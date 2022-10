บัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันเปิดตัวบัตรใหม่ เจาะกลุ่ม Mass-Young Gen ตั้งเป้ายอด 120,000 ใบ

เปิดเผยว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ บัตรเครดิต เซ็นทรัลเดอะวัน มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ณ เดือนสิงหาคม 2565 รวม 60,000 ล้านบาท เติบโต 31% เทียบกับปี 2564 มียอดบัตรใหม่ 55,000 ใบ เติบโต 72% และสินเชื่อคงค้าง 60,000 ล้านบาท เติบโต 31% รวมทั้งมีส่วนแบ่งตลาดบัตรเครดิตของไทยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวภายใน 5 ปีนับจากมีการเปิดตัว สะท้อนถึงความสำเร็จในการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาสำหรับปี 2565 นับเป็นก้าวสำคัญของบริษัทนับแต่เปิดตัวมาครบรอบ 5 ปี ด้วยผลการดำเนินงานที่เติบโตโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงที่ตลาดได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ธุรกิจของเราฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว จากการมีสัดส่วนลูกค้ารายได้สูงที่มีกำลังใช้จ่ายมากกว่าทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบกับตลาด ขณะเดียวกัน จากภาวะตลาดเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น และเพื่อต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจของเรา ล่าสุด ได้เปิดตัว “บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ (ลิมิเต็ด) (Central The 1 REDZ Credit Card (limited)) เพื่อขยายตลาด เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุ 25-35 ปี เพิ่มความหลากหลายของกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่ม Mass เพื่อครองความเป็นผู้นำตลาดบัตรเครดิตร่วมอย่างต่อเนื่อง"ความสำเร็จของเราที่ผ่านมา มาจากศักยภาพของพันธมิตร รวมถึงการปรับกลยุทธ์มุ่งไปสู่กลุ่มรายได้สูงในช่วงโควิดที่ผ่านมา ปัจจุบันสถานการณ์ดีขึ้น ขณะที่กลุ่มผู้ถือบัตรของเราส่วนใหญ่เฉลี่ยที่ 46-47 ปี ดังนั้น ขณะนี้จึงถือว่าเหมาะสมที่เราจะกลับมาเน้นกลุ่ม Mass และ Young Gen มากขึ้นด้วยบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์"ทั้งนี้ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ (ลิมิเต็ด) โดดเด่นภายใต้แนวคิด "ครบทุกฟิลรอบตัวคุณกับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะ วัน REDZ (limited)" เช่น ฟิลฟินกับส่วนลดสูงสุด 5% และคะแนน The 1 สูงสุด 3 เท่ากว่า 5,000 ร้านค้า ในเครือเซ็นทรัล ฟีลคุ้มๆ รับเครดิตเงินคืน 5% คะแนน The 1 สูงสุด 2 เท่า ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ฟิลออนไลน์โดนๆ รับโค้ดส่วนลดสูงสุด 10% และคะแนน The 1 สูงสุด 3 เท่า บน Central App อิ่มฟินๆ รับส่วนลดสูงสุด 5% และคะแนน The 1 สูงสุด 3 เท่า ณ ร้านอาหารในเครือเซ็นทรัลที่ร่วมรายการ นอกจากนี้ ยังตอบโจทย์นักชอปตัวยง ด้วยฟังก์ชัน Digital Card ที่ให้ชอปได้ทันทีเมื่อบัตรอนุมัติ ไม่ว่าจะชอปออนไลน์ หรือสแกนจ่ายด้วย QR บนแอป UCHOOSE ก็จัดเต็มได้แบบทันใจและเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรตซ์ (ลิมิเต็ด) ได้รับเกียรติจากคุณเก้า-สุภัสสรา ธนชาต มาเป็นแบรนด์ แอมบาสเดอร์ ช่วยสร้างการรับรู้ผ่านภาพยนตร์โฆษณา www.youtube.com/Central The 1 CreditCard ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของบัตรที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ให้ใช้ชีวิตได้แบบฟินๆ ครบทุกฟิล บนไลฟ์สไตล์แบบครบรอบๆ ตัว รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ เพื่อให้การสมัครเป็นสมาชิกบัตรและการใช้บริการต่างๆ เป็นอย่างสะดวก 1 รวดเร็ว โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครบัตรใหม่ได้ทั้งทางแอป UCHOOSE และ The 1 App ด้วยสิทธิประโยชน์สุด พิเศษสำหรับการใช้จ่ายผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางร้านค้าซึ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ บริษัทคาดว่า บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ (ลิมิเต็ด) น่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยตั้งเป้าภายในปี 2566 จะมียอดสมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ (ลิมิเต็ด) กว่า 120,000 ใบ และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรใหม่เพิ่มขึ้น 10% จากในปีนี้ บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน ตั้งเป้า ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 95,000 ล้านบาทภายในปี 2565 หรือเติบโต 25% เทียบกับปีก่อน