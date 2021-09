ไรมอน แลนด์รุกธุรกิจเซอร์วิสเรสซิเดนท์ และโรงแรม

นายกรณ์ ณรงค์เดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML ผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีของประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทร่วมลงนามสัญญากับพันธมิตรชั้นนำระดับโลก ดิ แอสคอทท์ ลิมิเต็ด (แอสคอทท์) THE ASCOTT LIMITED THAILAND บริษัทผู้นำตลาดด้านการบริหารธุรกิจเซอร์วิสเรสซิเดนท์ รายใหญ่ที่สุดในโลก ในการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ ซัมเมอร์เซ็ท ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ (Somerset Riverside Bangkok) และโครงการ ไลฟ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ (Lyf Riverside Bangkok) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เพิ่มศักยภาพโครงการด้วยการบริหารงานระดับสากล ตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าไทยและชาวต่างชาติที่มองหาที่พักในทำเลริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดินทางสะดวก แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น ล้ง 1919 (Lhong 1919) เดอะ แจม แฟคตอรี่ (The Jam Factory) เอเชียทีค (Asiatique) ไอคอนสยาม (IconSiam) นอกจากนี้ สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปท่าเรือตากสิน รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าสายสีทอง และระบบขนส่งอื่นๆ สู่ใจกลางกรุงเทพฯ รวมไปถึงย่านธุรกิจ ความบันเทิง และแหล่งศิลปะสำหรับโครงการซัมเมอร์เซ็ท ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ (Somerset Riverside Bangkok) เป็นโครงการระดับลักชัวรี เซอร์วิสเรสซิเดนท์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 52 ยูนิต ตั้งอยู่ระหว่างชั้น 23-27 บนพื้นที่คอนโด ระดับลักชัวรี เดอะ ริเวอร์ (The River) ถ.เจริญนครโรงแรมไลฟ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ (Lyf Riverside Bangkok) ที่พักสุดฮิปตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ในยุคมิลเลนเนียลเน้นให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในการแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม ด้วยพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางที่ได้รับการออกแบบมาอย่างสร้างสรรค์ เช่น โซน “co-working” และเลานจ์ “Connect” พื้นที่ทำงานและเลาจน์ โซน “Bond” พื้นที่ทำอาหารร่วมกับผู้พักอาศัยอื่น ซึ่งภายในห้องพักแห่งนี้เป็นห้องพักที่ออกแบบมาเพื่ออาศัยร่วมกัน พร้อมกิจกรรมในชุมชนมากมาย เรียนรู้ประสบการณ์ท้องถิ่นที่แท้จริง รวมไปถึงสิทธิพิเศษ และโอกาสในการสร้างเครือข่าย ด้วยห้องพักกว่า 71 ห้อง ติดโครงการ เดอะ ริเวอร์ (The River) บนพื้นที่กว่า 1 ไร่“แม้ในช่วงที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจะหยุดชะงัก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 แต่จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกำหนดเป้าหมายที่จะเปิดประเทศ ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจเกิดการขับเคลื่อน บริษัทเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะค่อยๆ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น จึงได้มีการวางแผนการดำเนินงานระยะยาวสำหรับรองรับการฟื้นตัวในอนาคต โดยมั่นใจในศักยภาพทำเลที่ตั้งโครงการริมโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากลูกค้าชาวต่างชาติที่ต้องการพักผ่อนในระยะสั้น-ระยะยาว ด้วยพื้นที่ใกล้แหล่งธุรกิจ อยู่ท่ามกลางห้างสรรพสินค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อีกทั้งการร่วมมือกับแอสคอทท์ในครั้งนี้จะเป็นการขยายศักยภาพของบริษัทด้วยการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดผ่านประสบการณ์ของพันธมิตรระดับโลก จึงถือว่าเป็นจุดแข็งของทั้ง 2 โครงการนี้ที่โดดเด่นในคุณภาพระดับลักชัวรีบนทำเลศักยภาพ และ การบริหารงานระดับสากล” นายกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)ไรมอน แลนด์ คือผู้นำวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี และซูเปอร์ลักชัวรี นับด้วยจำนวนโครงการที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากมายเราเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจ้าแรกของประเทศไทยที่มอบความพิเศษเฉพาะตัวให้ลูกค้าในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานที่สรุปไว้ในวิสัยทัศน์ของเรา “ลักชัวรี รีอิมเมจิ้น” (Luxury Reimagined)เรามีความภาคภูมิใจในฐานะเป็นผู้บุกเบิกในการนำแนวคิด และการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่มาสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยทุกความภาคภูมิใจถูกรวบรวมไว้ในโครงการของเราที่ตั้งอยู่บนหลายทำเลทองของกรุงเทพฯ ตลอดเวลาที่ผ่านมา ไรมอน แลนด์ พัฒนาโครงการมาแล้วหลายแห่งทั่วประเทศ โดยเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยมากกว่า 20 โครงการ อีกทั้งยังมีโครงการเชิงพาณิชย์อีกหลายแห่งหนึ่งบทพิสูจน์ที่สะท้อนถึงความสำเร็จอันโดดเด่นของ ไรมอน แลนด์ คือรางวัลที่ได้รับ 'Thailand Property Development Company of the Year' จาก Frost & Sullivan Awards 2019 ติดตามผลงานอื่นๆ ของเราได้ที่ www.raimonland.com