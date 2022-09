“เต่าบิน” ราคาแรงแซงพื้นฐาน / สุนันท์ ศรีจันทรา

FORTH เป็นผู้ผลิตตู้คาเฟ่อัตโนมัติ “เต่าบิน” ราคาไต่ขึ้นมาจาก 16.20 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดในรอบ 12 เดือน ขยับขึ้นมาสูงสุดที่ 64 บาท ระหว่างชั่วโมงซื้อขายวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา และยืนทรงตัวอยู่แถว 63 บาทหลายวันล่าสุดวันอังคารที่ผ่านมา FORTH ถูกกระหน่ำขายอีก ราคาทรุดลงสวนตลาดที่ปรับตัวขึ้น โดยปิดการซื้อขายที่ 54.25 บาท ลดลง 2.50 บาท หรือลดลง 4.41% มูลค่าซื้อขาย 303.93 ล้านบาทแต่ใครเป็นคนเทขายทำกำไร และขนหุ้นจากไหนมาขายย้อนไปสิ้นปี 2563 FORTH เคยเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับแข็งแกร่ง ราคายืนอยู่ที่ 6.10 บาท โดยมีค่า พี/อี เรโช 17 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 6.93%แต่หลังจากนั้นราคาพุ่งทะยาน สิ้นปี 2564 ราคาปิดที่ 21.20 บาท และปี 2565 ราคาไต่ขึ้นมาต่อเนื่องผลประกอบการ FORTH เติบโตหลายปีติดต่อ ปี 2562 มีกำไรสุทธิ 331.36 ล้านบาท ปี 2563 กำไรสุทธิ 438.84 ล้านบาท ปี 2564 กำไรสุทธิ 722.76 ล้านบาท แต่งวด 6 เดือนแรกปีนี้ กำไรหดตัวเล็กน้อย โดยมีกำไรสุทธิ 383.69 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 386.22 ล้านบาทผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกปีนี้ ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม แต่ราคาหุ้น FORTH ถูกกระทบเพียงวันที่ 16 สิงหาคมเท่านั้น โดยราคาปิดที่ 46.50 บาท ลดลง 2 บาท ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง เพราะนักลงทุนถูกทำให้เกิดความคาดหวังผลประกอบการที่จะเติบโตในอนาคตแต่ถ้าผลประกอบการไม่สดใสตามที่คาดหวัง ราคาหุ้นจะปรับตัวลง และอาจที่ทรุดหนัก เพราะนักลงทุนที่ผิดหวังผลประกอบการอาจเทขายไม่มีบทวิเคราะห์โบรกเกอร์ใด ประมาณการราคาเป้าหมายหุ้น FORTH ไว้ นอกจากนักลงทุนจะตั้งสมมุติฐานกันเอง แต่ราคาในระดับค่า พี/อี เรโช กว่า 70 เท่า จึงอยู่ในข่ายหุ้นที่มีความเสี่ยง ราคาหุ้นมีความเปราะบาง