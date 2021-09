JKN ปิดดีลซื้อหุ้น 51% HIGH Shopping

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า ด้วยแผนยุทธศาสตร์ของ JKN ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มธุรกิจคอมเมิร์ซ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่การเป็น Content Commerce Company บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จำกัด (JKN Best Life) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของ JKN ได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไฮช็อปปิ้ง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทีวีโฮมชอปปิ้งที่เผยแพร่ผ่านช่อง HIGH Shopping ทาง PSI ช่อง 46/ GMMZ ช่อง 43/ INFOSAT ช่อง 46 / DTV ช่อง 37 / เจริญเคเบิ้ล ช่อง 9 / TOT IPTV ช่อง 38 / AIS Play ช่อง 800 / 3BB TV ช่อง 88 และ LOOX TV Application เพื่อเข้าถือหุ้น 51% ใน ‘ไฮช็อปปิ้ง’ ภายหลังกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 533 ล้านบาท จากเดิมที่มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพการดำเนินกลุ่มธุรกิจคอมเมิร์ฬของ JKN ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นสำหรับการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบวงเงินลงทุนไม่เกิน 50 ล้านบาท แบ่งเป็นการเข้าซื้อหุ้น 51% HIGH Shopping จากบริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด และจะร่วมมือกับบริษัท ฮุนได โฮมช็อปปิ้ง เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น ประเทศเกาหลี ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นอันดับ 2 เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด อีกประมาณ 48.73 ล้านบาท โดย JKN Best Life จะใช้เงินเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือประมาณ 24.9 ล้านบาท และจะให้กู้ยืมเงิน 10 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และสนับสนุนทางการเงินโดยให้วงเงินการกู้ยืมอีก 15 ล้านบาท รองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคตทั้งนี้ HIGH Shopping เป็นหนึ่งช่องทีวีโฮมชอปปิ้งที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าในระดับเกรดพรีเมียมมากกว่า 2,500 รายการ ที่ครอบกลุ่มทุกประเภททั้ง แฟชั่น ความงาม สินค้าในครัวเรือน เครื่องออกกำลังกาย เครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคให้มากกว่าการชอปปิ้งแบบเดิมๆ ด้วยสินค้าที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์ความชำนาญในธุรกิจและมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในการทำธุรกิจทีวีโฮมชอปปิ้ง ทั้งระบบ Software ทีม Call Center แบบ Inbound สามารถรองรับคำสั่งซื้อสินค้า และ Outbound ที่โทร.ไปนำเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภค ด้วยฐานลูกค้าในมือมากกว่า 1 ล้านราย และมีการคำสั่งซื้อสินค้าเฉลี่ย 20,000-40,000 รายการต่อเดือน และใช้จ่ายเฉลี่ยต่อรายการอยู่ที่ 1,000 บาทประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ JKN กล่าวว่า บริษัทฯ จะดำเนินกลยุทธ์ Synergy ผสานจุดแข็งจากกลุ่ม JKN ที่มีความชำนาญในการทำตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการด้านต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ (JKN Best Life) โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงาม สินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกกว่า 2,500 รายการของ HIGH Shopping ให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง (D2C) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผนึกกำลังการกระจายและแนะนำสินค้าผ่านช่องทีวีดิจิทัล JKN18 และทีวีช่องทีวีดาวเทียม (PSI) ในช่องที่เป็นทีวีโฮมชอปปิ้งของ HIGH Shopping เพื่อให้ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานและสร้างการเติบโตไปด้วยกัน โดยประเมินว่า การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ส่งผลดีต่อการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจคอมเมิร์ซได้ทันทีภายในปีนี้ประมาณ 100 ล้านบาท และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 500 ล้านบาทในปีถัดไป