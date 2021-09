"พฤกษา" ผุด 3 แคมเปญใหญ่กระตุ้นโค้งสุดท้ายไตรมาส 3 เอาใจ 3 ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง

‘พฤกษา’ เร่งปั๊มยอดขายไตรมาส 3 ส่ง 3 แคมเปญสุดคุ้มที่ออกแบบตามไลฟ์สไตล์ลูกค้าและเทรนด์ในอนาคต ตอกย้ำแนวคิด พฤกษา ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต “Tomorrow. Reimagined.” โดยได้คัดสรรโครงการคุณภาพพร้อมอยู่ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดฯ รวมกว่า 120 โครงการบนทำเลทองทั่วไทยมาจัดแคมเปญเอาใจลูกค้านิวเจน มอบข้อเสนอสุดพิเศษส่งท้ายไตรมาส 3 ในเดือน ก.ย.นี้

สำหรับในช่วงโค้งสุดท้ายของไตรมาสที่ 3 ในเดือนกันยายนนี้ จึงจัด 3 แคมเปญสุดพิเศษที่ออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้ายุคใหม่ 3 กลุ่ม

โดนใจ สายใจร้อน Ready To Move In พร้อมยกกระเป๋าเข้าอยู่ได้ทันที

โดนใจ สายเทคโน ชอบชีวิตในบ้านติดสปีด

โดนใจ สายชอปปิ้ง รับส่วน On top ชิลชิล ผ่าน E-Commerce

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผย “ในครึ่งปีแรก 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมที่มีการชะลอตัวจากวิกฤตโควิด-19 โดยเฉพาะแคมเปญต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อรุกตลาดดิจิทัล ได้รับกระแสตอบรับจากกลุ่มลูกค้าอย่างมาก ทำให้พฤกษาสามารถรักษาอัตราการเติบโตได้ต่อเนื่อง พฤกษาจึงยังคงมุ่งเน้นการใช้ดิจิทัลมาร์เกตติ้ง พร้อมออกแคมเปญส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้ายุคใหม่ที่เปลี่ยนไปดังนี้พฤกษาตั้งใจคัดสรรและรวบรวมทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียมคุณภาพพร้อมเข้าอยู่กว่า 90 โครงการจากทำเลทองทั่วประเทศมาให้เลือกชอปแบบจุใจ พร้อมเก็บกระเป๋าย้ายเข้าอยู่ได้ทันที ด้วยแคมเปญสุดฮอต “ลดปลดล็อค ช็อคราคา” แรงทั้งราคาและส่วนลดสุดคุ้ม และของแถมต่างๆ มูลค่าสูงสุดกว่า 2 ล้านบาท พิเศษเพิ่มกับ “7 Days Unlock Deal” เมื่อจองบ้านยูนิตพิเศษผ่านเว็บไซต์ www.pruksa.com เพียง 7 วัน ระหว่าง 13-19 ก.ย.2564 รับส่วนลดเพิ่มเติมจากปกติ สูงสุดอีก 1 แสนบาททันทีมอบสิทธิพิเศษแบบ Non-Stop ลดเยอะ ของแถมเพียบ เพราะนอกจะได้รับส่วนลดราคาบ้าน อยู่ฟรีสูงสุด 36 เดือน ฟรีค่าส่วนกลางสูดสุด 36 เดือน และฟรีค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ‘พฤกษา’ จับมือ ‘เอไอเอส’ ติดสปีดให้ชีวิตดิจิทัลยุคใหม่กับแคมเปญ “โปรแรงขั้นสุด ชีวิตสนุกกว่า” รับเพิ่มแพกเกจสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในบ้านผ่านเอไอเอส ไฟเบอร์ที่รองรับความเร็วสูงสุด 500/200 Mbps ฟรี 1 ปี พร้อมด้วยบริการ AIS PLAY เติมเต็มความบันเทิงระดับโลกผ่านกล่อง AIS PLAYBOX เพิ่มเติมฟรีอีก 1 ปีกลับมาอีกครั้งสำหรับแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งเป็นการจับมือกันระหว่าง ‘พฤกษา’ และ ‘Shopee’ กับแคมเปญ “Pruksa 9 เดือน 9 ลดไม่ยั้ง ปังกว่าเดิม” เพียงซื้อ Voucher ที่ Pruksa Real Estate Official Shop บน Shopee Mall ในราคา 99 บาท รับสิทธิส่วนลด On Top 0.7% สูงสุด 150,000 บาทเมื่อจองบ้านเดี่ยว (แบรนด์เดอะ ปาล์ม, ภัสสร หรือเดอะ แพลนท์) หรือทาวน์เฮาส์ (แบรนด์ พาทิโอ, เดอะ คอนเนค, พฤกษาวิลล์ และบ้านพฤกษา) หรือคอนโดมิเนียม (แบรนด์ เดอะทรี และพลัม คอนโด) ที่เข้าร่วมโครงการภายในเดือนกันยายนนี้ลูกค้าและผู้ที่สนใจสามารถเลือกรับสิทธิได้ตามความชอบ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางทั้ง Line Official Account (@pruksa) Facebook Page : Pruksa Family Club และ www.pruksa.com หรือ โทร.1739 ภายในกันยายนนี้เท่านั้น