เต่าบิน..หุ้นดีหรือหุ้นตัวร้าย / สุนันท์ ศรีจันทรา

ในรอบ 12 เดือน FORTH เคยต่ำสุดที่ 10 บาท แต่ไต่ระดับราคาขึ้นต่อเนื่อง โดยปลายปี 2564 ปิดที่ 21.20 บาท ก่อนปรับตัวขึ้นต่อ และสร้างจุดสูงสุดที่ 53 บาท ระหว่างชั่วโมงซื้อขายวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา

ผลประกอบการ FORTH เติบโตติดต่อหลายปี โดยปี 2562 มีกำไรสุทธิ 331.36 ล้านบาท ปี 2563 กำไรสุทธิ 438.84 ล้านบาท ปี 2564 กำไรสุทธิ 722.76 ล้านบาท และไตรมาสแรกปีนี้ กำไรสุทธิ 236.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 184.22 ล้านบาท

เพราะตู้ค่าเฟ่อัตโนมัติเต่าบินของฟอร์ต ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค จนต้องเร่งผลิตติดตั้ง โดยตั้งเป้าปี 2565 จะผลิตและติดตั้งเพิ่มอีก 5,000 ตู้ และจะเพิ่มเป็น 20,000 ตู้ในปี 2567





“เต่าบิน” กลายเป็นหุ้นที่เล่นยากเสียแล้ว เพราะราคาสวิงขึ้นลงแรงมาก และไม่รู้มีเจ้าของหรือขาใหญ่ อยู่เบื้องหลังการกระชากและทุบราคาหรือไม่ โดยอาศัยผลประกอบการที่เติบโต เป็นปัจจัยกระตุ้นการเก็งกำไร และจุดพลุไล่ราคาเป็นรอบๆ

ราคาหุ้น FORTH ปรับตัวลงตั้งแต่เปิดการซื้อขายวันพุธที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยเปิดที่ราคา 45 บาท และขึ้นไปสูงสุดที่ 45.50 บาท ก่อนจะรูดลงต่ำสุดที่ 42 บาท แต่กระเตื้องขึ้นมาปิดที่ 42.50 บาท ลดลง 3.25 บาท หรือลดลง 7.10% มูลค่าซื้อขาย 298.56 ล้านบาทราคาหุ้นที่ทรุดลงหนัก น่าจะมีปัจจัยลบที่พุ่งกระทบ เพียงแต่นักลงทุนทั่วไปยังไม่รู้ถึงสาเหตุที่รูดแรงเท่านั้นสำหรับนักเก็งกำไรระยะสั้น ถ้าเข้าถูกจังหวะ สามารถทำกำไรเป็นกอบเป็นกำได้ แต่ถ้าเข้าผิดจังหวะ เจ็บหนักเหมือนกันหลังจากนั้นปรับฐานลง และสร้างจุดต่ำสุดในรอบนี้ที่ 34.25 บาท ระหว่างชั่วโมงซื้อขายวันที่ 5 พฤษภาคมแต่ฟื้นตัวขึ้นมาอีก จนแตะระดับ 50 บาท เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม และย่ำฐานราคาแถว 40 บาทปลายมาตลอด กระทั่งถูกทุบขายจนรูดแรงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมากำไรที่เติบโต กระตุ้นให้นักลงทุนแห่ไล่เก็บ FORTH จนเป็นหุ้นขนาดเล็กที่โดดเด่น และติดทำเนียบหุ้นเก็งกำไรยอดนิยม นอกจากนั้น ยังได้รับแรงหนุนจาก ตู้ค่าเฟ่อัตโนมัติเต่าบินของบริษัทลูกที่กำลังเติบโตอีกด้วยแต่ราคาที่ดีดขึ้นเร็ว ทำให้ค่า พี/อี เรโช FORTH พุ่งขึ้นกว่า 50 เท่า ขณะที่อัตราเงินปันผลตอบแทนเพียง 1% ราคาหุ้นที่ซื้อขาย จึงตั้งอยู่บนความคาดหวังผลประกอบการในอนาคต โดยเฉพาะการเติบโตจากรายได้ของตู้เต่าบินโครงสร้างผู้ถือหุ้น FORTH ประกอบด้วยนายพงษ์ชัย อมตานนท์ ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ในสัดส่วน 38.20% ของทุนจดทะเบียน โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 4,170 ราย ถือหุ้นรวมกันสัดส่วน 34.01% ของทุนจดทะเบียนพื้นฐานหุ้นเต่าบินยังน่าสนใจ แต่จะเข้าไปเก็งกำไร ต้องรอคอยจังหวะเหมาะๆเพราะถ้าเลือกจังหวะไม่เหมาะ มีโอกาสพลาดท่าเสียที เสียเงินจาก FORTH ได้