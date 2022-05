เอ็ม บี เค จัดหนักรับเปิดประเทศ ชูไฮไลต์โฉมใหม่ ร้านค้าแม่เหล็ก

ผู้จัดการรายวัน 360 - เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ประกาศความพร้อมเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศหลังรัฐมีมาตรการผ่อนคลายยกเลิกระบบ Test & GO วางแผนเชิงรุกทำการตลาดทั้ง Online และ On ground เข้าถึงลูกค้าต่างชาติโดยตรง สร้างการรับรู้ปรับโฉมใหม่ครั้งใหญ่ พ่วงด้วยรางวัล Travelers’ Choice Award ติดอันดับศูนย์การค้าที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือน เติมเต็มร้านค้าและร้านอาหารที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดทัวริสต์ จัดแคมเปญโปรโมชันแจกของสมนาคุณ Limited Edition ชูความเป็นไทยมัดใจต่างชาติ พร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มข้น การันตีด้วยรางวัล SHA ที่สุดของมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของการให้บริการด้านการท่องเที่ยว 2 ปีซ้อน สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว คาดแนวโน้มนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการร้านค้า กระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นตัวนายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ด้วยการยกเลิกระบบ Test & GO และให้เป็นการตรวจหาเชื้อแบบ ATK เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวนับว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวอั้นการเดินทางมานาน ดังนั้นเมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการ อำนวยความสะดวกในการเดินทางมาง่ายขึ้น และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว เชื่อว่านักท่องเที่ยวยังนึกถึงเสมอ อยากกลับมาสัมผัสความสวยงามของประเทศไทย รับประทานอาหารไทยให้หายคิดถึงกันอีกครั้ง คาดว่าปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นแตะ 40,000-50,000 คนต่อวัน ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น สร้างรายได้ให้ร้านค้าผู้เช่า กระตุ้นให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ“ที่ผ่านมาแม้ยังมีมาตรการ Test & go แต่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจับจ่าย ซื้อสินค้าภายในแต่ละศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 หากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงค่าเงินบาทที่ยังคงอ่อนค่า ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพการจับจ่ายใช้สอยให้มากขึ้น ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีให้กลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และคาดว่าตลาดนักท่องเที่ยวจะฟื้นตัวเต็มที่ในปีหน้า”สำหรับศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ในช่วงนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบกลุ่มทัวร์เข้ามา แต่หลักๆ ยังเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองและครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นประเทศในโซนยุโรปและเอเชีย ซึ่ง 4 อันดับแรก ได้แก่ อินเดีย อิสราเอล ฝรั่งเศส และเยอรมนี ทั้งนี้ จากการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ สิ่งแรกที่นึกถึงคือเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ซึ่งปีที่ผ่านมาศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้รับรางวัล Travelers’ Choice Award ประจำปี 2564 ในประเภทกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว “Things to do in Bangkok” จาก Tripadvisor เว็บไซต์การท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลก จัดอยู่ในศูนย์การค้าอันดับต้นๆ ในกรุงเทพฯ ที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือน นอกจากนี้ ลูกค้าต่างชาติที่เข้ามาส่วนใหญ่ใช้จ่ายในเรื่องของอาหาร ของฝากของที่ระลึก เสื้อผ้าแฟชั่น บริการนวดสปา โดยคาดว่าไตรมาส 2 จำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นถึง 4,000 คนต่อวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดและนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวจากภาครัฐทั้งนี้ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ วางแผนเชิงรุกทำการตลาดบนโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook TikTok ในการประชาสัมพันธ์ไปยังประเทศกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ที่มีการปรับโฉมภายในและภายนอกศูนย์ฯ การมีส่วนผสมของร้านค้าที่หลากหลาย เติมเต็มทั้ง Key Tenant และ Magnet ร้านค้าและร้านอาหารที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าคนไทยและต่างชาติ โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถใช้เวลาชอปปิ้งที่ดองกิในเมืองไทย โดยไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่น ร้านอาหารนานาชาติ โดยเฉพาะอาหารไทยที่ต่างชาตินิยม ช่วงเวลาการให้บริการของบางร้านเปิดจำหน่ายสินค้าและอาหารจนถึงช่วงดึก อย่างสุกี้ตี๋น้อยเปิดถึงตี 5 นอกจากนี้ โซนจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกยังคงเป็นเสน่ห์ของเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ที่รวบรวมของฝากจากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวนอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ จัดเตรียมของที่ระลึกไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพียงสแกน QR CODE รับทันทีกระเป๋า ลิมิเต็ด อีดิชัน ดีไซน์ลวดลายสิ่งขึ้นชื่อในเมืองไทยที่นักท่องเที่ยวรู้จักอย่างดี พร้อมทั้งร่วมกับพันธมิตรร้านค้าจัดแคมเปญโปรโมชันส่วนลดและของแถม อาทิ ยอดใช้จ่ายทุก 3,000 บาทขึ้นไป รับทันทีกระเป๋าถักลาย THAILAND มูลค่า 350 บาท (ยกเว้นกลุ่มสินค้าเพชรทองมียอดใช้จ่าย 15,000 บาทขึ้นไป) ควบคู่การรักษาคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยในปีนี้ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้รับรางวัลสุดยอดสถานประกอบการมาตรฐาน SHA ที่สุดของมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของการให้บริการด้านการท่องเที่ยว The Best of Sha Award 2021 จาก ททท.ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และสนับสนุนร้านค้าร้านอาหารภายในศูนย์ฯ ให้ได้มาตรฐาน SHA นำใบรับรองติดหน้าร้าน สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า พร้อมยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดนายสมพลกล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทเอ็ม บี เค ยังคงประเมินบรรยากาศการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การผ่อนคลายนโยบายภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินกลยุทธ์ รวมถึงปรับแผนการตลาด และการทำโปรโมชันต่างๆ ของกลุ่มบริษัทในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสนามกอล์ฟ, กลุ่มธุรกิจโรงแรม รวมถึงการจัด “บิ๊กแคมเปญ” สร้างบรรยากาศการใช้จ่ายในช่วงครึ่งหลังของปี โดยศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เตรียมจัดมหกรรมมือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์ไอทีสุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงปัจจุบัน ภาพรวมอัตราการเช่าพื้นที่ภายในศูนย์ฯ (Occupancy Rate) อยู่ที่ 100% ทั้งโซนร้านอาหาร และร้านค้าทั่วไป โดยจะทยอยเปิดให้บริการจนเต็มพื้นที่ภายในไตรมาส 3 และยังมีปัจจัยบวกที่จะช่วยเพิ่มทราฟฟิกตั้งแต่ช่วงเวลากลางวันจนถึงกลางคืน ทั้งจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา เตรียมเปิดภาคเรียน กลุ่มคนทำงานที่เริ่มกลับเข้ามาทำงานในออฟฟิศแทนทำงานที่บ้านมากขึ้น รวมถึงร้านใหม่ๆ ที่เปิดให้บริการจนถึงกลางคืน บางร้านเปิดถึงตี 5 โดยคาดว่าสิ้นปี 2565 รายได้กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าจะฟื้นกลับมา 70% ขึ้นไป เมื่อเทียบรายได้ปี 2562 เนื่องจากแม้อัตราการเช่าพื้นที่จะเต็ม แต่เอ็ม บี เค ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือร้านค้าด้วยการลดค่าเช่าอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยในไตรมาส 2 ได้ลดค่าเช่าสูงสุด 50% ตามประเภทกิจการ เพื่อให้ผู้เช่ามีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจระยะยาว“วันนี้เรากำลังกลับมา MBK New Episode โฉมใหม่จะเป็นที่พูดถึง การเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมอย่างรวดเร็ว ร้านค้าสินค้าตอบโจทย์ทั้งลูกค้าคนไทยและทัวริสต์ที่กำลังเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก ในสภาพที่อยู่กับโควิดมานาน ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะก้าวไปด้วยกัน ทั้งร้านค้าและเรา ซึ่งเราไม่เคยลืมร้านค้าที่ต่อสู้ด้วยกันมา เรายังคงลดค่าเช่าเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลกัน พร้อมร่วมมือกันสร้างความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีที่สุด เตรียมความพร้อมต้อนรับและส่งมอบประสบการณ์การชอปปิ้งให้คงครองใจคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง” นายสมพลกล่าว