NCH ผนึก SCB อัดแคมเปญใหญ่ "หยุดที่เอ็น.ซี.อยู่ฟรี 24 เดือน" อุ้มผู้ซื้อสู้โควิด-19

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง โชว์แกร่งครึ่งปีแรกสามารถทำยอดขายได้ถึง 2,181 ล้านบาท รุกต่อจับมือผนึกธนาคารไทยพาณิชย์ ปล่อยแคมเปญใหญ่ หยุดที่ เอ็น.ซี.อยู่ฟรี 24 เดือน อุ้มผู้ซื้อบ้าน รับดีลพิเศษ 11 โครงการ ผ่อนสบายๆ พ่วงอัตราผ่อนต่ำล้านละ 3,800 บาท/เดือน รองรับทุกกลุ่มอาชีพ เพิ่มวงเงินกู้สูงสุด 110% ทุกแบรนด์บ้าน เอ็น.ซี.เป้าแคมเปญ 250 ล้านบาท เดินหน้าเปิด 7 โครงการรองรับดีมานด์ของลูกค้า

“หยุดที่ NC อยู่ฟรี 24 เดือน” กู้สูงสุดได้ถึง 110%

ผ่อนต่ำล้านละ 3,800 บาทต่อเดือน อีกทั้งยังผ่อนนานถึง 3 ปี เลือกบ้านสวยทำเลเด่น เลือกอยู่ในโครงการที่คุณชอบ ราคา 1.59-20 ล้านบาท โดยเอ็น.ซี. จะช่วยแบ่งเบาช่วยลูกค้าผ่อนยาวถึง 2 ปี (อยู่ฟรี 24 เดือน)

ซึ่งจะมียอดรับรู้รายได้ที่ตั้งไว้ 2,000 ล้านบาท และยอดขายสำหรับปีนี้ 3,500 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ NCH เปิดเผยว่า แคมเปญใหญ่ไตรมาส 3 เป็นความร่วมมือผนึกพันธมิตรสถาบันการเงินใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ซื้อบ้านแบรนด์ เอ็น.ซี. ทุกโครงการ ทุกแบบบ้าน ให้ราคาพิเศษ พร้อมตรึงราคาบ้านในทุกโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโดทุกทำเล พร้อมรับโปรแรงแบบเกินพิกัด ด้วยโปรบ้านพร้อมอยู่ 11โครงการ 11 ทำเล ภายใต้แคมเปญพร้อมยังช่วยแบ่งเบาลดค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวที่อยากมีบ้านในปีนี้ เพิ่มทางเลือกที่ดีที่สุดด้วยข้อเสนอพิเศษ รู้ใจ กับโปรโมชัน โดน โดน พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนายสมนึก กล่าวถึงยอดขายบ้านแนวราบ เป็นที่น่าพอใจที่สามารถทำได้ตามเป้า สำหรับครึ่งปีแรกสามารถทำยอดขายได้ถึง 2,181 ล้านบาท และยังคงมีภารกิจที่ต้องเร่งส่งมอบบ้านรอโอนให้ลูกค้าอีกกว่า 500 ล้านบาทในไตรมาส 3 นี้โครงการใหม่ล่าสุดโซนเหนือทำเลใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว สะดวกในการเดินทางเข้าสู่เมืองชั้นใน ให้ทุกวันคือการพักผ่อนของครอบครัว พบบ้าน นวัตกรรม NCXT บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ NC On Green Charm ที่ผสานการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในทุกช่วงวัย A/// Gen ราคา 5.9-20 ล้านบาทพิเศษ โครงการ NC On Green Palm Park บ้าน Flexible Home ราคาเพียง 3.79 ล้านบาทบ้านฟ้าปิยรมย์ นีโอลา ทาวน์โฮม ราคา 2.29 ล้านบาท บ้านแฝด ราคา 3.69 ล้านบาทบ้านฟ้าปิยรมย์นอร์เดิร์น บ้านเดี่ยวนอร์ดิกสไตล์ ราคาเริ่ม 6 ล้านบาทบ้านฟ้ากรีนพาร์ค ธาม ลำลูกกาคลอง 7 ให้คุณภาพชีวิตดีๆ พร้อมพื้นที่ใช้สอย ฟังก์ชันลงตัวในราคาที่เอื้อมถึง ทาวน์โฮมราคาเพียง 1.59 ล้านบาท บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว ราคาเพียง 3.19 ล้านบาทพร้อมด้วยโซนตะวันตก พบบ้านเดี่ยวสไตล์ Thai Art Deco ที่บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ทิวา ปิ่นเกล้า สาย 5 ราคาเริ่มต้น 4.5 ล้านบาท สัมผัสความมีสไตล์ที่ใช่บ้านฟ้าทาวน์นี่ ปิ่นเกล้า-สาย 5 พรีเมียมทาวน์โฮม ทุกฟังก์ชันตอบรับครอบครัวคนรุ่นใหม่ บนทำเลคุณภาพพุทธมณฑลสาย 5 ราคาสุดพิเศษเพียง 2.7 ล้านบาท โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปากเกร็ด ราชพฤกษ์ บ้านบนที่ดินขนาดใหญ่ ครบ คุ้ม ทำเลทองราชพฤกษ์ 4 ห้องนอน 4 น้ำ 4 ที่จอดรถ รับโปรแรง บ้านเดี่ยว 5.9 ล้านบาทพิเศษสุดที่ไม่ควรพลาดชมบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว ดีไซน์ลอฟท์ โซนตะวันออก เมืองพัทยา โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ลอฟท์ ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวก บนนถนนชัยพรวิถี-พัทยาเหนือ พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษ เริ่ม 3.89 ล้าน ฟังก์ชันลงตัว 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ ใกล้โรงเรียนมารีย์วิทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ และเทอมินอล 21พลาดไม่ได้กับคอนโด เนทูเรซ่า 2 ห้องนอน ราคา 2.79 ล้านบาท และคอนโด ดิอามองต์ เชียงใหม่ 2.2 ล้านบาท"เอ็น.ซี. ต้องการให้ผู้ที่อยากมีบ้านในปีนี้ได้รับสิทธิพิเศษ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างมีไลฟ์สไตล์ เริ่มต้นครอบครัวใหม่อย่างมีความสุข ด้วยพื้นที่บ้านพร้อมฟังก์ชันรองรับการทำงานที่บ้าน ทำกิจกรรมครอบครัว เพื่อการเว้นระยะห่างทางสังคม สู่ความเป็น New Normal ปลอดภัยไปด้วยกัน"นายสมนึก กล่าวว่า แคมเปญได้ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 250 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังคงเดินหน้าเพื่อเปิดโครงการใหม่ในปีนี้ 7 โครงการ จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถทำผลประกอบการได้ตามเป้าหมาย