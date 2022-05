CRC มั่นใจปีนี้โตทะลุเป้า 15% ลุยลงทุน 2 หมื่นลบ. โบรกฯอัพเป้ากำไร

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC เปิดเผยว่า ภาพรวมการเติบโตในปี 2565 มั่นใจจะทะลุเป้า 15% ตามที่ได้วางไว้ ด้วยงบลงทุนกว่า 18,000 – 20,000 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเติบโตแบบ V-shape ตั้งแต่ไตรมาส 4/64 และยังคงโตต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 1/65 อย่างก้าวกระโดด และยังมีโมเมนตั้มที่ดีมาจนถึงไตรมาสที่ 2/65นายญนน์ กล่าวทั้งนี้บริษัทได้มีการปรับฐานลูกค้าให้เปลี่ยนจากช้อปปิ้ง Single Channel มาเป็นลูกค้า Omnichannel ทำให้ปัจจุบัน มีฐานลูกค้าที่เป็น Omni Customer หลายล้านคน โดยสร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า จากนี้ เซ็นทรัล รีเทล จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้ากลยุทธ์หลัก CRC Retailligence อย่างเต็มที่ ซึ่งประกอบด้วยนอกจากนี้ จากสถานการณ์ปัจจุบันที่โควิด-19 เข้าสู่ช่วงขาลง ทำให้ประชาชนเริ่มคลายกังวล และกล้าที่จะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการที่ภาครัฐออกนโยบายการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการยกเลิกระบบ Test & Go และเตรียมประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ถือเป็นสัญญาณบวกที่เรียกคืนความเชื่อมั่น และทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาคึกคัก โดยบริษัท จะมีส่วนร่วมในการผลักดันเศรษฐกิจไทยให้พลิกฟื้นและกลับมาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์จาก บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า ได้ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 65 ของ CRC ขึ้นจากเดิม 4% เป็น 6.6 พันล้านบาท เติบโตขึ้น 11,091% จากปีก่อน (เติบโตสูงสุดในหุ้นกลุ่มเดียวกัน) มีสาเหตุหลัก จากผลการดำเนินงานไตรมาส 2/65 ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวสูงกว่าที่คาดไว้เดิม ประกอบกับ SSSG ของธุรกิจอาหารกลับมาฟื้นตัวจากฐานต่ำได้แล้วนอกจากนี้ ยังคาดว่า จะเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น หลังรัฐบาลยกเลิกมาตรการ Test&Go ตั้งแต่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งจะกระตุ้นรายได้ในประเทศ และ ช่วยให้ประชาชนกลับมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ประกอบกับ อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) จะปรับตัวขึ้นจากปีก่อนที่มีฐานต่ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ จึงปรับรายได้ปี 65 ของ CRC ขึ้นเป็น 2.3 แสนล้านบาท (เดิมคาด 1 แสนล้านบาท) จากการปรับเพิ่มรายได้จากห้างสรรพสินค้าขึ้นอีก 1.7% เป็น 2.06 แสนล้านบาท สาเหตุหลักมาจากร้านค้ารูปแบบใหม่ (GO! WoW และ GO! Power) ซึ่งเป็นร้ายขายของจิปาถะ และ เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่จะเปิดใหม่ในปีนี้ราว 90 สาขาส่วน รายได้ค่าเช่าพื้นที่ ปรับขึ้นจากเดิมอีก 2.5% เป็น 2.5 หมื่นล้านบาท จากอัตราการเช่าพื้นที่ และ การให้ส่วนลดพื้นที่เช่าที่ทำได้ดีต่อเนื่อง ประกอบกับ ปรับอัตรากำไรขั้นต้นขึ้นเป็น 25.8% จากการปรับสัดส่วนการขายสินช้าแฟชั่นที่มีมาร์จิ้นสูง เพิ่มขึ้นขณะที่ บล.เอเซีย พลัส ประเมินว่า ภายใต้ประมาณการกำไรสุทธิปี 65 ที่เราปรับขึ้นใหม่ ส่งผลให้ราคาเหมาะสมของ CRC ถูกปรับขึ้นด้วยเช่นกัน โดยล่าสุดอยู่ที่ 40.75 บาท/หุ้น ซึ่งยังมีอัพไซด์ราว 13% เมื่อเทียบกับราคาเหมาะสมของฝ่ายวิจัย ประกอบกับ ผลการดำเนินงานปีนี้ คาดฟื้นตัวแรงทุกไตรมาส จึงยังคงแนะนำซื้อบล.คิงส์ฟอร์ด ระบุว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/65 ของ CRC ยังมีแนวโน้มฟื้นแรงอย่างต่อเนื่อง เทียบกับปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 471 ล้านบาท เพราะได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เข้มงวด ซึ่งการเติบโตในงวดไตรมาส 2/65 มีปัจจัยหนุนสำคัญจากร้านสะดวกซื้อ (Family Mart) มีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น ตามการเดินทางที่ฟื้นตัวนอกจากนี้ ยังประเมินว่า ธุรกิจของ CRC ในประเทศเวียดนามช่วงไตรมาส 2/65 ยังจะได้รับอานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่า เมื่อเทียบกับเงินดองของเวียดนามอีกด้วยอีกทั้งหุ้น CRC ณ ปัจจุบัน ยังมีความน่าสนใจเข้าสะสม สะท้อนจาก CRC เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์มาก จากมาตรการเปิดเมือง สะท้อนจากผลการดำเนินงานที่เริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาส 4/64 ขณะที่ การฟื้นตัวยังมีแนวโน้มต่อเนื่องไปตลอดทั้งปี 65 โดยเฉพาะช่วงไตรมาส 2-3/65 ที่จะได้แรงหนุนจากฐานกำไรปีก่อนอยู่ในระดับต่ำส่วน บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ประเมินว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/65 ของ CRC มีแนวโน้มเติบโตในอัตราเร่งต่อเนื่อง สะท้อนจาก SSSG ตั้งแต่ต้นไตรมาส 2/65 (QTD) เติบโตขึ้นราว 20% จากปีก่อน สาเหตุหลัก เป็นเพราะ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ลดความเข้มงวดเร็วกว่าคาด ส่งผลให้ทุกธุรกิจของ CRC ฟื้นตัวอย่างโดดเด่น