CRC เข้าสู่ช่วงโตแบบ V-shape หลังโควิดคลี่คลาย

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) กล่าวว่า ธุรกิจ CRC มีการเติบโตแบบ V-shape ตั้งแต่ไตรมาส 4/64 และยังคงโตต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 1/65 อย่างก้าวกระโดด ซึ่งยังมีโมเมนตัมที่ดีมาจนถึงไตรมาส 2/65 ทำให้บริษัทมั่นใจว่าภาพรวมการเติบโตของธุรกิจของ CRC ในปี 65 รายได้จะทะลุเป้า 15% ตามที่ได้วางไว้ และด้วยงบลงทุนกว่า 1.8-2 หมื่นล้านบาท ที่วางไว้ในปีนี้จะใช้ในการเปิดศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ทั้งหมด 3 แห่ง รวมถึงเพิ่มร้านค้า และเปิดตัวธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ทุกไตรมาส ซึ่งจะก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มอีกหลายพันตำแหน่ง และด้วยแรงหนุนจากการเปิดประเทศจะยิ่งเป็นผลดีต่อการเติบโตของ CRC มากขึ้นไปอีก"ตอนนี้ภาพรวมต่างๆ กลับมาดีขึ้นจะเห็นได้จากในช่วงวันหยุดยาวหลายช่วงที่ผ่านมา ยอดขายและทราฟฟิกของเซ็นทรัล รีเทล ทุกกลุ่มธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกช่องทาง ทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ และออมนิแชแนล สิ่งนี้เป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของแพลตฟอร์มออมนิแชแนลของเซ็นทรัล รีเทล ที่สามารถตอบโจทย์และตอบรับลูกค้าได้ทุกช่องทางในเวลาเดียวกัน โดยเราได้มีการปรับฐานลูกค้าให้เปลี่ยนจากชอปปิ้ง Single Channel มาเป็นลูกค้า Omnichannel ทำให้ปัจจุบันเรามีฐานลูกค้าที่เป็น Omni Customer หลายล้านคน โดยสร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ชอปปิ้งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า" นายญนน์ กล่าวจากนี้ เซ็นทรัล รีเทล จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้ากลยุทธ์หลัก CRC Retailligence อย่างเต็มที่ ประกอบด้วย1.Reinvent Next-Gen Omni Retail - ยกระดับแพลตฟอร์มออมนิแชแนลโดยใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลใหม่ๆ ในทุกกลุ่มธุรกิจ2.Accelerate Core Leadership - เร่งการขับเคลื่อนและสร้างการเติบโตในกลุ่มธุรกิจหลัก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ3.Build New Growth Pillars - เดินหน้าสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นไปตามเทรนด์ของโลกและความต้องการของผู้บริโภค4.Drive Partnership, Acquisition and Spin Off - ขยายธุรกิจภายใต้แนวคิด Inclusive Growth สร้างความสำเร็จร่วมกันกับพาร์ตเนอร์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้เพื่อยกระดับ CRC สู่การเป็นค้าปลีกแห่งอนาคต และก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งด้าน Omni-Centric Retailer ของเอเชีย ที่สามารถตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ และมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้ผู้บริโภคผ่าน Next-Gen Omni Retail ได้อย่างครบวงจร