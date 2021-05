บล.บัวหลวง แนะจัดพอร์ตกองทุนธีมผสม “กองหุ้น Growth” และ “กองหุ้น Value” รับเศรษฐกิจโลกฟื้น

นายเสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค ผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าตราสารการเงิน บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกมีแนวโน้มเริ่มฟื้นตัวขึ้นชัดเจนในปีนี้ แม้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ยังคงเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ สะท้อนได้จากหลากหลายปัจจัย เช่นเริ่มเป็นไปตามเป้าหมายมนหลายประเทศ ส่งผลให้อาจมีการเปิดเมืองในบางประเทศซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้ภาวะทางเศรษฐกิจของภาคการผลิตและบริการในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ปรับตัวสูงขึ้นในเกือบทุกประเทศหลัก เช่น สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่นล่าสุด “โจ ไบเดน” ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนปัจจุบัน อนุมัติงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 58.7 ล้านล้านบาท และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงอัตราดอกเบี้ยและเดินหน้าโครงการซื้อพันธบัตรสินทรัพย์ต่อไปและเป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้น หนุนให้ “ตลาดหุ้น” น่าลงทุนทั้งนี้ แม้จะมีข่าวดีสนับสนุนภาพรวมตลาดหุ้น แต่ก็ยังมีเช่นของโควิด-19 ทั้งในยุโรปและไทยเช่น ล่าสุด Fed ประกาศไม่ต่ออายุมาตรการผ่อนปรนที่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ไม่ต้องนำพันธบัตรและเงินในบัญชีที่ฝากไว้กับ Fed มาคำนวณสัดส่วนทุน เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดจากหนี้เสียสินค้าโภคภัณฑ์อย่าง “น้ำมัน” ทำราคา New High ในรอบ 1 ปีอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วจนกดดัน Valuation ของตลาดหุ้น และ 5.นโยบายการเงินของจีนเริ่มกลับมาเข้มงวดมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนรวม แนะนำกลยุทธ์การลงทุน “กองทุนรวม” ในช่วงภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวว่า รายงาน BLS Top Funds แนะนำให้นักลงทุนจัดพอร์ตในลักษณะผสมผสาน ระหว่าง “กองทุนหุ้นเติบโต” (Growth) และ “กองทุนหุ้นเน้นคุณค่า” (Value) เน้นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก เพราะราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ โดยให้เลือกกองทุนที่ลงทุนในบริษัทที่มีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ หรือค่า P/E Ratio ต่ำ และมีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี หรือ P/BV Ratio ไม่แพง ซึ่งเป็นวิธีการลงทุนในลักษณะเน้นคุณค่า หรือ Value Styleสำหรับกองทุนเด่นในฝั่ง “กองทุนหุ้นเติบโต” แนะนำให้เลือกกองทุนที่ลงทุนในกลุ่ม New Economy อย่างหุ้นกลุ่มนวัตกรรมด้านสุขภาพที่กำลังเป็น Mega Trend หรือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี เช่น กองทุนบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์ (BCAP-XHEALTH) กองทุนไอพีโอน้องใหม่ที่ลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพที่มีนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยกองทุนดังกล่าวจะเน้นกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน ด้วยหลักทรัพย์กว่า 300 ตัว และไม่จำกัดการลงทุนเพียงกลุ่ม Health care เหมาะกับการลงทุนในระยะยาวส่วน “กองทุนหุ้นเน้นคุณค่า” แนะนำกองที่เน้นลงทุนใน “หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์” เพราะจะได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ (KT-FINANCE) ที่ลงทุนหุ้นกลุ่มผู้ให้บริการด้านการเงินทั่วโลก รวมถึงกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ขนาดกลางและเล็กที่มีการเติบโตของกำไรสม่ำเสมอ และราคาไม่สูงเกินไป เช่น กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ (ABAGS) เป็นต้นทั้งนี้ ลูกค้าของหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถติดตาม BLS Top Funds รายงานอัปเดตสถานการณ์การลงทุนทั่วโลกแบบ Weekly พร้อมคำแนะนำ “กองทุนตัวท็อป” คุณภาพดี ผลงานเด่น และการจัดพอร์ตกลยุทธ์เชิงเทคนิค (Tactical Funds Portfolio) จากทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ที่มาแนะนำให้ลูกค้าเป็นประจำทุกสัปดาห์ได้ที่เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง เลือกเมนู “Mutual Funds” เลือกข้อมูลกองทุน และเลือกหัวข้อ “BLS Top Funds” ส่วนบุคคลทั่วไปที่ไม่อยากตกเทรนด์ เพียงเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์ที่มีความสะดวก ง่าย ปลอดภัย ได้ที่ www.bualuang.co.th สอบถามเพิ่มเติม 0-2618-1111