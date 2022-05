“น้ำดื่มสิงห์” คว้า 2 รางวัล LINE Thailand Awards 2021

ผู้จัดการรายวัน 360 - “น้ำดื่มสิงห์” นำ Singha Rewards คว้า 2 รางวัล จากเวที ‘LINE THAILAND AWARDS 2021’ ได้แก่ Best Official Account of the year และ Best Official Account in FMCG สุดยอดแบรนด์ทำการตลาดดิจิทัล สร้าง Engagement ครองใจผู้บริโภคสูงสุด พัฒนาระบบการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM : Customer Relationship Management) ส่งมอบประสบการณ์และสิทธิประโยชน์คืนกำไรให้แก่ลูกค้าต่อเนื่องนายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล Chief Marketing Officer - Brand บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจของบุญรอดฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในทุกๆ ด้าน ทั้งกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ การสร้างสรรค์การตลาดใหม่ๆ และมอบสิทธิประโยชน์คืนกำไรให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่ “คุณภูริต ภิรมย์ภักดี” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้แนวทางไว้ โดยที่ผ่านมาเราได้ยกระดับการทำ Loyalty Program เพื่อคืนกำไรให้ลูกค้าให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตอบโจทย์ทุกที่ทุกเวลาสอดรับกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ โดยประยุกต์ใช้ฟีเจอร์เพิ่มช่องทางให้แก่ผู้บริโภคผ่าน LINE Official Account ภายใต้ ‘Singha Rewards’ สร้างการเชื่อมต่อระหว่างแบรนด์ โดยปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 9.5 ล้านคนล่าสุด ‘Singha Rewards’ คว้า 2 รางวัล ได้แก่ ‘Best Official Account of the year’ และคว้ารางวัลที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ‘Best Official Account in FMCG’ จากเวทีใหญ่ ‘LINE THAILAND AWARDS 2021’ ตอกย้ำถึงการเป็นแบรนด์สุดยอดทำการตลาดดิจิทัล โดยสามารถสร้าง Engagement ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์น้ำดื่มสิงห์และมีผู้ใช้งานประจำ (Active Users) ถึง 900,000-1,000,000 รายต่อเดือนบน LINE Official Account ได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งนี้ บริษัทได้พัฒนา ‘Singha Rewards’ ขึ้นมาเพื่อยกระดับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ CRM ก้าวสู่ปีที่ 5 กับการประสบความสำเร็จในการทำตลาดดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม LINE ซึ่งน้ำดื่มสิงห์ถือเป็นแบรนด์แรกๆ ที่มีแนวคิดการนำเทคโนโลยีและฟีเจอร์มาเพิ่มช่องทางการมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภค เป็นการทำโปรโมชันสะสมแต้มแลกของรางวัล (Loyalty Program) ที่โดดเด่นและแตกต่างผ่านการสะสม Points หรือสแกน QR Code จากฝาน้ำดื่มสิงห์และน้ำแร่เพอร์ร่า จากการจัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “ยิ่งดื่มยิ่งได้ แค่แอด LINE เติมพอยท์” ที่สร้างความแปลกใหม่ทุกเดือนให้ร่วมสนุก แลกและลุ้นรางวัลชิงโชคสร้างเซอร์ไพรส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่โดนใจตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ทั้งด้านอาหาร เครื่องดื่ม และ Gadget และยังมี Market Place ที่ให้ลูกค้าสามารถนำพอยต์ไปเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าได้อีก ทำให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากการซื้อน้ำดื่ม และสร้าง Brand Loyalty ให้กับน้ำดื่มสิงห์ได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น