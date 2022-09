MAAI by KTC ดึง "บางจากฯ" ร่วมโปรแกรมโอนพอยท์ระหว่างกัน

กล่าวว่า ปัจจุบัน MAAI by KTC มีพันธมิตรจำนวนมาก ครอบคลุมหมวดร้านอาหาร ทั้งบุฟเฟต์ และคาเฟ่ หมวดโรงภาพยนตร์ ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และเอสเอฟ ซีเนม่า หมวดชอปปิ้ง ออนไลน์ และหมวดท่องเที่ยว เช่น การให้บริการการจองตั๋วเครื่องบิน หรือบริการการท่องเที่ยวผ่าน KTC World Travel Service นอกจากนี้ ร้านค้าถุงเงินกว่า 400,000 ร้านค้าทั่วประเทศยังสามารถรองรับฟีเจอร์สแกน QR Code ของ MAAI by KTC ได้ ทำให้สมาชิกมีอิสระในการใช้คะแนนจำนวนน้อย แลกรับสินค้าที่ร้านค้ารายย่อยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะส่งผลให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ที่ตรงใจ รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกให้แข็งแกร่งและมีความผูกพันเพิ่มมากขึ้นในระยะยาวกล่าวว่า การเพิ่มบริการโอนคะแนนระหว่าง Bangchak Point และ MAAI Point เป็นการเสนอทางเลือกให้ทั้งสมาชิกบางจาก และ MAAI by KTC สามารถโอนและแลกเปลี่ยนคะแนนไปมาระหว่างกันได้ ทำให้ลูกค้าของทั้ง 2 องค์กร สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้นจากร้านค้าเครือข่ายพันธมิตรที่ครอบคลุมหมวดการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น เครื่องดื่ม ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ชอปปิ้ง และท่องเที่ยว ในอัตราการแลกเปลี่ยน MAAI Point 220 คะแนน เป็น Bangchak Point 100 คะแนน และ Bangchak Point 100 คะแนน เป็น MAAI Point 110 คะแนน"การร่วมมือระหว่างบางจากฯ กับ MAAI by KTC เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่แบรนด์จะร่วมกันส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่สมาชิก ด้วยการนำจุดแข็งของทั้ง 2 องค์กร ได้แก่ ฐานสมาชิกของบางจากและความหลากหลายของสิทธิประโยชน์ของเคทีซี มาผสานกันเพื่อขยายช่องทางและเพิ่มทางเลือกให้สมาชิกของทั้ง 2 ฝ่ายสามารถเลือกสรรสิทธิประโยชน์ได้ด้วยตัวเอง เพิ่มความผูกพันระยะยาวให้สมาชิก อีกทั้งเป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับฐานสมาชิกทั้ง 2 ฝ่าย เพิ่มความสุข ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายให้ลูกค้าได้ทุกรุ่น ทุกช่วงวัย"