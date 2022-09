“ไมค์ ภัทรเดช” กระทบไหล่อุลตร้าแมน เปิดนิทรรศการ ULTRA HEROES TOUR ประเทศไทย

พร้อมสานฝันให้คนไทยที่มีใจรักเหล่าฮีโร่ จาก อุลตร้าแมน ซีรีส์ ได้เป็นจริง เมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง BANDAI Spirits co. Ltd ภายใต้แผนก Collectors Toy (ประธาน: Nanou Udagawa สำนักงานใหญ่: Minato-ku, Tokyo) ร่วมกับ BANDAI NAMCO ASIA CO., LTD. ได้จัดงานฟิกเกอร์อุลตร้าแมนภายใต้แบรนด์โมเดลสะสม “TAMASHII NATIONS” ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เป็นครั้งแรก และเป็นประเทศเดียวในโซน SOUTH EAST ASIA PACIFIC ที่ได้รับโอกาสในการสร้างสรรค์งานในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ถึงวันที่ 26 กันยายนนี้ ณ อินฟินิตี้ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน และจะเดินสาย ULTRA HEROES TOUR ไปตามภูมิภาคในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อไปซึ่งภายในงานจะได้พบกับ Figure ตัวล่าสุดของอุลตร้าแมน ตัวละครยอดฮิตระดับโลก และหุ่นจำลองขนาดเท่าคนจริง มาคอยต้อนรับเหล่าแฟนพันธุ์แท้อยู่บริเวณทางเข้างาน โดยงานนี้มีนักแสดงชื่อดังจากช่อง 7HDที่มีความปลื้มอุลตร้าแมนเป็นทุนเดิมมากๆ อยู่แล้ว เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดตัวนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย พร้อมเผยถึงความรู้สึกให้ฟังว่า...“ดีใจมากครับที่ได้รับเชิญมางานนี้ โดยส่วนตัวชอบอุลตร้าแมนอยู่แล้ว ดูมาตั้งแต่เด็ก ปัจจุบันก็ยังตื่นมาดูกับหลานๆ ทางหน้าจอช่อง 7HD ผมชอบตรงที่ซีรีส์ของอุลตร้าแมน มีตัวละครใหม่ๆ เกิดขึ้นเรื่อยๆ มีท่าไม้ตายที่เด็กๆ เอาไปเลียนแบบ ท่าปล่อยแสง ยิงสัตว์ประหลาด คอยปกป้องโลกให้ปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายต่างๆ มันคือจินตนาการที่ดีงามในวัยเด็กของผมเลย ยิ่งวันนี้ได้มาเจอตัว อุลตร้าแมนเดกเกอร์ ขนาดเท่าตัวคนจริงๆ ทำมาได้เหมือนมากๆ มันเหมือนผมได้ย้อนเวลากลับไปเจอฮีโร่วัยเด็ก ได้เติมเต็มสิ่งที่เราเคยปลื้ม สุดยอดครับ ทุกวันนี้ผมยังหยิบยกแง่คิดดีๆ ที่คนแต่งพยายามสอดแทรกไว้ในอุลตร้าแมน อย่างเรื่องการช่วยเหลือคนอื่น ความกล้าหาญ อธิบายให้เขาค่อยๆ ซึมซับไปด้วย มีประโยชน์ด้วย สนุกด้วยครับสำหรับใครที่สนใจ อยากมาชมงาน ULTRA HEROES TOUR SOUTH EAST ASIA มาได้เลยครับ ที่ อินฟินิซิตี้ ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 กันยายนนี้ ซึ่งภายในงานยังมีของที่ระลึกที่หายากต่างๆ รวมถึง Figure โมเดลตัวล่าสุด ให้แฟนๆ เก็บไปสะสมกันมากมาย ที่สำคัญยังมีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากญี่ปุ่น Shin Ultraman มาเอาใจสาวกอุลตร้าแมน และเริ่มฉายพร้อมกันในโรงภาพยนตร์ ในวันที่ 22 กันยายนนี้ อีกด้วยครับ”