PROEN หัวจะปวดเตรียมแถลง ทุ่มงบซื้อ KUB 2.5 แสนเหรียญ ทุนเฉลี่ย 291 บาท ล่าสุด -65.29%

การปรับตัวลดลงของตลาดคริปโตมีประเด็นใหญ่มาจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพื่อกระตุ้นปัญหาเศรษฐกิจซบเซา และวิกฤติเงินเฟ้อที่ทวีความรุนแรงและลุกลามไปในหลายๆประเทศทั่วโลก จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งกินระยะเวลายาวนานต่อเนื่องมากว่า 2 ปี ทำให้ตลาดทุนได้รับผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ ตลาดคริปโต ที่มีการเทรดเก็งกำไรอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน โดยหลังการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ทำให้ตลาดทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญและมีการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนจากสินทรัพย์เสี่ยง ไปยังสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย (safe haven) เพื่อหลีกหนีความเสี่ยงจากผลกระทบและความเสียหายจากการลงทุน โดยเหรียญคริปโตแทบทั้งหมดได้รับผลกระทบแทบจะในทันที มีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง แม้กระทั่งเหรียญที่ตรึงกับดอลล่าร์สหรัฐอย่าง USDT และ USDC ก็ยังได้รับผลกระทบไปด้วยขณะที่เหรียญ BITKUBcoin นั้นนอกจากจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบต่างประเทศแล้ว ยังต้องเผชิญแรงกระแทกจากประเด็นดีล 1.7 หมื่นล้านของ SCBX ที่ยังไม่สามารถปิด deal diligence ในการเข้าลงทุนซื้อกิจการได้ ทำให้เกิดแรงฉุดในราคาเหรียญ BITKUBcoin จนหลุดต่ำกว่า 100 บาท/เหรียญ ลงไปแตะเลขสองหลักได้ เพราะความไม่แน่นอนจากข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของแบงก์ชาติในการเข้าลงทุนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มูลค่าดีลที่สูงเกินไปซึ่งมีความเสี่ยงที่จะล้มเลิกได้อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่กระแสการลงทุนเหรียญคริปโตกำลังขึ้นหม้อเมื่อช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ปี 2564 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นหลายแห่ง กระโดดลงสนามสินทรัพย์ดิจิทัล จากความยั่วยวนหอมหวานที่ราคาเหรียญพุ่งขึ้นแรง และยังไม่มีปัจจัยลบใดๆเข้ามา นอกจากนี้ยังมีบทวิเคราห์จากสถาบันการลงทุนต่างประเทศที่ประเมินว่าราคาเหรียญ Bitcoin จะพุ่งทะยานแตะ 100,000 ดอลล่าร์/เหรียญบิทคอยน์ ซึ่งแนนอนว่าหากตลาดคริปโตเฟื่องฟู ก็จะลากเหรียญคริปโตต่างๆ ที่เขียน white paper ไว้อย่างสวยหรูและการทำตลาดโปรโมชั่นโฆษณาชวนเชื่ออย่างดี พุ่งเป็นบั้งไฟพญาแถน To The Moon ขึ้นตามไปด้วยขณะเดียวกัน บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN ก็เป็นหนึ่งในบริษัทนั้นด้วย โดย ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 PROEN ตกลงที่จะเข้าลงทุนในเหรียญ Bitkub Coin ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ Validator Node แบบ PoSA (Proof of Stake Authority) ในระบบการตรวจสอบธุรกรรมบล็อกเชน(Block chain) ของ Bitkub (Bitkub Chain) ซึ่งบริษัทมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลสำเนาการทำรายการ ธุรกรรมจากบัญชีธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์บนแพลตฟอร์ม Bitkub Chain ที่ถูกกระจายไปยังเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์ของบริษัทจากการถือเหรียญ KUB เพื่อค้ำประกันการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Staking) กับทาง Bitkub เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาการทำแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับแพลตฟอร์มการให้บริการซื้อ ขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล เพราะที่เห็นช่องทางสร้างรายได้ ซึ่งได้ทุ่มเงินเข้าลงทุนในเหรียญ Bitkubcoin จำนวนกว่า 2.5 แสนเหรียญ ในราคาทุนที่เหรียญละ 291 บาท เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 72,750,000 บาทอย่างไรก็ตามข้อตกลงระหว่าง Bitkub และ PROEN มีเงื่อนไขไม่ให้บริษัททำการขายและ/หรือแลกเปลี่ยนเหรียญดังกล่าวเป็นระยะเวลาก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้บริษัทได้รับสถานะเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม Bitkub Chain แบบ PoSA ซึ่งบริษัทจะได้รับผลตอบแทนจากการเป็น Validator Node เป็นค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรมโดยเฉลี่ยประมาณ 20-40% ของเหรียญที่ลงทุน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของจำนวนเหรียญ KUB ที่ถืออยู่ และจำนวนครั้งของการทำธุรกรรมที่ได้ตรวจสอบทั้งนี้จากจำนวนเงินลงทุนกว่า 72,750,000 บาท ของ PROEN ที่เข้าไปลงทุนในเหรียญ Bitkubcoin ณ เวลา 18.40 น. วันที่ 30 พ.ค. 2565 ราคาลดลงเหลือเพียง 101 บาท/BITKUBcoin เท่านั้น ซึ่งหมายความว่ามูลค่าเงินลงทุนของ PROEN ลดลงจาก 72,750,000 บาท เหลือเพียง 25,250,000 บาท หรือหายไปกว่า 47.50 ล้านบาทหรือคิดเป็น -65.29% ตามมูลค่าของเหรียญ KUB ในเวลานี้ ซึ่งนับจากนี้อาจทำให้ PROEN ต้องกุมขมับจากคำถามของนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท ถึงเกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงของการเข้าไปลงทุน และความคุ้มค่าของการลงทุนหรือไม่ ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลต่องบการเงินในงวดบัญชีผลประกอบการ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนผู้ถือหุ้นที่หวังป้นผล อาจไม่ได้รับเงินปันผลอย่างที่คาดหวังไว้ ในทางกลับกันบริษัทอาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อนำเงินมาเติมเพิ่มทุนจากเงินที่พร่องหายไปความเสี่ยงของการเข้าไปลงทุนในเหรียญคริปโตอีกด้วย