ดรีมทอย จัดงานใหญ่เอาใจสาวกกันดั้ม เปิดตัวโมเดลลิมิเต็ด อิดิชั่นรุ่นล่าสุด ครั้งแรก! ในประเทศไทย

กลับมาให้หายคิดถึงกันอีกครั้ง! กับงานที่ยกทัพความยิ่งใหญ่สุดอลังการของเหล่า Mobile Suit Gundam พร้อมกลับมาสร้างความสนุก เสียงหัวเราะ และรอยยิ้มให้เหล่านักเล่น นักสะสมได้เพลิดเพลิน และตื่นตาตื่นใจไปกับการเปิดตัวซีรีส์ใหม่ The Witch From Mercury อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยบริษัท ดรีมทอย จำกัด เจ้าพ่อวงการของเล่นโมเดลพลาสติกยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายของเล่นและโมเดลสะสมภายใต้แบรนด์ BANDAI จากประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ทุ่มสุดตัวเอาใจสาวกกันดั้ม จัดงาน Bandai Spirits Hobby Exhibition 2022 ร่วมเปิดประสบการณ์ให้แฟนๆ ชาวไทยได้พบกับความยิ่งใหญ่ของ Giant Model Gundam Aerial หุ่นโมเดลรุ่นล่าสุด จากซีรีส์ Mobile Suit Gundam : The Witch From Mercury อย่างเป็นทางการครั้งแรก!ในประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นซีรีส์ Gundam เรื่องแรกในรอบ 8 ปี ต่อจากซีรีส์ Iron Blood Orphans และเป็นครั้งแรกที่ซีรีส์ Gundam มีตัวเอกเป็นผู้หญิง ที่จะเริ่มออกอากาศวันที่ 2 ตุลาคมนี้ โดยแฟน ๆ กันดั้มสามารถรับชมได้ผ่าน GUNDAM.INFO ตระการตาไปกับกันดั้มรุ่นต่าง ๆ ให้เหล่าสาวกได้ชื่นชมกันอย่างจุใจ บอกเลยว่างานนี้ดรีมทอยจัดหนักมาก เพราะได้รวบรวมโมเดลรุ่นลิมิเต็ด อิดิชั่นที่นำมาแสดงและจัดจำหน่ายที่งานนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยมากกว่า 10 รายการซึ่งสามารถซื้อได้เฉพาะในงานนี้เท่านั้น!! อาทิ MG 1/100 Gundam Exia (Recirculation Color/Neon Purple) โดยมีความพิเศษอยู่ที่ชิ้นส่วนสีดำที่ทำมาจาก eco-plastic รีไซเคิล และพลาสติกชิ้นส่วนอื่น ๆ ยังสามารถเรืองแสงได้เมื่อโดนไฟ Blacklight ตัวเด่นอีกตัวคือ HG 1/144 Uraven Gundam (Drive Into Dimension Clear) ซึ่งเป็นสีใส อีกทั้งยังมี Special Diorama ที่จะจัดแสดงเหล่า Mobile Suit Gundam ของซีรีส์ Gundam SEED เพื่อฉลองครบรอบ 20 ปี การจัดแสดงมุม MGEX 1/100 Strike Freedom Gundam ที่จะวางจำหน่ายในเดือน พฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดง Model Kits จากคาแรคเตอร์สุดฮิต ไม่ว่าจะเป็น One Piece, Pokemon, Dragon Ball รวมทั้งกิจกรรมไฮไลท์อีกมากมายที่เกิดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ “Fun to Build” ที่สำคัญ งานนี้คุณจะได้พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่จะได้ชอปกันอย่างจุใจ อาทิ สินค้า Model Kits ราคาพิเศษ ถ่ายรูปกับตู้สติกเกอร์สุดฮิตเพียงแสดงใบเสร็จรับเงินที่ซื้อสินค้าภายในงาน พร้อมรับของแถมมากมายยิ่งไปกว่านั้น !! ใบเสร็จรับเงินจากการซื้อสินค้าภายในงานยังสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดในร้าน THE GUNDAM BASE THAILAND เมื่อซื้อสินค้า G - Base limited Item จะได้รับส่วนลดทันที 5% อีกด้วยขอเชิญร่วมเปิดประสบการณ์ไปพร้อม ๆ กันกับแฟนพันธุ์แท้กันดั้มกับงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Bandai Spirits Hobby Exhibition 2022 ณ ลาน Infinicity Hall ชั้น 5 (Paragon Cineplex) ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 – 22.00 น. งานนี้เข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ FB : Bandai Hobby Thailand#Dreamtoy #HobbyExhibition2022 #GunplaThailand