KUB Coin สองมาตรฐาน รายย่อยตาย Bitkub อุ้มรายใหญ่ทำกำไร ปั่นเหรียญ ก.ล.ต. ว่ายังไง?

“บิทคับ”

“อินไซต์เดอร์”

“บิทคับ”

“บิทคับ”

นี่เป็นข้อพิสูจน์ว่า KUB ของ บิทคับ มีความขัดแย้งผลประโยชน์ เจ้าของเหรียญ ร่วมมือกับพันธมิตร หรือ มาร์เกตเมกเกอร์ กระทำการอะไรกับ KUB บ้าง ก.ล.ต.ย่อมมีหน้าที่ต้องตรวจสอบ เพราะ พฤติกรรมของราคา KUB ชวนให้ตั้งข้อสังเกตว่า ถูกควบคุม ถูกปั่น สร้างราคา และ ใช้ข้อมูลภายในซื้อขายโกยกำไรจากรายย่อยที่ไม่รู้ทัน ลากราคาขึ้นไปสูงๆ ด้วยการโยนกันระหว่างมาร์เกตเมกเกอร์หลอกให้นักลงทุนหลงเชื่อซื้อตามก่อนจะเทขายโกงกำไร ไปกี่รอบต่อกี่รอบ ใช่หรือไม่?

“บิทคอยน์”

จาก LUNA เหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ชื่อดัง มาถึง Bitkub Coin (KUB) ของกลุ่ม “บิทคับ โฮลดิ้ง” ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ไม่ยอมน้อยหน้า โดยเฉพาะข่าวประเภทบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุน ที่ไหลออกมาต่อเนื่อง อย่างเช่น ล่าสุด ในกรณีของ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN และ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) หรือ TVDชนวนเหตุที่น่าสงสัย เริ่มจากเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2565 บมจ.โปรเอ็น คอร์ป ตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด (Bitkub) เพื่อวัตถุประสงค์การเป็นพาร์ทเนอร์ในการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator Node) แบบ PoSA (Proof of Stake Authority) ในระบบการตรวจสอบธุรกรรมบล็อกเชน (Block chain) ของ Bitkub (Bitkub Blockchain Technology Co., Ltd.) จำนวน 2.5 แสนเหรียญ ในราคาลงทุนเฉลี่ยเหรียญละ 291 บาท (ประมาณ 72.9 ล้านบาท)แต่ในช่วงที่ผ่านมา ราคาเหรียญ KUB ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยลบต่างๆที่เข้ามากดดันจนหลุดต่ำกว่า 100 บาทต่อ 1 เหรียญเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2565 หลังจากที่เคยทำราคาสูงสุดไว้ที่ประมาณ 580 บาท โดยในวันดังกล่าวราคา KUB หล่นไปถึง 95.02 บาทลดลง 484.98 บาท หรือกว่า 83.62% จากจุดสูงสุดของราคาเหรียญ และล่าสุด (31พ.ค.) ราคาเหรียญเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 112 บาทต่อ 1 เหรียญ นั่นทำให้มูลค่าลงทุนของ PROEN ลดลงไปประมาณ 179 บาท หรือกว่า 159%เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้นักลงทุนที่ถือหุ้น PROEN ตัดสินใจเทขายหุ้นออกมา เนื่องจากกังวลว่าบริษัทจะได้รบผลกระทบจากการลงทุนในเหรียญ KUB จนราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่า 7.00 บาทต่อหุ้น จากที่เคยทะยานขึ้นที่ระดับ 10.00 บาทต่อหุ้น ในช่วงมีนาคม 2565ส่งผลให้ผู้บริหารบริษัทต้องออกมาชี้แจง (31พ.ค.) ว่า การร่วมลงทุนกับ Bitkub นั้นมีข้อตกลงในการยืนยันการรับประกันราคาซื้อคืนขั้นต่ำเมื่อครบกำหนดภายในวันที่ 31 พ.ค. 2566 ที่ไม่ต่ำกว่าราคาที่บริษัทลงทุน ซึ่งอ้างอิงกับราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนบนศูนย์กลางซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub ณ วันที่บริษัทลงทุน แต่หากราคาซื้อขาย ที่อ้างอิงของสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub สูงกว่าราคาขั้นต่ำที่รับประกัน ทางบริษัทสามารถตัดสินใจขายทำกำไรได้ ตามราคาแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น จึงไม่ได้รับผลกระทบจากราคาเหรียญ KUB ในปัจจุบันขณะที่ บมจ.ทีวี ไดเร็ค หรือ TVD ก็เป็นอีกหนึ่งรายที่ประกาศเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคริปโตฯ และระบบที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล โดยให้เหตุผลว่าเป็นแผนงานส่วนหนึ่งในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจของ TVD ให้ปรับตัวได้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเสริมประโยชน์จากการใช้ระบบที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลในการทำการตลาด และส่งเสริมการนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนในการพลิกฟื้นธุรกิจของบริษัทให้พลิกกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้ง หลังจากที่ผ่านมาเผชิญกับความท้าทายเข้ามาค่อนข้างมากในส่วนของแผนการลงทุนบริษัทวางงบลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคริปโตรวมกว่า 80 ล้านบาท ซึ่งในช่วงแรกจะใช้เงินลงทุนราว 53 ล้านบาทใน 3 ส่วน ได้แก่ ซื้อเครื่องขุด Bitcoin จำนวน 25 เครื่อง กำลังการขุดราว 0.001 BTC/วัน โดยบริษัทเตรียมสถานที่และกำลังผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการอนุญาต ซึ่งได้รับอัตราค่าไฟในราคาที่ถูก รวมถึงจะมีการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อเสริมกำลังการใช้ไฟฟ้าในการรองรับการขุดเหมือง Bitcoin คาดว่าจะเริ่มได้ในช่วงไตรมาส 3/65รวมทั้งการลงทุนเข้าเป็นสมาชิก Node Validator ของ Bitkub ซึ่งบริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อเหรียญ KUB Coin ที่ราคา 104.26 บาท/เหรียญ จำนวน 125,000 เหรียญ ใช้เงินทุนราว 13 ล้านบาท โดยบริษัทมั่นใจว่าเป็นราคาที่ต่ำและมีความเหมาะสม แม้จะยังมีความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาเหรียญอยู่บ้าง แต่บริษัทได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงรองรับในระดับ 12% หรือจำนวน 15,000 เหรียญ โดยรองรับราคาลดลงมาได้ต่ำสุดถึง 90 บาท และมีระยะเวลาสัญญา 1 ปี ส่วนงบลงทุนอีก 15 ล้านบาท จะใช้ในการลงทุนระบบ Proof of stake เพื่อรองรับ Node Validator ของ Bitkub โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงไตรมาส 3/65 ทั้งหมด“ทรงพล ชัญมาตรกิจ” หรือ "เสี่ยซ้ง" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TVD ให้ความเห็นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง 2 กรณี ทำให้เริ่มมีหลายฝ่ายมองว่า เป็นการเอาเปรียบนักลงทุนทั่วไป หรือผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อเหรียญ KUB ไว้หรือไม่? เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ต้องยอมรับความเสี่ยงต่อการขึ้นลง หรือความผันผวนของราคาเหรียญด้วยตนเอง และก็ไม่มีมาตรการอะไรออกมารับรองเรื่องนี้สวนทางกับบริษัทที่เข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของ Bitkub เพราะบริษัทเหล่านี้กลับได้สิทธิพิเศษในการรับประกันราคาซื้อคืนที่ต่ำกว่าทุน หรือมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายถ้ามูลค่าเหรียญที่ลงทุนปรับตัวลดลง เปรียบเสมือนได้รับเกราะป้องกันตัวที่แข็งแกร่ง เพียงแค่ใช้เงินทุนในจำนวนมากเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจ จากนั้นก็นอนรอตักตวงผลกำไรจากราคาเหรียญเมื่อครบเกณฑ์ 1 ปีแต่ที่ผ่านมายังมีเม็ดเงินจำนวนมากของนักลงทุนทั่วไปที่สูญเสียไปจากการที่ราคาเหรียญ KUB ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาเหรียญเคยขึ้นไปถึง 580 บาท และการปรับตัวลงมาอย่างหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมาย่อมทำให้นักลงทุนหลายคนขาดทุนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เริ่มมีนักลงทุนหลายรายอยากให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ควรเข้ามาจัดการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากมองว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ยุติธรรมต่อผู้ถือครองเหรียญ KUB ทั่วไปที่จะต้องเผชิญชะตากรรมด้วยเอง ขณะที่บรรดาพาร์ทเนอร์ของบริษัทต่างไม่ได้รับผลกระทบ หรือความเสียหายจากการลงทุนจนเรียกได้ว่า ไม่ต่างจากบ่อนพนันที่เจ้ามือมีแต่ไล่สะสมทุน แล้วรอรับผลกำไรอยู่ขาเดียวธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจของ บิทคับ เคยถูก ก.ล.ต.ตรวจสอบและลงโทษมาแล้วหลายครั้ง ครั้งนี้ ก.ล.ต.ก็ไม่ควรจะปล่อยผ่านเช่นกันว่าไปแล้ว การที่บิทคับ นำ KUB หรือ ที่คนในวงการมองว่า เป็นมีมูลค่าคิดไว้ 30 บาท โดยที่ใช้ประโยชน์เพียงเป็นส่วนลดน้อยนิดของค่าธรรมเนียมมหาโหด 0.25% เข้าจดทะเบียนในตลาดซื้อขายของตัวเอง ก็เป็นสิ่งที่บิดเบี้ยวมาตั้งแต่ต้นสิ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อล่าสุด (7พ.ค.65) ก.ล.ต.ได้มีคำสั่งปรับบริษัท บิทคับ ออนไลน์ (BO) และกรรมการ 5 คน ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล มีความผิดกรณีที่คัดเลือก Bitkub Coin (เหรียญ KUB) เข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ ไม่ได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจากตามประกาศของ ก.ล.ต.ได้ห้ามศูนย์ซื้อขาย นำโทเคนดิจิทัลที่ออกโดยศูนย์ซื้อขายเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขาย มาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นๆ ซึ่งถือเป็นการกระทำหรือละเว้นกระทำการอันเป็นหน้าที่ เป็นเหตุให้คัดเลือกเหรียญ KUB มาให้บริการซื้อขาย ซึ่งเป็นความผิดตาม ม.94 ของ พ.ร.บ.สินทรัพย์ดิจิทัล ให้ปรับเงินรายละ 2,533,500 บาท และปรับบริษัท 2,533,500 บาทเช่นกัน และกำหนดค่าปรับรายวันจนกว่า BO จะปฏิบัติในเรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมายให้ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นประเด็นที่ ก.ล.ต.กังวลมาตั้งแต่ช่วงแรกๆพูดง่าย ๆ ว่า บิทคับ ทำธุรกิจแหกธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มแรก และ มีข้อสงสัยมาเรื่อยๆ ข้อพิสูจน์นี้ก็เพิ่งทำให้ ก.ล.ต. ลงโทษบิทคับ สั่งปรับผู้บริหาร Bitkub เป็นจำนวนเงินกว่า 15.2 ล้านบาท จากกรณีลิสต์เหรียญ KUB บนกระดาน Bitkub ไม่เป็นไปตาม Listing Rule ของ ก.ล.ต. และไม่คำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์เหล่านี้ ก.ล.ต. ควรตรวจสอบประกาศให้สาธารณะรับทราบ ซึ่งว่ากันว่า ก่อนที่ ก.ล.ต.จะลงดาบผู้บริหารบิทคับกรณี จดทะเบียน KUB ในตลาดตัวเอง เมื่อต้นเดือน พ.ค. 2565 ปรากฏมีมือดีรู้ข่าวภายในว่า ก.ล.ต.จะสั่งปรับ เทขาย KUB โดยใช้ข้อมูลอินไซต์ ผลก็คือ ราคา KUB ร่วงไป 30% ในวันต่อมานอกจากนี้ เคยมีข่าวลือว่า ในช่วงก่อนที่ Bitkub จะเผาเหรียญ KUB จาก 1 พันล้านเหรียญตามที่ออกมาในครั้งแรกให้เหลือ 110 ล้านเหรียญนั้น มีผู้กุมอำนาจใหญ่และถือเหรียญ KUB เป็นจำนวนมากหลายรายรู้ถึงแผนดังกล่าว จึงเทขายเหรียญที่ถืออยู่ออกมาจำนวนมากเพื่อทำกำไรก่อนที่จะทำการเผาเหรียญเพื่อเร่งให้มูลค่าของเหรียญปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งต่างหวังว่า ก.ล.ต.จะเข้ามาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวให้มีความโปร่งใสและยุติธรรมมากขึ้นจากประเด็นที่ Bitkub ได้รับประกันการราคาซื้อเหรียญ KUB จากพันธมิตรรายใหญ่ทั้ง 2 ราย ได้แก่ PROEN จำนวน 250,000 เหรียญ ในราคาเหรียญละ 291 บาท การันตีรับซื้อคืนไม่ต่ำกว่าราคาทุน และ TVD จำนวน 125,000 เหรียญ การันตีรับซื้อคืนจำนวน 15,000 เหรียญ ราคาไม่ต่ำกว่า 90 บาท นอกจากการเอาเปรียบนักลงทุนรายย่อยแล้ว นับเป็นกลยุทธ์เพื่อใช้ในการพยุงราคาเหรียญไม่ให้ตกต่ำ เพราะพันธมิตรเหล่านี้ต้องถือในระยะยาว มีกำหนดระยะเวลาถึงจะสามารถขายเหรียญออกมาได้ และมีการตั้งข้อสังเกตว่า นอกจากพันธมิตรทั้ง 2 รายนี้แล้ว ยังมีพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ อีกหรือไม่ที่เข้ามาลงทุน KUB จำนวนมาก และมีเงื่อนไขรับประกันราคาซื้อคืนในลักษณะเดียวกันนี้ท็อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งบิทคับ มักจะอธิบายเหตุที่ KUB ราคาร่วงหนักว่า เป็นไปตามกระแสของเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่สกุลใหญ่ โดยเฉพาะปรับตัวลดลงหนักจากที่เคยพุ่มทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา และเขายังเชื่อมั่นว่า ดีล 1.78 หมื่นล้าน ระหว่างบิทคับ กับ เอสซีบี เอกซ์ (SCBX) ของธนาคารไทยพาณิชย์ ยังเดินหน้าต่อไป แต่ฝากของ SCBX กลับเริ่มมองถึงการต่อรองราคา และ อาจจะล้มดีล หากการทำดีลดิจิเจนท์ ออกมาไม่คุ้มค่าคำถามก็คือ พฤติการณ์ช่วงโปรโมชั่น KUB ราคาดิ่งเหว ช่วยเหลือพันธมิตรด้วยการอุ้มสมประกันราคา โดยที่มีมาตรฐานไม่เท่ากันกับรายย่อยที่อยู่บนดอยสูงของเจ้าของเหรียญ KUB เพื่อดันราคาของ KUB (ดูอินโฟกราฟฟิก) ให้สูงขึ้น เพื่อมิให้มูลค่าของตลาดซื้อขายคริปโตของบิทคับดูราคาต่ำไปด้วย เพียงเพื่อให้ SCBX ไม่ทิ้งดีล...