TrueMoney เจาะตลาดผู้ประกอบการด้วย 4 โซลูชันใหม่

นายกรวุฒิ ปวิตรปก ผู้อำนวยการฝ่ายทางพาณิชย์ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด กล่าวว่า ทรูมันนี่ มองเห็นโอกาสในการใช้แพลตฟอร์มช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ จึงได้นำโซลูชัน TrueMoney for Business มาตอบรับความต้องการและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการและบริษัทธุรกิจในการทำตลาดแบบครบวงจรผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท และเข้าถึงลูกค้ามากกว่า 26 ล้านรายก่อนหน้านี้ ทรูมันนี่ ได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม ‘ช็อปรีวอร์ดพลัส’ (ShopReward+) ซึ่งเป็นระบบสมาชิกแบบครบวงจร (CRM) ของร้านค้า เพื่อช่วยให้ร้านค้า ผู้ประกอบการ และบริษัทธุรกิจสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มบริหารจัดการระบบสมาชิกลูกค้าแบบครบวงจรได้ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่ว่าจะเป็นระบบบัตรสมาชิก (e-membership) การสะสมคะแนน การมอบโปรโมชันส่วนลด การขายดีล หรือเก็บข้อมูลเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาดได้โดยผลที่ได้คือสามารถช่วยให้ร้านค้าและผู้ประกอบการเหล่านี้มีลูกค้าเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้น โดยพบว่าลูกค้าที่เป็นสมาชิกร้านค้าเหล่านี้มีอัตราการกลับมาซื้อสินค้า/บริการซ้ำ มากกว่าลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิกถึง 2.2 เท่า และมียอดใช้จ่ายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 20%เพื่อเสริมความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ ทรูมันนี่ เลยรวบรวมโซลูชัน ใน 4 รูปแบบบริการ ผ่าน TrueMoney for Business เพื่อตอบรับความต้องการของธุรกิจ ประกอบด้วย1.ShopReward+ ระบบสมัครสมาชิกร้านค้าแบบครบวงจร เพื่อช่วยให้ร้านค้าและผู้ประกอบการมีระบบการจัดการ CRM และสร้างระบบสมัครสมาชิก สะสมคะแนน และมอบส่วนลด ให้กับลูกค้าด้วยตนเองได้ง่ายๆ ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ทที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาด เนื่องจากร้านค้าและผู้ประกอบการจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าที่ทางทรูมันนี่ รวบรวมให้ เพื่อไปกำหนดกลยุทธ์ต่อไป2.ShopDeals ฟีเจอร์การสร้างและขายดีลส่วนลดหรือสิทธิพิเศษบนแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าทรูมันนี่ วอลเล็ทมากกว่า 26 ล้านราย เปิดรับธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่ม หรือด้านสุขภาพความงาม ท่องเที่ยว ฯลฯช่วยให้สามารถมาขายดีลบนแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้ พิเศษ ถ้าเป็นดีลในหมวดสุขภาพความงาม ทรูมันนี่สนับสนุนเงินคืนให้แก่ลูกค้า 10% ทุกยอดซื้อ3.TrueMoney Ads & Solutions ซื้อโฆษณาหรือแคมเปญการตลาดบนแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท เพิ่มการรับรู้แบรนด์และผลิตภัณฑ์/บริการ พร้อมเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ผ่านสื่อในเครือข่ายของ ทรูมันนี่ วอลเล็ท ในรูปแบบต่างๆชูจุดเด่นเรื่องการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำจากพฤติกรรมการใช้จ่าย การวัดผลโฆษณาได้จนถึงยอดขาย (Sales Conversion) และการทำแคมเปญในรูปแบบของ Rewarded Campaign ด้วยการให้เงิน Cashback เมื่อลูกค้าทำภารกิจสำเร็จ เป็นต้นสุดท้าย 4.TrueMoney Payouts บริการโอนเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท ของลูกค้าหรือพนักงานในธุรกิจของคุณ แบบ real-time ที่สามารถเข้ามาทดแทนการให้รางวัลในรูปแบบเดิมๆ เช่น การให้ gift voucher หรือบัตรเงินสด ที่มีต้นทุนในการจัดการ และมีความเสี่ยงในการสูญหาย รวมถึงมีข้อจำกัดด้าน use case ที่สามารถไปใช้งานได้ สามารถทำได้ทั้งแบบ Batch และการเชื่อมต่อ API