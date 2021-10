ดีมานด์บ้าน-คอนโดฯ 3-5 ล้านเจอพิษโควิด-19 ลูกค้าเลื่อน-ยกเลิกซื้อ อสังหาฯ เร่งสร้างภูมิป้องกันปัจจัยเสี่ยง

ภาพรวมประเทศในช่วงโค้งสุดท้ายปี 2564 เริ่มมีการผ่อนคลายความกังวลลง จากภาพที่เราเห็นจากการประกาศของภาครัฐในเรื่อง ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ลดต่ำกว่า 20,000 คนต่อวัน ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ต่ำ 100 คนลงมา ขณะที่รัฐบาลได้เร่งปูพรมฉีดวัคซีนให้ประชาชนให้ได้ตามเป้าหมาย 70-80% ของจำนวนประชากร เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรองรับการเปิดประเทศอีกครั้ง ภายใต้โมเดล "กรุงเทพแซนด์บ็อกซ์" ที่กำหนดเป้าไว้ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ รวมถึงภายในสิ้นปีนี้ ประเทศไทยจะมีวัคซีนรองรับไม่ต่ำกว่า 100 ล้านโดส

"การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ซื้อที่อยู่อาศัย โดยพิจารณาปรับลดงบประมาณในการซื้อที่อยู่อาศัย มองหาโครงการที่จัดโปรโมชันเยอะๆ เน้นเลือกผู้พัฒนาโครงการที่น่าเชื่อและไว้ใจได้ ขณะที่ดัชนีชี้วัดผู้บริโภคในปี 2564 ผู้บริโภคยังไม่เชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ ค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ลงมา ซึ่งผลกระทบเกิดขึ้นในทุกอาชีพ ยกเว้นกลุ่มที่รับราชการหรือทำงานกับภาครัฐ และมองว่าใน 12 เดือนหน้าข้างหน้าเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น แต่กลับมีความเชื่อมั่นว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจไทยน่าจะปรับตัวดีขึ้น"

กลุ่มใหญ่ราคา 3-5 ล้านบาท ขอเลื่อนซื้อที่อยู่อาศัย ไม่มั่นใจ ศก.-กังวลรายได้-ขอกำเงินสด

"ภาคอสังหาฯ ก็คล้ายกับกีฬา เปรียบเป็นกระดานโต้คลื่น ที่ขึ้นบนยอดคลื่น และไหลลงมาและขึ้นไปบนยอดคลื่นอีกครั้ง และวนไปเรื่อยๆ อยู่ที่จังหวะของคน จะเลือกจังหวะการโต้คลื่นที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่ หรือเลือกยากไป จนทำให้คลื่นกลืนกินเข้าไป แต่ถ้าเราเล่นได้ เก่งมาก็สามารถเล่นคลื่นที่ใหญ่ได้ ทั้งนี้ จากข้อมูลที่เราเห็น พบว่า อัตราการเปิดตัวโครงการเริ่มน้อยลง เมื่อเทียบกับอัตรา sold out ออกไป ซึ่งเราได้เห็นเป็นครั้งแรกในช่วงครึ่งแรกของปีที่ผ่านมา สะท้อนอัตราดูดซับที่มากกว่าสินค้าที่เติมเข้าไป" นายวิทการ กล่าว

แต่นั่นอาจไม่ใช่สิ่งจะยืนยันถึงในระยะข้างหน้า โดยเฉพาะในกลุ่มของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ผูกติดกับเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมั่นใจของผู้บริโภค และอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ล้วนเป็นตัวชี้วัดถึงกำลังซื้อ และในการก่อหนี้ด้านสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด กล่าวว่า TerraBKK ได้สำรวจ “ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ช่วงโควิด-19” จากแบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่าง 430 คน อายุ 20 ถึงมากกว่า 60 ปี ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2564 พบว่า ในช่วงที่โควิด-19 มีการแพร่ระบาดหนัก ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความกังวลและขาดความเชื่อมั่น กระทบต่อพฤติกรรมการซื้ออสังหาฯ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนโดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กว่า 66% เห็นว่าโควิด-19 ระลอกนี้มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหา และจำเป็นต้องเลื่อนหรือชะลอการตัดสินใจซื้อออกไปก่อน 22% เห็นว่าโควิด-19 ไม่มีผลกระทบ โดยยังคงตัดสินใจซื้ออสังหาฯ อยู่ และอีก 12% ระบุว่าโควิด-19 มีผลกระทบ ทำให้เปลี่ยนใจไม่ซื้ออสังหาฯ แล้วสำหรับบ้าน-คอนโดฯ ในกลุ่มระดับราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท และกลุ่มราคา 3-5 ล้านบาท เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ระบุว่าต้องการเลื่อนการซื้อออกไปก่อน ส่วนกลุ่มระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 43% ยังคงตัดสินใจซื้ออสังหาฯ ในช่วงนี้ แสดงให้เห็นว่าบ้านกลุ่มลักชัวรียังสามารถไปต่อได้ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้เมื่อมาดูในรายละเอียด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 78% ที่คิดว่าโควิด-19 มีผลต่อการซื้ออสังหาฯ ในช่วงนี้ ซึ่งคนส่วนใหญ่ยังคงมีความกังวลด้านเศรษฐกิจ ความกังวลต่อสถานการณ์โรคระบาดที่อาจรุนแรงมากขึ้น การงานและรายได้ที่ไม่มั่นคง จำเป็นต้องเก็บเงินสดไว้ก่อน และปัญหารายได้ที่ลดลงส่วนกลุ่มที่เห็นว่าโควิด-19 ไม่มีผลกระทบกับการซื้ออสังหาฯ ราว 22% เห็นว่าช่วงนี้เป็นโอกาสดีจากหลายปัจจัยบวก เช่่น ราคาอสังหาฯ ลดลดทำให้น่าซื้อ ทำเลดีที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต มีความจำเป็นต้องซื้อที่อยู่อาศัย โปรโมชันดี ฟรีค่าใช้จ่ายและของแถมต่างๆ อัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโควิด -19 มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออสังหาฯ ในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มระดับราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท และกลุ่มราคา 5-10 ล้านบาท ที่ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าต้องมีการปรับลดงบประมาณการซื้อบ้านลง รวมถึงมองหาโครงการจากผู้พัฒนาอสังหาฯ ที่เชื่อถือได้ ที่มีการจัดโปรโมชันเยอะๆ บนทำเลนอกเมือง ส่วนกลุ่มราคามากกว่า 10 ล้านบาท ในช่วงนี้ส่วนใหญ่ต้องการบ้านพักตากอากาศต่างจังหวัด เปลี่ยนจากคอนโดฯ เป็นบ้านแนวราบ และต้องการขยับทำเลเข้ามาใกล้เมืองมากขึ้นอย่างไรก็ดี หลังจากคลายล็อกดาวน์ ผู้บริโภคเริ่มส่งสัญญาณบวก มีความมั่นใจในการจับจ่ายมากขึ้น ซึ่งช่วงนี้นับเป็นโอกาสดี ที่ผู้ประกอบการนำสินค้ามาจัดโปรโมชันเพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อของลูกค้าได้มากขึ้นสำหรับภาพรวมตลาดอสังหาฯ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ข้อมูลล่าสุดพบว่า ราคาเปิดใหม่ของโครงการแนวราบเติบโตขึ้นเฉลี่ย 7% ต่อปี ขณะที่สัดส่วนของตลาดลักชัวรีเพิ่มขึ้นเป็น 33% ของตลาด โดยมีราคาเฉลี่ยที่ 12 ล้านบาท การเปิดตัวโครงการมนรอบ 9 เดือน หากรวมทั้งโครงการแนวราบและคอนโดฯ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จะมีมูลค่าเปิดโครงการสูงสุดไม่ต่ำกว่า 17,000 ล้านบาทในส่วนของทำเลยอดนิยมโครงการแนวราบ จะอยู่ในโซนกรุงเทพฯ รอบนอก-ปริมณฑล มีอัตราการดูดซับสูงสุดที่ 5.6 ยูนิตต่อเดือนต่อโครงการ โดย 5 โซนยอดนิยม คือ หนองจอก พระสมุทรเจดีย์ เมืองสมุทรปราการ บางใหญ่ และบางพลี ทั้งนี้ โซนบางนายังคงครองแชมป์โครงการแนวราบเปิดตัวใหม่สูงที่สุดในช่วงครึ่งแรกของปี 2564สำหรับตลาดคอนโดมิเนียม เปิดตัวใหม่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดฯ ราคาต่ำกว่าแสนบาทต่อ ตร.ม. (ราคาเฉลี่ย 60,000-80,000 บาทต่อ ตร.ม.) ทำเลใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู มีคอนโดฯ โครงการใหม่เพิ่มขึ้นราว 20% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีราคาเฉลี่ยที่ 57,000 บาทต่อ ตร.ม.ในส่วนตลาดคอนโดฯ ต้องจับตาคอนโดฯ ในกลุ่ม Economy (ราคาเฉลี่ย 50,000-70,000 บาทต่อ ตร.ม.) ซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถตอบโจทย์กำลังซื้อของคนในยุคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ซึ่งคอนโดฯ กลุ่มนี้มักจะอยู่ในทำเลเมืองชั้นนอก หรืออยู่ตามแนวรถไฟฟ้าในระยะที่เดินไม่ได้ แต่สามารถเดินทางเข้าเมืองใหม่ เหมาะสำหรับ First Jobber ที่อยากมีคอนโดฯ หลังแรก โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่โดดลงมาเล่นในตลาดนี้และได้กระแสตอบรับที่ดี เช่น แสนสิริ, เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ และ Asset Wise เป็นต้นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ให้มุมมองในการเสวนา "วัคซีนเศรษฐกิจ กระตุ้นอสังหาฯ โค้งสุดท้ายปี 2564" ว่า ในภาพครึ่งหลังปี 64 เราคาดว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวประมาณ 0% ทั้งปีน่าจะเติบโตได้ 1% ขณะที่ปี 2565 เติบโตประมาณ 3.6-4% ซึ่งขึ้นอยู่กับเรื่องการฉีดวัคซีนให้ประชาชน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การเปิดประเทศและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก เช่น วิกฤตพลังงานในประเทศจีน ความเสี่ยงตลาดเกิดใหม่ และสถานการณ์ Global Stagflationสำหรับภาวะภาคอสังหาฯ ในปี 2564 นั้นต้องมองว่า ภาคอสังหาฯ เป็นภาคที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ เพราะมีขนาดใหญ่ขึ้น และเกี่ยวเนื่องมากทั้งเศรษฐกิจและการจ้างงาน และที่ผ่านมา ภาคอสังหาฯ เผชิญความเสี่ยงหลายประการ ทั้งเรื่องโควิด-19 กำลังซื้อที่ลดลง และมาตรการรักษาเสถียรภาพสินเชื่อภาคอสังหาฯ กับการใช้เรื่อง LTV"แม้ในปี 65 อสังหาฯ จะดูดี แต่เรามองว่าในระยะยาว ภาคอสังหาฯ ยังเผชิญปัจจัยเสี่ยง จาก Aging Society ผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น 2.นโยบายของ ธปท. ที่ยังคงมาตรการ LTV ประกอบกับการเข้มงวดของสถาบันการเงิน น่าจะยังจำกัดการเติบโตของภาคอสังหาฯ ในระยะยาว และ 3.แนวโน้มการขึ้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากรัฐบาลได้มีการใช้นโยบายการขาดดุลการคลังมากขึ้น เพื่อเดินหน้าในการกู้เงินมารองรับการใช้กระตุ้นเศรษฐกิจและดูแลเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ดังนั้น รัฐอาจจะหาภาษีเพิ่ม การขึ้นภาษีทรัพย์สินไม่ช้า หรือเร็วก็ต้องมาอยู่ดี"รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือกล่าวว่า กลยุทธ์สำคัญที่ผลักดันให้เอพี สามารถเติบโตสวนกระแสวิกฤตได้นั้น เอพี ช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เราผ่านช่วงที่แย่และดีที่สุดของภาคอสังหาฯ จะเห็นได้ว่า ลักษณะการทำงานของเอพีที่สนับสนุนให้เกิดการเติบโตมาจากกลยุทธ์หลัก คือ 1.เน้นสร้างผู้นำที่มีอิสระ (Independent Responsible Leaders) พยายามสร้างกลุ่มผู้นำในทุกระดับชั้น ให้มีภาวะพร้อมที่จะตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีปัญหา รู้ถึงความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป เป็นผู้นำที่ต้อง “รับผิด” และ “รับชอบ” ด้วย ทำให้คนในองค์กรของเอพี เคลื่อนได้รวดเร็ว และมีขั้นตอนการตัดสินใจที่ดี ยิ่งในภาวะที่เกิดขึ้นโควิด-19 ในสภาวะที่คลุมเครือ การตัดสินใจในหลายเรื่องเราทำได้ดี2.การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กลายเป็นนวัตกรรม (Innovative Culture) เป็นการต่อยอดจากการสร้างผู้นำที่มีอิสระ ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา เอพีมีการปรับกระบวนการต่างๆ เข้าไป คนรุ่นใหม่แฮปปี้ในการทำงาน จะเห็นว่าที่ผ่านมา เราโชคดี "เราทำถูก มากกว่าผิด" และ 3.กลยุทธ์เรื่องดิจิทัล (Everything Digital) ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา เราพยายามเอางานทุกระบบของอสังหาฯ เข้าไปอยู่ในดิจิทัลสำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันให้เอพีนั้น จะมีเรื่อง 1.การรักษากระแสเงินสด หนี้สินต่อทุน (D/E) ไม่ให้เกิน 1 เท่า ซึ่งตรงนี้เปรียบเสมือนการหายใจ คนเราต้องการออกซิเจนในการหายใจ ให้อวัยวะต่างๆ ทำงานได้ดี วันนี้การมียอดโอนที่มากขึ้น มียอดรับรู้รายได้ที่ดี ทำให้ เอพีมีกำลังในการลงทุนได้มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งเป็นโอกาสในช่วงที่ประเทศมีวิกฤต โดยเอพี สามารถฉกฉวยมาได้ ภายใต้ความแข็งแรงทางด้านการเงิน2.ภูมิคุ้มกันโรคร้าย ความหมายคือ เราต้องมีอาวุธที่หลากหลายเพื่อรับมือในสถานการณ์ต่างๆ เราบอกไม่ได้เลยว่าจะมีอะไรเข้ามาทำร้ายเรา สิ่งนี้เราต้องมีการบริหารพอร์ตสินค้าให้เหมาะสม หากย้อนไปในปี 2554 ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ คนซื้อจะมองหาคอนโดมิเนียม แต่ในปัจจุบันคนมองหาโครงการแนวราบมากขึ้นและ 3.ภูมิคุ้มกันที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งหมายถึง กระแสของเทคโนโลยีที่เข้ามามีผลกระทบ การเตรียมบุคลากรที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เยอะๆ จะเห็นได้จากพนักงานของเอพี ที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี จะมีสัดส่วนประมาณ 84% ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งจะมีความสำคัญ เพื่อนำความรู้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการในการเรียนรู้เพื่อให้เข้ากับกระแสเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นได้ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กล่าวว่า โจทย์สำคัญในอนาคตที่จะเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าการให้ชาวต่างชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์ คือ การจะดึงดูดให้คนเก่งๆ ถ้าประเทศไทยอยากจะเป็นดิจิทัล อีโคโนมี ถ้าเราไม่สามารถพัฒนาคนในประเทศให้ได้ทันกับทิศทางของโลก ทำอย่างไรจะดึงแรงงานที่มีทักษะเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เนื่องจากคนไทยที่มีความสามารถไปทำงานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้นสำหรับการเตรียมนโยบายรองรับ "New S-Curve" ของภาครัฐเพื่อสนับสนุนภาคอสังหาฯ ไทยนั้น เราต้องมองเรื่องการ "สร้างเมือง" และถ้ามีนโยบายที่เอื้อต่อการเติบโตของเมืองแล้วจะมีผลดีต่อภาคอสังหาฯ ซึ่งนโยบายการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้มีการอนุมัติงบลงทุนไปแล้ว 1.6 ล้านล้านบาท ทั้งจากภาครัฐและเอกชน จะเห็นได้ว่าเม็ดเงินก้อนใหญ่ที่เพิ่มเติมลงไปจะเป็นการรองรับอุตสาหกรรมใหม่ New S-Curve ประมาณถึง 30%