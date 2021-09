"ออริจิ้น" โชว์ความสำเร็จ “9.9 Origin Condo Fest.” โกยยอดขายทะลุ 200 ล้าน

นายอภิสิทธิ์ สุนทรชูเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ผู้พัฒนาโครงการกลุ่มสมาร์ทคอนโดมิเนียมในเครือ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI กล่าวว่า การจัดมหกรรมคอนโดมิเนียมสุดยิ่งใหญ่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ “9.9 Origin Condo Fest.” เทศกาล Live ขายคอนโดสุดมันส์แห่งปี ในช่วง Double Day เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ถือเป็นการจัด Property Live บน Facebook Fanpage และ Youtube Channel ที่สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้แก่ทั้งบริษัทและวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีผู้เข้าชม Live มากกว่าการจัด Property Live ครั้งก่อนหน้าถึงเกือบ 4 เท่าตัว และสร้างยอดขายต่อเนื่องจากงานถึงกว่า 200 ล้านบาท“ในอดีตหากเปิดขายคอนโดผ่าน Live ครั้งหนึ่งจะมีผู้เข้าชมเพียงไม่มากนัก เพราะวงการอสังหาริมทรัพย์ไม่เหมือนวงการ Consumer Products สินค้าของเราราคาหลักล้าน ทำให้ความสนใจชมและการพิจารณาตัดสินใจซื้อผ่าน Live จะค่อนข้างยาก แต่พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค Next Normal ประกอบกับการจัดงานที่ครบเครื่อง ครบรส มีทั้งกูรูมาให้ความรู้ มีศิลปินมาสร้างสีสัน และมีโปรโมชันโดนๆ มากระตุ้นการตัดสินใจ เป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้ 9.9 Origin Condo Fest. ได้รับการตอบรับที่ยอดเยี่ยม” นายอภิสิทธิ์ กล่าวทั้งนี้ โครงการคอนโดมิเนียมที่ได้รับความนิยมจากแคมเปญดังกล่าวมักเป็นทำเลใกล้รถไฟฟ้าและแหล่งงาน ตั้งแต่ดิ ออริจิ้น รามอินทรา 83 สเตชั่น ซึ่งอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ที่คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2565 ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชั่น ทำเล New CBD ใกล้แหล่งงาน และกำลังจะกลายเป็นฮับในการเดินทางอีกแห่งของกรุงเทพฯ เนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรีจะเปิดให้บริการในปี 2567 สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูได้ในอนาคต ดิ ออริจิ้น สุขุมวิท 105 ในทำเลรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวแบริ่ง-ลาซาล ซึ่งใกล้แหล่งงานจำนวนมาก และเดินทางมายังสุขุมวิทและ CBD ได้ง่าย ขณะเดียวกัน กลุ่มโครงการในจังหวัดระยอง ของบริษัทก็ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง จากศักยภาพในอนาคตของทำเลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)นายอภิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า การผนวกกลยุทธ์ Property Live เข้ากับการจัดแคมเปญในช่วง Double Day มี 3 วัตถุประสงค์หลัก คือ 1.สร้างการรับรู้ (Awareness) ช่วยให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์และโครงการของบริษัทในทำเลต่างๆ มากขึ้น 2.กระตุ้นการตัดสินใจซื้อ ทำการตลาดผสมผสานแบบ Offline to Online (O2O) ให้พนักงานขายเชิญชวนลูกค้าที่มีประสบการณ์กับโครงการต่างๆ เช่น เคยมาเยี่ยมชมโครงการในสถานที่จริง เข้ามาชม Live เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อด้วยโปรโมชันใน Live 3.เพิ่มช่องทางการเข้าถึง (Reaching Solution) สร้างช่องทางใหม่ที่ลูกค้าสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัท และเข้ามาซื้อสินค้าของบริษัทได้ง่ายขึ้น แก้ Pain Point เรื่องการเดินทางและลดการสัมผัสกับผู้อื่นในยุค Next Normal โดยการจัดงานครั้งล่าสุด ถือว่าบรรลุทั้ง 3 ทั้งวัตถุประสงค์ และยังเห็นสัญญาณที่ดีของอัตราการแปรผัน (Conversion Rate) จากผู้ชมมาเป็นผู้ซื้อที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง“ลูกค้าแบรนด์ ดิ ออริจิ้น และออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ คือกลุ่มคน Gen Y ถึง Gen Z ซึ่งคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่แล้ว ในอนาคต เราจึงน่าจะมีการจัด Property Live อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้าถึงโครงการต่างๆ ของเราได้ง่าย เปลี่ยนโลกการซื้อคอนโดมิเนียมให้ง่ายขึ้น สนุกขึ้น ตอบโจทย์ยุค Now Normal และ Next Normal” นายอภิสิทธิ์ กล่าวบริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด เป็นบริษัทที่พัฒนาโครงการกลุ่มสมาร์ท คอนโดมิเนียม ในเครือบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มีแบรนด์หลักภายใต้การดูแล เช่น ดิ ออริจิ้น (The Origin) เน้นเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน (First Jobber) และกลุ่มที่เพิ่งซื้อคอนโดมิเนียมหลังแรก (First Condo Buyer) อายุประมาณ 23-28 ปี บริกซ์ตัน (Brixton) สำหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม (Affordable Niche) ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ (Origin Plug & Play) เจาะกลุ่มสตาร์ทอัป โดย ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 โครงการกลุ่มสมาร์ทคอนโดมิเนียม เปิดตัวสะสมมาแล้วจำนวนทั้งสิ้น 48 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 42,500 ล้านบาท และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี จนทำให้หลายโครงการสามารถ Sold Out 100% ได้อย่างรวดเร็วสำหรับบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI มีโครงสร้างธุรกิจหลากหลาย ประกอบด้วย 1.ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการขาย (Residential Development Business) พัฒนาคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรมาแล้ว 86 โครงการ (ณ สิ้นไตรมาส 2/2564) เช่น แบรนด์ พาร์ค ออริจิ้น (PARK ORIGIN) ดิ ออริจิ้น (The Origin) ไนท์บริดจ์ (KnightsBridge) นอตติ้ง ฮิลล์ (Notting Hill) เคนซิงตัน (Kensington) แฮมป์ตัน (Hampton) และบริทาเนีย (BRITANIA) รวมมูลค่าโครงการกว่า 134,000 ล้านบาท 2.ธุรกิจที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income Business) เช่น โรงแรม เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ค้าปลีก 3.ธุรกิจบริการ (Service Business) เช่น ธุรกิจการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ และยังมีวิสัยทัศน์ในการขยายประเภทธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร