“เมย์ ปทิดา” พา “น้องมายู” เที่ยวอควาเรียม ดูโชว์นางเงือกในธีมใหม่แกะกล่อง “The Lost City...เมืองลับใต้ทะเลลึกสุดมหัศจรรย์” ที่ ซีไลฟ์ แบงคอก

ในช่วงที่เด็กๆ ได้มีวันหยุดพักผ่อนในช่วงปิดเทอมแบบนี้ คุณแม่หลายคนอาจจะคิดไม่ออกว่าจะพาลูกๆ ไปทำกิจกรรมที่ไหนดี วันนี้ตัวแทนคุณแม่ยุคใหม่ อย่างขออาสาแนะนำกิจกรรมดีๆ พาคุณลูกใช้วันหยุดปิดเทอมในโลกใต้ทะเลที่ ซีไลฟ์ แบงคอก (SEA LIFE Bangkok) อควาเรียมมาตรฐานระดับโลก ที่ได้ผูกเรื่องราวซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก แอตแลนติส (Atlantis) อาณาจักรใต้ทะเลที่สาบสูญ เข้ากับความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ผ่านแคมเปญโดยมีการเนรมิตพื้นที่ด้านในอควาเรียมใหม่ ภายใต้บรรยากาศเมืองโบราณใต้ท้องทะเล พร้อมการกลับมาของ โชว์สุดพิเศษที่หลายคนคิดถึง อย่าง “เมอร์เมด ไดฟ์” (Mermaid Dive) ที่เหล่านางเงือกจะพาพวกเราออกสำรวจเมืองลับแห่งนี้ไปพร้อมกัน โดยสามารถรับชมได้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทำการแสดง 4 รอบต่อวันในช่วง 11.45, 13.00, 14.30 และ 16.15 น. จนถึงสิ้นปี 2022 และยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาคุณภาพด้วยกัน ณ ซีไลฟ์ แบงคอก ชั้น บี1 – บี2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน**ข้อมูลประกอบแคมเปญ The Lost City...เมืองลับใต้ทะเลลึกสุดมหัศจรรย์การแปลงโฉมอควาเรียมในครั้งนี้ซีไลฟ์ แบงคอก ได้ผูกตำนานของอาณาจักรแอตแลนติสที่เคยเจริญรุ่งเรืองด้วยอำนาจและเทคโนโลยีขั้นสูง แต่ถูกเทพเจ้าซุสบิดาแห่งเทพและมนุษย์ลงโทษเนื่องจากชาวเมืองเสพความสุขมากมายจนกลายเป็นกิเลสตัณหา เทพซุสจึงตัดสินใจทำลายเมืองทั้งเมืองด้วยอำนาจของเปลวเพลิง และแผ่นดินไหว จนทั้งอาณาจักรจมทะเลและหายสาบสูญไปในที่สุด ซีไลฟ์ แบงคอก จึงได้เนรมิตบรรยากาศในอควาเรียมให้กลายเป็นเมืองใต้ทะเลในตำนานเริ่มต้นที่อาณาจักรแห่งเซเบล (Kingdom of Xebel) ที่ได้แปลงโฉมอาณาจักรม้าน้ำเดิมให้กลายเป็นอาณาจักรแห่งเซเบลในตำนาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นหลังการล่มสลายของแอตแลนติส ตามตำนานชาวเมืองเซเบลจะใช้ม้าน้ำเป็นยานพาหนะ สามารถพบม้าน้ำ 5 สายพันธุ์ได้ในโซนนี้ โดยแท็งก์ม้าน้ำแต่ละแท็งก์จะมีการนำซากเมืองโบราณประดับไว้อีกด้วยโดยไฮไลต์เด็ดของอาณาจักรใต้ทะเลแห่งนี้จะรวมตัวอยู่ที่จุดถ่ายรูปห้ามพลาดอย่าง The Arena หรือ อัฒจันทร์แท็งก์ปะการังใต้ทะเลลึก ด้วยขนาดสูงใหญ่ถึง 7 เมตรจึงครอบคลุมพื้นที่ทั้งชั้น B1 และ B2 พร้อมตกแต่งภายในแท็งก์ใหม่ด้วยดอกไม้ทะเลเรืองแสงสีสันสดใส เพิ่มความโดดเด่นให้กับจุดถ่ายภาพซิกเนเจอร์ประจำอควาเรียม พร้อมนำเสนอโซนเคลย์ เวิร์คส (Clay Works) กิจกรรมปั้นดินเหนียว ให้น้องๆ ได้ออกกำลังข้อมือ ประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ DIY ลายสัตว์โลกใต้ทะเลจากดินเหนียวด้วยตัวเองเพื่อเป็นของที่ระลึกจากซีไลฟ์ แบงคอกในส่วนของอัฒจันทร์แท็งก์ปะการัง พบกับอาณาจักรแอตแลนติสเต็มรูปแบบ ต้อนรับทุกคนด้วยซุ้มประตูโบราณ ด้านในตกแต่งด้วยพื้นหลังในบรรยากาศของเมืองใต้ทะเล พร้อมยกเสาอาคารโบราณ และรูปปั้นแกะสลักของเทพโพไซดอนแห่งท้องทะเลซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ให้กำเนิดชาวเมืองแอตแลนติส และเงือกสาวแห่งโลกใต้น้ำมาไว้ที่อควาเรียมแห่งนี้ เพื่อเป็นจุดถ่ายรูปแห่งใหม่ที่พลาดไม่ได้พื้นที่ด้านหน้าแท็งก์ยังได้จำลองบรรยากาศของซากเมืองโบราณ ที่ทุกคนสามารถรับบทชนชั้นสูงของอาณาจักรแห่งนี้ได้เพียงนั่งที่บัลลังก์โบราณด้านหน้าท่ามกลางปะการังสีสันสดใส ที่สำคัญซีไลฟ์ แบงคอก ก็ได้เตรียมโชว์พิเศษที่อยู่ในดวงใจใครหลายคนไว้ อย่าง “เมอร์เมด ไดฟ์” (Mermaid Dive) โชว์นางเงือกที่จะพานักสำรวจทุกคนออกสำรวจเมืองลับที่จมอยู่ใต้ทะเลลึกไปพร้อมกัน โดยสามารถรับชมได้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทำการแสดง 4 รอบต่อวันในช่วง 11.45, 13.00, 14.30 และ 16.15 น. จนถึงสิ้นปี 2022ทั้งหมดนี้คือไฮไลต์เด็ดๆ ที่ซีไลฟ์ แบงคอกสร้างสรรค์มา เพื่อเอาใจผู้ชมในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นที่ชอบมาเก็บภาพสวยๆ หรือจะเป็นน้องๆ ในช่วงปิดเทอมกับโชว์พิเศษและกิจกรรมน่ารักที่เด็กๆ ต้องชื่นชอบ สามารถร่วมตื่นตาตื่นใจพร้อมรับความรู้คู่ความบันเทิงไปกับแคมเปญใหม่ “The Lost City...เมืองลับใต้ทะเลลึกสุดมหัศจรรย์” ได้แล้ววันนี้ที่ ซีไลฟ์ แบงคอก ชั้น บี 1-2 สยามพารากอน พร้อมโปรพิเศษ! ซื้อ 1 ได้ถึง 2 ด้วยตั๋วแบบแพ็คคู่ที่สามารถให้เข้าชมได้ทั้งซีไลฟ์ แบงคอก และมาดาม ทุสโซ ในวัน Off-Peak ผู้ใหญ่ราคา 600 บาท เด็กอายุ 3-11 ปี ราคา 500 บาท และ วัน Peak ผู้ใหญ่ราคา 650 บาท เด็กอายุ 3-11 ปี ราคา 550 บาท โดยสามารถตรวจสอบราคาในแต่ละวันได้ทางเว็บไซต์ คุ้มยิ่งกว่าเดิม! ซื้อตั๋วเข้าชมล่วงหน้าถูกกว่า 10% ผ่านเว็บไซต์ https://www.visitsealife.com/bangkok/tickets/