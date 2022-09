บางจากจับมือ “MAAI by KTC” เพิ่มทางเลือกให้สมาชิกแลกคะแนนระหว่างกัน

บางจากจับมือ “MAAI by KTC” ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านลอยัลตีแพลตฟอร์ม เพิ่มทางเลือกให้สมาชิกด้วยการเพิ่มช่องทางการโอนและแลกคะแนนระหว่าง MAAI Point กับ Bangchak Point ด้วยสิทธิพิเศษมากมายจากร้านค้าที่หลากหลายครอบคลุมหมวดการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) เปิดเผยว่า บางจากฯ เป็นแบรนด์แรกในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันที่ริเริ่มระบบลอยัลตีโปรแกรมเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้า โดยตลอดกว่า 16 ปีที่ผ่านมาได้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง และสรรหาสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกอย่างไม่หยุดนิ่ง นอกจากการสะสมและแลกคะแนนสมาชิกแทนส่วนลดเมื่อเติมน้ำมัน ซื้อเครื่องดื่มอินทนิล และน้ำมันหล่อลื่นแล้ว ลูกค้าสามารถบริจาคคะแนนให้แก่มูลนิธิที่มีให้เลือกมากถึง 18 มูลนิธิสำหรับการเพิ่มบริการโอนคะแนนระหว่าง Bangchak Point กับ MAAI Point เป็นการเสนอทางเลือกให้ทั้งสมาชิกบางจาก และ MAAI by KTC สามารถโอนและแลกเปลี่ยนคะแนนไปมาระหว่างกันได้ ทำให้ลูกค้าของทั้ง 2 องค์กรสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้นจากร้านค้าเครือข่ายพันธมิตรที่ครอบคลุมหมวดการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องดื่ม ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ชอปปิ้ง และท่องเที่ยว ในอัตราการแลกเปลี่ยน MAAI Point 220 คะแนน เป็น Bangchak Point 100 คะแนน และ Bangchak Point 100 คะแนน เป็น MAAI Point 110 คะแนนนางประณยา นิถานานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การตลาดบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “MAAI by KTC ลอยัลตีแพลตฟอร์มจากเคทีซียังคงเดินหน้าพัฒนาระบบ และขยายเครือข่ายพันธมิตร เพื่อเป้าหมายในการเป็นเครื่องมือช่วยพันธมิตรธุรกิจในการทำ CRM (Customer Relationship Management) และสร้าง Ecosystem ที่สมบูรณ์แบบและครบวงจรร่วมกับพันธมิตร“ปัจจุบัน MAAI by KTC มีพันธมิตรจำนวนมาก ครอบคลุมหมวดร้านอาหาร ทั้งบุฟเฟต์ และคาเฟ่ หมวดโรงภาพยนตร์ ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และเอสเอฟ ซีเนม่า หมวดชอปปิ้งออนไลน์ และหมวดท่องเที่ยว เช่น การให้บริการการจองตั๋วเครื่องบิน หรือบริการการท่องเที่ยวผ่าน KTC World Travel Service นอกจากนี้ร้านค้าถุงเงินกว่า 400,000 ร้านค้าทั่วประเทศยังสามารถรองรับฟีเจอร์สแกน QR Code ของ MAAI by KTC ได้ ทำให้สมาชิกมีอิสระในการใช้คะแนนจำนวนน้อย แลกรับสินค้าที่ร้านค้ารายย่อยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะส่งผลให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ที่ตรงใจ รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกให้แข็งแกร่งและมีความผูกพันเพิ่มมากขึ้นในระยะยาว”