โนเบิลส่งแคมเปญใหญ่ ยกทัพ 3 คอนโดใจกลางสุขุมวิท มอบดีลที่ดีที่สุดเริ่ม 4.9 ล้าน*

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ยกทัพคอนโดมิเนียมใหม่และคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ใกล้รถไฟฟ้า ตอบโจทย์ชีวิตใจกลางสุขุมวิท ไลฟ์สไตล์คนเมือง โดยส่ง 3 โครงการ บน 3 ทำเลศักยภาพ โครงการโนเบิล บี ไนน์ทีน (NOBLE BE19) โครงการโนเบิล อราวน์ สุขุมวิท 33 (NOBLE AROUND SUKHUMVIT 33) และโครงการโนเบิล ฟอร์ม ทองหล่อ (NOBLE FORM THONGLOR) พร้อมมอบดีลที่ดีที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 4.9 ล้าน* ถึง 31 ตุลาคมนี้เท่านั้น ที่สำนักงานขายโครงการ

(NOBLE BE19) ลักชัวรีคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ ซอยสุขุมวิท 19 ครบทุกการเชื่อมต่อในการใช้ชีวิต บนทำเลใกล้ BTS อโศก และ MRT สุขุมวิท พร้อมกับที่สุด Facilities ระดับพรีเมียม ใจกลางเมือง มอบดีลที่ดีที่สุด ด้วย “FIRST COME FIRST SERVED ยูนิตชั้นสูง ราคาเดียว 5.7 ล้าน*”(NOBLE AROUND SUKHUMVIT 33) คอนโดพร้อมอยู่ บนถนนสุขุมวิท 33 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ เพียง 350 เมตร ถึงดิ เอ็ม ดิสทริค (The Em District) ศูนย์การค้าระดับเวิลด์คลาส มอบดีลที่ที่สุดกับ “TAILOR YOUR OFFERS จอง 0* กู้ 100%* ผ่อนน้อย เลือกได้!” 1 ห้องนอน เริ่ม 4.9 ล้าน* 1 ห้องนอนใหญ่ เริ่ม 6.9 ล้าน* และ 2 ห้องนอน เริ่ม 8.9 ล้าน*(NOBLE FORM THONGLOR) คอนโดระดับไอคอนนิค สูงที่สุดใจกลางทองหล่อ พร้อม Facilities เหนือเส้นขอบฟ้า เยื้อง J Avenue เพียงไม่กี่ก้าวถึงใจกลางทองหล่อ มอบดีลที่ดีที่สุด ด้วย “จอง จ่าย จบ เพียง 399,000 บ.* ไม่ต้องผ่อน รอโอน” กับ 1 ห้องนอน 31 ตร.ม. Fully Fitted เริ่ม 6.8 ล้าน* จำนวนจำกัด!โอกาสเดียวในการเป็นเจ้าของไลฟ์สไตล์บนที่สุดของโลเกชันสุขุมวิท อโศก พร้อมพงษ์ และทองหล่อ สามารถเยี่ยมชมห้องตัวอย่าง พร้อมสัมผัสบรรยากาศจริง ลงทะเบียนรับโปรโมชันและเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่สำนักงานขายทั้ง 3โครงการทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาภายในสำนักงาน จัดตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ รวมทั้งการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกๆ 1 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่สำนักงานขาย และความมั่นใจสูงสุดในการเข้าเยี่ยมชมโครงการ โดยสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายเข้าชมโครงการล่วงหน้าได้ที่ โทร.0-2251-9955 หรือ ADD LINE : @NobleDevเงื่อนไขและข้อกำหนด :•โปรโมชันสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยเท่านั้น• เงื่อนไขเป็นไปตามที่โนเบิลฯ กำหนด และโนเบิลฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า