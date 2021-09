AIS ดึงคอนเทนต์จาก BBC Studios เสริมบน PLAY PREMIUM

BBC Studios หนึ่งในผู้นำด้านคอนเทนต์ชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภท เดินหน้าขยายช่องทางการรับชม พร้อมประกาศนำ 2 ช่องพรีเมียมทั้ง BBC Lifestyle และ BBC World News ผนึกกำลังร่วมกับ AIS 5G ผู้ให้บริการดิจิทัลและผู้นำด้านเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศไทย ในฐานะ Digital Life Service Provider ให้แฟนคลับชาวไทยได้รับชมกับแบบจุใจบน AIS PLAY โดยสามารถรับชมได้ในทุกช่องทางสำหรับลูกค้า PLAY PREMIUM และ PLAY PREMIUM PLUS เท่านั้นฟิล ฮาร์ดแมน ผู้จัดการทั่วไป BBC Studios Asia กล่าวว่า AIS ทำให้เราได้เผยแพร่คอนเทนต์ที่เข้มข้นและมีความสร้างสรรค์ในแบบอังกฤษให้ผู้ชมมากขึ้นในประเทศไทยผ่านทาง AIS PLAY โดยที่ BBC Studios เป็นที่รู้จักในเรื่องคอนเทนต์และแบรนด์คุณภาพหลากหลายแนว และเราตั้งตารอที่จะเป็นช่องทีวีหลักสำหรับผู้ชมชาวไทย ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มองหาการท่องเที่ยวสร้างแรงบันดาลใจ อาหาร การออกแบบ และเรื่องราวดีๆ ใน BBC Lifestyle หรือรายงานข่าวและวิเคราะห์ที่เป็นกลางใน BBC World NewsBBC Lifestyle ปลายทางความบันเทิงที่เต็มไปด้วยรายการเนื้อหาที่มีชีวิตชีวา สดใหม่ และน่าตื่นตาตื่นใจ ที่จะสร้างเทรนด์และพาคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่การซ่อมแซมบ้าน ไปสู่อัปสกิลด้านการทำอาหาร และช่วยให้คุณมีความสุขมากขึ้นและได้ประโยชน์จากชีวิต โดยจะนำโปรแกรมเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่ดีที่สุดจาก BBC Studios และผู้ผลิตรายการอื่นๆ จากอังกฤษ อย่างซีรีส์ล่าสุดของ กอร์ดอน แรมซีย์ Gordon Ramsay’s 24 Hours to Hell and Back เช่นเดียวกับ Grand Designs, Masterchef, The Great British Bake Off และ The Graham Norton ShowBBC World News เป็นสำนักข่าวระดับนานาชาติที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกที่นำเสนอข่าวด่วน การวิเคราะห์ และการรายงานระดับโลกเกี่ยวกับธุรกิจ เทคโนโลยี สุขภาพ และอื่นๆ ด้วยนักข่าวภาคพื้นดินที่มากกว่าสำนักข่าวใดๆ BBC World News ช่องข่าวทีวีใหญ่ที่สุดของ BBC ที่ให้บริการในกว่า 200 ดินแดนและประเทศ ช่องดังกล่าวมีให้บริการในกว่า 450 ล้านครัวเรือนและห้องพักในโรงแรมกว่า 3 ล้านห้องนายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าทั่วไป AIS กล่าวว่า BBC จะช่วยเชื่อมต่อการรายงานข่าว พร้อมสารคดี ตลอดจนไลฟ์สไตล์คอนเทนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้แก่คนไทย จากทีมงานระดับโลกอย่าง BBC ดังนั้น ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล ที่มีคลื่นความถี่มากที่สุด ทั้ง 5G, เน็ตบ้าน AIS Fibre และ AIS Wifi เราพร้อมอย่างยิ่งที่จะทำให้ AIS PLAY เป็นช่องทางหลักในการส่งมอบความสุขและกำลังใจในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย และเติมเต็มการใช้ชีวิตของคนไทยอย่างต่อเนื่องลูกค้าเอไอเอสสามารถรับชมความบันเทิงจาก BBC ได้เพียงสมัครแพกเกจ PLAY PREMIUM และ PLAY PREMIUM PLUS โดยสามารถรับชมได้ในทุกช่องทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ais.th/play/package.html