจ โดยจะเลือกธีมลงทุนที่โดดเด่นด้วยมุมมองจากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เทคโนโลยี และกฎเกณฑ์การประกอบธุรกิจทั่วโลกท่ามกลางสภาวะตลาดการลงทุนที่ผันผวน การมีตัวช่วยเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก บลจ. ชั้นนำ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนจัดพอร์ตได้อย่างสบายใจ