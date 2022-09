บางจากฯ จับมือกรุงไทย เชื่อมโยง Ecosystem “สมัครสมาชิกผ่านแอปฯ Krungthai NEXT

โดยระยะแรกจะเปิดให้ชำระผ่านร้านอาหารและเครื่องดื่มกว่า 400,000 ร้านค้า





บางจากฯ - กรุงไทย ผนึกกำลังเชื่อมโยง Ecosystem ล่าสุดขยายการสมัครสมาชิกบางจากผ่านแอปฯ Krungthai NEXT เพิ่มทางเลือกการใช้คะแนนแทนเงินสดให้กับสมาชิกบางจาก และกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(BCP) เปิดเผยว่า บางจากฯ และกรุงไทยได้ขยายความร่วมมือโดยสมัครสมาชิกบางจากผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้ากรุงไทย สามารถสมัครและสะสมคะแนนสมาชิก รับสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายของบางจากฯได้นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบให้สมาชิกบางจากใช้คะแนนสะสมชำระค่าสินค้ากับ “ร้านค้าถุงเงิน” ซึ่งเป็นร้านค้าย่อยที่มีจำนวนมาก ผ่านฟีเจอร์ “พอยท์เพย์” ในแอปพลิเคชันบางจากได้ นับเป็นรายแรกของธุรกิจค้าปลีกน้ำมันในเมืองไทย ที่นอกจากจะเพิ่มทางเลือกในการใช้คะแนนสะสมแทนเงินสดกับ ”ร้านค้าถุงเงิน” ให้สมาชิกแล้ว ยังเพิ่มโอกาสให้ร้านค้ารายย่อยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ตอบโจทย์วิถีชีวิต Digital lifestyle และส่งเสริม Cashless Societyก่อนหน้านี้ บางจากฯ และกรุงไทย ได้ร่วมกันพัฒนาระบบที่ทำให้บางจากฯ เป็นธุรกิจค้าปลีกน้ำมันรายแรกในไทยที่รับชำระเงินแบบ Digital Payment และสะสมคะแนนสมาชิกบางจากไปได้พร้อมกันผ่านเครื่อง Mobile EDC ปัจจุบันให้บริการแล้วกว่า 660 สาขา และมีแผนขยายเป็น 800 สาขาทั่วประเทศภายในปี 2565นายชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า บริษัทฯ ใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในสถานีบริการน้ำมันบางจากมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิด Your Greenovative Destination for Intergeneration ความร่วมมือกับกรุงไทย เป็นการนำจุดแข็งด้านฐานลูกค้าของบางจากฯ และนวัตกรรมการบริการด้านการเงินของกรุงไทย มาเสริมความแข็งแกร่งซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค และสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืนอีกด้วยนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารได้รับความไว้วางใจจากบางจากฯในโครงการ In-CAR Fast & Trust Experiences โดยพัฒนานวัตกรรมระบบชำระค่าน้ำมัน พร้อมสะสมคะแนนสมาชิกบางจาก ผ่านเครื่อง Mobile EDC รายแรกในประเทศไทย โดยในปี 2563 นำร่องเปิดให้บริการที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาสุขุมวิท 62 และสาขาศรีนครินทร์ และมีแผนจะขยายให้ครบ 800 สถานีภายในปี 2565 ปัจจุบันมียอดการชำระผ่านเครื่อง Mobile EDC เติบโตอย่างต่อเนื่อง ระบบสามารถรับชำระได้ทั้งการ Scan QR Code การชำระด้วยบัตรเครดิตหรือ เดบิต และ บัตร Fleet Cardล่าสุด ยอดการทำรายการชำระค่าน้ำมันและค่าบริการผ่านเครื่อง Mobile EDC เติบโตกว่า 400% โดยเฉพาะการชำระด้วยการ Scan QR Code ของผู้ใช้บริการ ซึ่งคิดเป็นกว่า 70% ของจำนวนรายการที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ผ่านเครื่อง Mobile EDCสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ธนาคารพร้อมส่งมอบ Digital Experience แบบครบวงจรให้ลูกค้าบางจาก โดยขยายช่องทางการสมัครสมาชิกบางจาก ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ภายใต้โครงการพอยท์เพย์ บนแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทย ที่มุ่งเน้นสนับสนุนธุรกิจร้านค้ารายย่อย ด้วยการเพิ่มโอกาสและช่องทางการรับชำระเงิน โดยให้นำคะแนนสะสมมาใช้จ่ายในร้านค้าถุงเงินทั่วประเทศ ซึ่งภายในเดือนตุลาคมนี้ ลูกค้าที่ต้องการสะสมคะแนนจากการใช้สินค้าและบริการบางจากสามารถสมัครสมาชิกได้ทันที และสามารถนำคะแนนที่สะสมจากการเติมน้ำมัน หรือซื้อสินค้าและบริการในสถานีน้ำมันบางจาก มาใช้จ่ายในร้านค้าถุงเงินทั่วประเทศ