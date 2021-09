RML ลุยเต็มสูบกับ "เทตต์ สาทร ทเวลฟ์" หลังปรับภาพลักษณ์ใหม่ เจาะกลุ่มผู้มีกำลังซื้อยุคใหม่

"ไรมอน แลนด์ฯ" เดินหน้าจัดแคมเปญต่อเนื่อง ลุยเต็มสูบกับ TAIT Sathorn 12 คอนโดมิเนียมระดับลักชัวรีทำเลศักยภาพ หลังปรับภาพลักษณ์ใหม่ ลูกค้าชาวไทย และต่างชาติให้ความสนใจต่อเนื่อง พร้อมข้อเสนอพิเศษ! 10 ยูนิตพิเศษ ราคาเริ่มต้น 22x,xxx/ตร.ม. พร้อมรับส่วนลดเพิ่มเติมสูงสุด 2 ล้านบาท*

TAIT Sathorn 12 (เทตต์ สาทร ทเวลฟ์)

ทั้งกลุ่มเป้าหมายเดิมที่เชื่อมั่นในแบรนด์ และกลุ่ม Young Affluents ผู้มีกำลังซื้อยุคใหม่ มองหาที่พักใจกลางเมือง เน้นความสะดวกสบายในการเดินทาง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเดินหน้าจัดแคมเปญต่อเนื่องโครงการหลังได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จากการปรับภาพลักษณ์ใหม่ในส่วน Sales Gallery และห้องตัวอย่างภายในโครงการ“การเปลี่ยนโฉม Sales Gallery ของโครงการในครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย และไม่หยุดนิ่ง ซึ่งได้การตอบรับที่ดีจากลูกค้าระดับลักชัวรีอย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ทุกครอบครัวต้องทำงานแบบ Work From Home ซึ่ง TAIT Sathorn 12 สามารถตอบโจทย์ด้วยพื้นที่กว้างขวาง เป็นสัดส่วน และเน้นการตกแต่งที่มีระดับ ไม่เคร่งขรึม เรียบนิ่ง ตามนิยามความลักชัวรีแบบคนรุ่นใหม่”โครงการ TAIT Sathorn 12 (เทตต์ สาทร ทเวลฟ์) คอนโดมิเนียม High-rise ระดับลักชัวรี ภายใต้แนวคิดหลักของโครงการ “Live The Best of Sathorn Life” ความเป็นที่สุดแห่งไลฟ์สไตล์คนเมืองย่านสาทรอย่างแท้จริง ในพื้นที่สาทรซอย 12 ทำเลที่มีศักยภาพใจกลางเขตธุรกิจ หรือ Prime CBD (Central Business District) และศูนย์กลางทางการเงิน (Financial District) ตอบโจทย์วิถีชีวิตที่ต้องการเชื่อมต่อการเดินทาง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน นอกจากนี้โครงการยังได้รับรางวัล “Best Luxury Condominium Project - Thailand 2021” จัดขึ้นโดย International Finance Magazine นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นนำของ UK’s International Finance Publications Limited ซึ่งเป็นการการันตีถึงคุณภาพของโครงการในระดับสากลอีกทั้งการออกแบบอาคารที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ Iconic Slope ทำให้มีห้องชุดสุดพิเศษ วิวสวนลอยฟ้าที่สามารถเลือกห้องที่ใช่ในสไตล์เราแบบไม่ซ้ำใครครบทุกฟังก์ชันการใช้งานทั้งห้องนอน ห้องครัว ห้องทำงาน ห้องรับรองแขก นอกจากนี้ ตัวอาคารยังนำกระจก Double-Glazed with Full Height Curtain Wall ช่วยกันความร้อน และเสียงรบกวนจากภายนอกมาตกแต่ง พร้อมพื้นที่ส่วนกลางลอยฟ้าเล่นระดับ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันบนพื้นที่ 6 ชั้น กว่า 2,000 ตร.ม. เช่น แอมฟิเธียเตอร์ เลานจ์ (Amphitheater Lounge) เลานจ์ชมพระอาทิตย์ตกดิน ห้องอ่านหนังสือวิวสวน ห้องจัดเลี้ยงส่วนตัว และสวนลอยฟ้า ห้องออกกำลังกายอเนกประสงค์ที่เพียบพร้อมด้วยเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัย แบรนด์ Techno Gym พร้อมห้องสตูดิโอ สระว่ายน้ำลอยฟ้าแบบปรับอุณหภูมิ พร้อมระบบกรองน้ำปราศจากคลอรีน รวมไปถึงสระเด็ก และจากุชชี ห้องอบไอน้ำแยกชาย และหญิง และอื่นๆ อีกมากมายสำหรับโครงการ TAIT Sathorn 12 (เทตต์ สาทร ทเวลฟ์) ได้จัดแคมเปญสุดพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้- 10 ยูนิตพิเศษ รับส่วนลดสูงสุด 2 ล้านบาท* เริ่มต้น 22x,xxx บาท- 2 ห้องนอน สุดหรูใจกลางสาทร ราคาเริ่มต้นเพียง 18.8 ล้านบาท*- หรือรับส่วนลดเงินสดเพิ่มเติมสูงสุด 300,000 บาท*- จอง และทำสัญญาเลือกรับ Bang & Olufsen Audio System มูลค่าสูงสุด 1 ล้านบาท*