AIS พร้อมกลับมาเปิดศูนย์บริการในห้างฯ 1 ก.ย. พร้อมปฏิบัติตามมาตรฐานลดความเสี่ยง

เอไอเอส และ เอไอเอส เทเลวิซ ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ พร้อมเต็มที่ในการต้อนรับลูกค้ากลับมาใช้บริการที่เอไอเอส ช็อป และร้านเอไอเอส เทเลวิซ ในห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้าและ คอมมูนิตี้มอลล์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ด้วยมาตรฐาน D-M-H-T-T ที่ได้รับการรับรองจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณาสุข ผ่าน Thai Stop COVID Plus และแพล็ตฟอร์ม Thai Safe Thai ที่ครอบคลุมทั้งความสะอาดของสถานประกอบการและการประเมินสุขภาพของพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าทั่วไป เอไอเอส กล่าวว่า จากนโยบายของภาครัฐที่ปรับมาตรการควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนหน้า และลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเป็นการอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้อย่างปลอดภัยและสมดุล หรือ Smart Control and Living with COVID-19 และเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆ อาทิ เริ่มให้สถานประกอบการกลับมาให้บริการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ภายใต้นโยบายการป้องกันแบบครอบจักรวาล – Universal Prevention ที่เน้นการระมัดระวังตัวเองอย่างสูงสุดนั้น ในส่วนของเอไอเอส และ เอไอเอส เทเลวิซ ขอยืนยันความพร้อมต่อนโยบายดังกล่าวอย่างเต็มที่เอไอเอสเห็นด้วยอย่างยิ่งกับมาตรการนี้ของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ยกระดับขั้นตอนการป้องกันและคัดกรองขั้นสูงสุด หรือ D-M-H-T-T ไว้เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ ประกอบด้วย1. ความสะอาดและสุขอนามัยของสถานที่ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ทั้งร้านเอไอเอสช็อปและร้านเอไอเอส เทเลวิซ2. การเว้นระยะห่างในพื้นที่ให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนด3. การคัดกรองพนักงานที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ โดยเน้นกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีน และมีการตรวจ Antigen – ATK อย่างสม่ำเสมอ4. การคัดกรองผู้เข้ารับบริการตามมาตรฐานที่เหมาะสม เช่น การตรวจวัดอุณหภูมินอกจากนี้ยังคงมีความพร้อมในส่วนของการช่องทางให้บริการอื่นๆ ประกอบด้วย ร้านเอไอเอสอุ่นใจช็อป ที่กระจายตัวอยู่ในชุมชนต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่หลักแล้วมากกว่า 100 แห่ง รวมถึงรถเอไอเอสอุ่นใจ มากกว่า 30 คัน ที่พร้อมตระเวนให้บริการลูกค้าและประชาชน อย่างต่อเนื่องตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น(ดูรายละเอียดช็อปที่ให้บริการได้ที่ https://www.ais.th/servicecenter/) รวมไปถึงช่องทาง Online อย่าง myAIS App ที่เสมือนยก เอไอเอส ช็อป ไปไว้ในมือถือด้วยเช่นกัน“เอไอเอส ยืนยันที่จะปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ และ ศบค. รวมถึงทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ภารกิจเปิดเมือง เปิดห้างอย่างปลอดภัยเกิดขึ้นได้ตามเป้าหมาย รวมถึงจะปฏิบัติตามทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพราะสิ่งนี้คือปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้ประเทศไทยกลับมาฟื้นตัว จากการที่เราสามารถใช้ชีวิตตามปกติร่วมกับโควิด-19 ได้อย่างสมดุล